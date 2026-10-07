כי הוא עשוי לדרוש את החזרת הצווים המנהליים. "היידה צווים", כתבו הפורעים היהודים. לא דווח על מעצרים.

כי הוא עשוי לדרוש את החזרת הצווים המנהליים. "היידה צווים", כתבו הפורעים היהודים. לא דווח על מעצרים.

המחאות של פורעים יהודים כלפי אלוף בלוט נובעות בעיקר ממדיניות האכיפה שהוא מוביל נגד פשיעה לאומנית ואלימות. בלוט מתבטא באופן עקבי ונחרץ נגד תופעות הפגיעה בפלסטינים שאינם מעורבים בטרור וכן כלפי כוחות הביטחון. מתוקף תפקידו כמפקד הפיקוד, בלוט אחראי על הריבונות הביטחונית והחוק בשטח, שכוללת פינוי בנייה בלתי חוקית ומאחזים וגם הגבלת תנועה של פעילים קיצונים.

המחאות של פורעים יהודים כלפי אלוף בלוט נובעות בעיקר ממדיניות האכיפה שהוא מוביל נגד פשיעה לאומנית ואלימות. בלוט מתבטא באופן עקבי ונחרץ נגד תופעות הפגיעה בפלסטינים שאינם מעורבים בטרור וכן כלפי כוחות הביטחון. מתוקף תפקידו כמפקד הפיקוד, בלוט אחראי על הריבונות הביטחונית והחוק בשטח, שכוללת פינוי בנייה בלתי חוקית ומאחזים וגם הגבלת תנועה של פעילים קיצונים.

המחאות של פורעים יהודים כלפי אלוף בלוט נובעות בעיקר ממדיניות האכיפה שהוא מוביל נגד פשיעה לאומנית ואלימות. בלוט מתבטא באופן עקבי ונחרץ נגד תופעות הפגיעה בפלסטינים שאינם מעורבים בטרור וכן כלפי כוחות הביטחון. מתוקף תפקידו כמפקד הפיקוד, בלוט אחראי על הריבונות הביטחונית והחוק בשטח, שכוללת פינוי בנייה בלתי חוקית ומאחזים וגם הגבלת תנועה של פעילים קיצונים.