כלי התקשורת MS NOW (לשעבר MSNBC),‏ CNN ו-Politico עדכנו היום (שני) כי הם תובעים את ממשלו של הנשיא דונלד טראמפ, אחרי ש אסר עליהם להיכנס לשטח הבית הלבן . לפי הצהרת כלי התקשורת, התביעה מוגשת במטרה "להגן על זכויותיהם המעוגנות בתיקון הראשון לחוקה ולשמור על העיקרון שלפיו הממשל לא קובע מה העיתונות תסקר או תפרסם".

שלושת גופי התקשורת מסרו כי הודיעו לממשל על הגשת התביעה לבית המשפט הפדרלי במחוז קולומביה, וכי ייתכנו דיוני חירום בנושא כבר השבוע.

גלריה "איום על חופש העיתונות". טראמפ בחדר העיתונאים בבית הלבן ( צילום: AP Photo/Alex Brandon REUTERS/Jonathan Ernst )

"ללא התראה או הליך מסודר, הבית הלבן ביטל את אישורי הכניסה של העיתונאים שלנו משום שהתנגד לאופן הסיקור שלנו", נכתב בהצהרה מטעם שלושת כלי התקשורת. "אם מצב זה יימשך מבלי שנערער על כך, הוא יאיים על חופש העיתונות ועל זכות הציבור לעיתונות עצמאית וחופשית מהתערבות ממשלתית".

טראמפ מיהר להתייחס לתביעה וכתב ברשת החברתית שלו Truth Social וטען, מבלי לספק ראיות לכך, כי כלי התקשורת הללו הם "איום ביטחוני". "הבית הלבן אינו יוצא למתקפה נגד העיתונות החופשית – דבר שאני מוקיר", טען טראמפ והסביר מנגד כי הוא "יוצא למתקפה נגד 'הפייק ניוז' שהתפשט כמו סרטן במדינתנו האהובה". לדבריו, "מדובר בתופעה מושחתת, מכוונת, נרחבת ומתואמת לחלוטין שיצאה לגמרי משליטה. זה איום על הביטחון הלאומי שלנו, ויש לעצור זאת - עכשיו!".

מנגד, בתביעה טוענים כלי התקשורת כי נמנע מהם לבצע את עבודתם בבית הלבן "מסיבה פשוטה אחת: טראמפ לא אוהב את תוכן הסיקור העוסק בו ובממשלו".

כתבת CNN לאחר שאישור הכניסה נלקח ממנה ( צילום: AP Photo/Jose Luis Magana, AP Photo/Alex Brandon )

לפי כתב התביעה, שפורסם בסוכנות הידיעות AP, "טראמפ הצהיר מפורשות כי הוא מעדיף לקבל סיקור רק מצד ארגוני חדשות וכתבים המשבחים את ממשלו. ואולם החוקה אינה מתירה לנשיא, או לכל גורם ממשלתי אחר, לשלול מהעיתונות את זכויותיה מכוח התיקון הראשון ואת זכויותיה לחירות ולקניין - ללא התראה או הליך מסודר - וזאת אך ורק בשל חוסר שביעות רצונו מתוכן הדיווחים שלהם".

במונחים משפטיים, הדבר מכונה "אפליה על בסיס השקפה" - מצב שבו הממשל בוחר באופן סלקטיבי גופי תקשורת מסוימים בשל התוכן שהם משדרים או מפרסמים. העיקרון המשפטי הזה עומד במוקד הליכים משפטיים רבים הנוגעים ליחסו של טראמפ לתקשורת, וסביר להניח שהוא יעלה כטענה של כלי התקשורת נגד הנשיא גם במקרה הנוכחי.

למה דווקא כלי התקשורת האלה?

החרם של טראמפ מביא לשיא את המלחמה שהוא מנהל נגד שלל גופי תקשורת בארה"ב מאז שחזר לבית הלבן בשנה שעברה. אף שגם בכהונתו הראשונה נהג לתקוף את התקשורת הממסדית והיה זה שהפך בעשור שעבר את המונח "פייק ניוז" למונח שגור בפי כל, בפועל הוא נמנע אז מצעדים דרמטיים שכאלו, ובכהונתו השנייה הסלים את המאבק שלו באמצעי תקשורת שונים.

הוא הגיש שלל תביעות נגד עיתונים ורשתות טלוויזיה שפרסמו דיווחים בעייתיים מבחינתו, כמו תביעת ענק של 10 מיליארד דולר נגד "וול סטריט ג'ורנל" שדיווח על ציור של אישה עירומה ששלח כברכת יום הולדת לפדופיל ג'פרי אפשטיין; הוא קרא שוב ושוב לרשות התקשורת הפדרלית (FCC) להעניש רשתות ששידרו תכנים שלא לרוחו, וניסה להביא לביטול תוכנית הלייט-נייט של ג'ימי קימל; טראמפ, ככלל, מרבה לעלוב בעיתונאים – בפרט עיתונאיות – כאשר אלו מפנים אליו שאלות קשות.

שיא המלחמה של טראמפ בתקשורת. כתבת MS NOW אקאיילה גרדנר מדווחת מהרחוב ( צילום: Jim WATSON / AFP )

ולא רק טראמפ עצמו, הממשל שלו שינה סדרי עולם ומסורות רבות-שנים ביחסי הבית הלבן והתקשורת. אנשיו בבית הלבן מנעו גישה לנשיא מכלי תקשורת מרכזיים כדרך קבע, ובמקביל הם קידמו כלי תקשורת חדשים הנתפסים כאוהדים יותר כלפי הממשל.

המהלך האחרון של טראמפ נגד התקשורת מגיע רגע לפני בחירות האמצע בארצות הברית שיתקיימו באמצע נובמבר, אז נציגי המפלגה הרפובליקנית ינסו לשמור על הרוב הדחוק שלהם בקונגרס, בשעה שהסקרים מצביעים על ירידה בתמיכה הציבורית בהם - ושיעורי התמיכה בטראמפ עצמו נמצאים בקרבת שפל היסטורי.

בשבת האחרונה עיתונאיהם משלושת הגופים המוחרמים דיווחו כי כשניסו להיכנס לתחומי הבית הלבן אישורי הכניסה שלהם הוחרמו, והכתבות של CNN ו-MS NOW בבית הלבן נאלצו שתיהן לשדר מהמדרכה ברחוב סמוך.

עדיין לא ברור בדיוק מדוע טראמפ בחר להעניש הפעם דווקא אותם, כשבמקביל הוא מכנה גופי תקשורת רבים אחרים כ"פייק ניוז", כמו העיתונים "ניו יורק טיימס" ו"וושינגטון פוסט", שלא נכללו בחרם. טראמפ עצמו טען בתדרוך עם עיתונאים כי לא היה אירוע ספציפי שהוביל אותו לנקוט במהלך יוצא הדופן.