שעות אחרי שמאחז אוהלים שפונה הוקם מחדש, עשרות מתנחלים תקפו בתים בוואדי אגחיש ובוואדי א-רחים, יידו אבנים והציתו רכבים. מערכת הביטחון מחריפה את הצעדים נגד הפורעים, והאירוע מצטרף לשורה ארוכה של לילות מתוחים ביהודה ושומרון.
עשרות מתנחלים הגיעו הלילה לבתים ולחצרות באזור ואדי אג'חיש, ממזרח לסמוע, ובוואדי א-רח'ים הסמוך. לפי עדויות תושבים פלסטינים, הם יידו אבנים, ניסו לפרוץ דלתות, ניפצו חלונות והציתו כלי רכב ורכוש. התקיפה התרחשה שעות ספורות לאחר שהוקם מחדש מאחז אוהלים באזור, שלפי גורם ביטחוני פונה שלשום. בעקבות הדיווחים הוקפצו כוחות למקום.
כ-25 מתנחלים הגיעו סמוך לשעה 21:00 לביתו של אסעד דגאמין. "הם התחילו לשבור את החלונות וניסו לפרוץ את הדלת כמה פעמים", סיפר. "הם ניסו להיכנס לתוך הבית, אבל לא הצליחו כי הדלת ממוגנת. הייתה מכונית שלנו מחוץ לבית והם הציתו אותה".
לדבריו, חלק מהתוקפים טיפסו על החומה, שגובהה כשלושה מטרים, ונכנסו לשטח. "עלינו לגג כדי להדוף אותם. הם יידו עלינו אבנים, ובינתיים אחרים ניצלו את ההזדמנות והציתו שתי מכוניות שהיו בתוך השטח המגודר". נזק נגרם גם למחסן ולפאנל סולארי. "הם שברו את החלונות, את המדרגות, הכול".
בוואדי א-רח'ים, מדרום לייטא, תיאר יוסף מוסא שניראן תקיפה שנמשכה יותר משעה. "הם שברו, שרפו ולא השאירו כמעט כלום", אמר. "הם הציתו חלק מהבית, ניסו לעקור את הדלתות ושברו אותן. יש לי ילדים והמצב קשה מאוד". לדבריו, לאחר התקיפה נחסמו הדרכים והחשמל נותק: "אני לא יכול להביא מים, לא יכול להדליק אור, ואפילו לא יכול לצאת מהבית". לטענתו, בסמוך לביתו הוקם מבנה ארעי, ואנשים מגיעים מדי יום ומתיישבים מולו. "הם לא השאירו לי כלום, לא עץ, לא בית, לא חלון. הבגדים, המכונית, הכול הלך".
תקיפות דווחו גם באזור נווארב ואדי עיש, שם נשרפו כלי רכב וקש. "אנחנו לא יכולים לעזוב את האדמות שלנו", אמר עיסא דגאמין, תושב נוסף. "זה הבית שלנו וזה המקום שלנו".
האירוע בדרום הר חברון אינו חריג. אתמול בלילה, באזור סוסיא, הציתו פורעים מהמאחז שפונה ביום ראשון רכבים ויידו אבנים לעבר פלסטינים. הם נמלטו עם הגעת כוחות צה"ל, ולא נעצרו חשודים. באותו לילה פונו נקודות נוספות בבנימין וביהודה ושומרון, ונעצרו עשרה חשודים. במערכת הביטחון מזהים עלייה באלימות גם נגד הכוחות. בשבוע שעבר נפצעו כמה לוחמי מג"ב בפינוי מאחז בבנימין, ואמש נפצעה קל לוחמת מג"ב.
במקביל, עונת המסיק מוסיפה חיכוכים. בשבת נפצע קשה פלסטיני בכפר אוסרין לאחר שמתנחלים הגיעו לחלקה שבה עבד. גם הטרור לא שוקט בגזרה. לפני שבועיים, בערב יום כיפור, נרצח נתנאל שוקרון ז"ל בפיגוע בעין ריא, סמוך לנווה צוף. ימים לאחר מכן נפצע קשה נריה לייטר בפיגוע דריסה במחסום בל על כביש 443. ואמש ניסו שני מחבלים לדקור ישראלים ליד חוות חנינא; אחד נוטרל והשני נתפס לאחר מצוד.
במערכת הביטחון מכינים כלים להתמודדות עם הפורעים. בשלב הראשון יוחרמו רכבים וציוד לינה ובנייה, ורק אמש נתפסו שני רכבים וציוד. חלק מהרכבים רשומים על שם בני משפחה, כך שההחרמה פוגעת גם בהם. במקביל מקודמות תקנות שיטילו את עלויות פינוי המאחזים על המתנחלים המתגוררים בהם.
לפי גורמים ביטחוניים, מדובר בכ-500 פורעים. זה לא "קומץ", כפי שהגדיר ראש הממשלה נתניהו לאחר ההצתה בג'אלוד, אם כי מדובר במעטים ביחס לכלל ההתיישבות. לדבריהם, אירועי הפשיעה הלאומנית מסיטים את קשב הכוחות מהמשימה העיקרית: שמירה על התושבים וסיכול טרור.