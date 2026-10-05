בדיון הקבינט אמש, שעסק גם בנעשה ביהודה ושומרון ושבמהלכו התעמת ראש השב"כ דוד זיני עם השרה אורית סטרוק , אמר זיני כי אם לא יצליח לטפל בפרעות הקיצונים היהודים באמצעים אחרים - הוא ידרוש את החזרת המעצרים המנהליים נגד יהודים. כך נודע ל-ynet. שר הביטחון ישראל כ"ץ היה זה שהחליט לפני שנתיים, זמן קצר אחרי כניסתו לתפקיד, להפסיק את השימוש בצווי מעצר מנהליים נגד יהודים.

גלריה דוד זיני ( צילום: אוליבייה פיטוסי )

מאז מינויו, גם זיני בעצמו בלם את השימוש בצווים כאלה, ולפי דיווחים התנגד לדרישה של גורמי שטח בשב"כ לקדם את החזרתם. הוא סבר כי אפשר להתמודד עם אלימות היהודים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון באמצעות אזיק אלקטרוני ואמצעים חליפיים.

אתמול בקבינט, זיני אף התעמת עם השרים בנושא. לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער אמרו כי אלימות הקיצונים נגד הפלסטינים פוגעת במעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם, אמר זיני: "אין מספיק גינויים של כל המנהיגות, וזה פוגע בביטחון ובהתיישבות".

"אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים", הטיחה סטרוק. "פלסטינים תוקפים רועי צאן, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם. תציפו גם את המתקפות האלה, תטפלו בהן ותדברו עליהן". זיני השיב לה: "הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון".

"מגנה את האלימות בכל מקום". השרה אורית סטרוק ( צילום: דנה קופל )

סטרוק אמרה בדיון: "אני לא מבינה ממי עוד הוא רוצה גינוי. כל הנהגת ההתיישבות מתנגדת ומגנה אלימות כזו. כל ראשי המועצות והרבנים יצאו בקריאות נגד. גם אני הולכת לחוות ויושבת עם הנוער להסביר להם". זיני השיב לה: "איפה את מגנה?", והשרה פירטה תחנות רדיו והוסיפה: "בכל מקום. רק תקשיב".

בתגובה לחילופי הדברים, יצאה ח"כ טלי גוטליב מעוצמה יהודית להגנתה של סטרוק, וקראה לפיטורי זיני: "ראש שב"כ, ליבי איתך. אולי אם חס וחלילה היו עוצרים את אחי ומגישים נגדו כתב אישום והוא היה בסכנת מאסר ממושך, הייתי מסכימה לצאת מגדרי ולשנות את עורי עבורו. אבל עם כל הכבוד, אתה ראש שב"כ ואם הצליחו להחזיק גם אותך בגרון אז תהיה אמיץ מספיק ותתפטר. חוסר הגינוי שלך לטרור ערבי ביהודה ושומרון מעורר בי תחושה קשה. האמירה שלך לשרה סטרוק 'שהיא מנותקת' מזכירה לי ימים חשוכים טרום תופת אוקטובר".