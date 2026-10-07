פורעים יהודים המשיכו גם הלילה (בין שלישי לרביעי) להתנכל לפלסטינים ולהעביר מסרים מאיימים לבכירים במערכת הביטחון. לצד הצתת כמה כלי רכב, רוסס על קיר בית בכפר הפלסטיני דיר ניזאם שבשומרון מסר ישיר למפקד פיקוד המרכז. "פינויים בלגן - אבי בלוט תיזהר", צוין בכתובת הגרפיטי. מסר נוסף כוון לראש השב"כ דוד זיני, אחרי שנחשף ב-ynet כי הוא עשוי לדרוש את החזרת הצווים המנהליים. "היידה צווים", כתבו הפורעים היהודים. לא דווח על מעצרים.
הפלסטינים דיווחו כי "מתנחלים תקפו לפנות בוקר בתים בכפר דיר ניזאם, צפונית-מערבית לרמאללה, הציתו כלי רכב וריססו כתובות נאצה על קירות בתים". לפי תושבים בכפר, נזק נגרם לרכוש.
לילה קודם לכן תקפו עשרות פורעים יהודים בתים פלסטיניים באזור דרום הר חברון. הם גם יידו אבנים והציתו כמה כלי רכב. לפי עדויות של פלסטינים, הפורעים ניסו לפרוץ דלתות, ניפצו חלונות וגרמו נזק כבד לרכוש. המתקפה אירעה שעות ספורות לאחר הקמת מאחז אוהלים שפונה מוקדם יותר השבוע על-ידי מערכת הביטחון.
המחאות של פורעים יהודים כלפי אלוף בלוט נובעות בעיקר ממדיניות האכיפה שהוא מוביל נגד פשיעה לאומנית ואלימות. בלוט מתבטא באופן עקבי ונחרץ נגד תופעות הפגיעה בפלסטינים שאינם מעורבים בטרור וכן כלפי כוחות הביטחון. מתוקף תפקידו כמפקד הפיקוד, בלוט אחראי על הריבונות הביטחונית והחוק בשטח, שכוללת פינוי בנייה בלתי חוקית ומאחזים וגם הגבלת תנועה של פעילים קיצונים.
ל-ynet נודע כאמור כי במהלך דיון הקבינט המדיני-ביטחוני שנערך ביום שני, אמר ראש השב"כ זיני כי אם לא יצליח לטפל בפרעות הקיצונים היהודים באמצעים אחרים - הוא ידרוש את החזרת המעצרים המנהליים נגד יהודים. כך נודע ל-ynet. שר הביטחון ישראל כ"ץ היה זה שהחליט לפני שנתיים, זמן קצר אחרי כניסתו לתפקיד, להפסיק את השימוש בצווי מעצר מנהליים נגד יהודים.