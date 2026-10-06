כ-25 מתנחלים הגיעו סמוך לשעה 21:00 לביתו של אסעד דגאמין. "הם התחילו לשבור את החלונות וניסו לפרוץ את הדלת כמה פעמים", סיפר. "הם ניסו להיכנס לתוך הבית, אבל לא הצליחו כי הדלת ממוגנת. הייתה מכונית שלנו מחוץ לבית והם הציתו אותה".

כ-25 מתנחלים הגיעו סמוך לשעה 21:00 לביתו של אסעד דגאמין. "הם התחילו לשבור את החלונות וניסו לפרוץ את הדלת כמה פעמים", סיפר. "הם ניסו להיכנס לתוך הבית, אבל לא הצליחו כי הדלת ממוגנת. הייתה מכונית שלנו מחוץ לבית והם הציתו אותה".

כ-25 מתנחלים הגיעו סמוך לשעה 21:00 לביתו של אסעד דגאמין. "הם התחילו לשבור את החלונות וניסו לפרוץ את הדלת כמה פעמים", סיפר. "הם ניסו להיכנס לתוך הבית, אבל לא הצליחו כי הדלת ממוגנת. הייתה מכונית שלנו מחוץ לבית והם הציתו אותה".

לדבריו, חלק מהתוקפים טיפסו על החומה, שגובהה כשלושה מטרים, ונכנסו לשטח. "עלינו לגג כדי להדוף אותם. הם יידו עלינו אבנים, ובינתיים אחרים ניצלו את ההזדמנות והציתו שתי מכוניות שהיו בתוך השטח המגודר". נזק נגרם גם למחסן ולפאנל סולארי. "הם שברו את החלונות, את המדרגות, הכול".

לדבריו, חלק מהתוקפים טיפסו על החומה, שגובהה כשלושה מטרים, ונכנסו לשטח. "עלינו לגג כדי להדוף אותם. הם יידו עלינו אבנים, ובינתיים אחרים ניצלו את ההזדמנות והציתו שתי מכוניות שהיו בתוך השטח המגודר". נזק נגרם גם למחסן ולפאנל סולארי. "הם שברו את החלונות, את המדרגות, הכול".

לדבריו, חלק מהתוקפים טיפסו על החומה, שגובהה כשלושה מטרים, ונכנסו לשטח. "עלינו לגג כדי להדוף אותם. הם יידו עלינו אבנים, ובינתיים אחרים ניצלו את ההזדמנות והציתו שתי מכוניות שהיו בתוך השטח המגודר". נזק נגרם גם למחסן ולפאנל סולארי. "הם שברו את החלונות, את המדרגות, הכול".