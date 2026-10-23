בצה"ל עדיין מתחקרים את פיגוע הירי הקטלני ליד חברון שבו נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם , והרמטכ"ל אייל זמיר אמר בזירה כי "תוצאת ההיתקלות מול חוליית המחבלים כואבת, אך מהתחקיר הראשוני עולה כי כתוצאה מפעילות הכוח נמנע פיגוע חמור נגד אזרחי ישראל".

זמיר התחייב לרדוף ולהגיע אל כל המעורבים בפיגוע. לדבריו, עוד בטרם הפיגוע נערכו בצה"ל לאפשרות של הסלמה ביהודה ושומרון: "תגברנו את הכוחות והפעלנו את מפקדת אוגדה 98 וכוחות רבים נוספים בגזרה. פעילות כוחותינו במרחב מנעה וסיכלה פיגועים רבים בתקופה האחרונה". הוא ציין, לקראת הבחירות שייערכו בשבוע הבא, כי מערכת הביטחון כולה "מצויה במוכנות ובכוננות עליונה בכלל הזירות".

הרמטכ"ל בזירת הפיגוע: "כוננות עליונה בכל הזירות" ( צילום: דובר צה"ל )





"משימתנו העליונה היא לסכל טרור ולהבטיח ביטחון ויציבות לאזרחי ישראל. נמשיך לתקוף וליזום בכל מקום שיידרש ונפעל בקור רוח. לא ניגרר ולא ניתן לאויבינו להשפיע עלינו, בפרט לנוכח השבוע הרגיש שאליו אנחנו נכנסים. נתחקר גם את הפיגוע הזה כדי ללמוד ולהפיק לקחים להמשך". הרמטכ"ל השתתף בצער משפחות שני הלוחמים ההרוגים, שהם הנופלים הראשונים של גדוד ארי בפיקוד העורף.

הגדוד הוקם בשנה האחרונה מתוך צורך בהגדלת הסד"כ הלוחם בגזרות הלחימה השונות, לצד הצורך בכוח זמין נוסף למשימות בעורף. גדוד ארי הוא הגדוד החמישי של חטיבת החילוץ, ורויטמן וסוילם ז"ל הם כאמור הנופלים הראשונים של הגדוד - ומשפחותיהם מתקשות לעכל את האובדן.

"שמעתי ברדיו על הפיגוע, הבית שלנו חרב"

בחצר ביתו של סמל יובל שי סוילם שנהרג בצהריים בפיגוע הירי ליד חברון ניצבת מערכת סטריאו מכוסה בניילון. אביו, אמנון, מסתכל עליה עם דמעות בעיניים ומשתף בשיחה עם ynet: "זה היה ריטואל קבוע, בכל מוצ"ש אחרי ההבדלה הוא היה משמיע בה מוזיקה. אבל זהו, בבית הזה לא ישמעו יותר מוזיקה, הבית נהרס".

חבריו ובני משפחתו של יובל, מתארים אותו כאיש הטוב בעולם, נעים הליכות ונחמד לכולם. "זה ילד שעד היום שומר על קשר עם המטפלת שהייתה לו בגיל 3, ומביא לה פרחים לשבת כשהוא בבית. עכשיו לקחו לי את הפרח שלי", אמר אביו בכאב.

גלריה "הבית שלנו חרב. לא ישמעו כאן יותר מוזיקה". יובל שי סוילם ז"ל ( צילום: מתוך אתר צה"ל )

יובל היה הבכור מבין שלושה, הוא הותיר אחריו את אביו אמנון, אימו סיון, האחות שירה והאח איתמר. "הוא היה ילד טוב, מלאך, תמיד עוזר ומחייך. הוא למד פה בהוד השרון ובהמשך סיים את לימודיו בהצלחה בישיבה תיכונית 'תורה ומדע' בכפר סבא, שם אפילו למד שני כוכבי צלילה. ככה הוא, היה תמיד ילד שאפתן. לצד זה למד ביולוגיה ורצה בהמשך ללימוד השקעות".

"הוא היה שתקן, ילד של בית, ילד טוב. אהב ללכת לעבודה ולחדר כושר. תמיד היה מחפש את הילדים השקטים והטובים לא את הבלגאניסטים. תמיד עזר, לכולם. אני רציתי שיילך לחיל הים, אבל הוא רצה להיות לוחם, התאמן המון לקראת הגיבוש כי תמיד הוא רצה להיות הכי טוב".

את הבשורה הקשה על נפילתו קיבלו הוריו בשעות אחר הצהריים, כשנציגי קצין העיר דפקו על דלתם. מאותה שעה הגינה שלהם מלאה בחבריו ובני משפחה. "שמעתי ברדיו על הפיגוע", מציין אמנון, "הייתי בנסיעה ושם אמרו את שם הגדוד, ידעתי שזה הגדוד שלו, ניסיתי להתקשר אליו והוא לא היה זמין, התקשרתי והתקשרתי והוא לא ענה. בסוף התקשרתי לאשתי ואמרתי לה הילד לא עונה אולי הוא יענה לך. גם היא ניסתה ואז הם באו ודפקו בדלת".

המסר של האב לנתניהו: "אני לא מחפשת נקמת דם, אלא לעצור את הדם" ( צילום: עומר מירון )

לאב אין בינתיים טענות לצה"ל, אך הוא מדגיש שירצה לדעת מה קרה בחילופי האש הארוכים שבהם נהרג בנו. "אין לנו עדיין תחקיר ונרצה לדעת מה קרה". הוא ביקש רק דבר אחד מנציגי הצבא שהיו בביתו: "אמרתי להם שאני רוצה שאני אהיה האחרון שלא נשמע יותר הותר לפרסום, הבן הבכור שלי איננו והבית שלי חרב".

לדרג המדיני יש לאב מסר אחר: "אני לא בקטע של נקמת דם, אבל אני רוצה שזה ייפסק. אם המחבלים לוקחים את החוק לידיים שהמדינה תבין שהם צריכים להבין שהם יישאו בתוצאות למעשיהם. לא ייתכן שרק יהרסו להם את הבית והמשפחה שלהם תישאר פה ותקבל כסף מחמאס או מהרשות. צריך לגרש את כל המשפחה הקרובה שלהם מהמדינה, ככה שהמחבל הבא יידע שיש תוצאות למעשים שלו. לא רק עליו, אלא גם על משפחתו. אני לא מחפש נקמת דם אנחנו רוצים לעצור את הדם".

"הם לקחו לי את הדבר הכי יקר בעולם, כל המשפחה נפגעת והם צריכים לקחת את זה בחשבון שגם המשפחות שלהם ייפגעו. מספיק עם המסחרה הזו הם יצאו שהידים ויהללו אותם ויפנקו את המשפחות שלהם ואנחנו נהרס. הרי הזמן יעבור, אבל המשפחה לא שוכחת לנו אין לנו יותר חגים ושבתות, למה שלהם יהיו?".

המלחמה של רון לשרת בקרבי: "חלם על זה"

דוד רויטמן, אחיו של רון, סיפר בשיחה עם ynet: "הוא היה כוכב. הוא היה אהוב על כולם איפה שהוא לא דרך. תמיד מדברים ככה על מי שנפל. אבל הוא תמיד היה מקום ראשון".

לדבריו, רון נלחם כדי לשרת בקרבי. "הוא לא היה אמור להתגייס בכלל כלוחם. הוא עשה שנת שירות אצל נוער בסיכון, ונפצע במהלך כדורגל. אמרו לו שאין מצב שיהיה לוחם. והוא אמר 'לא יקרה'", אמר.

"אמרו לו שאין מצב שיהיה לוחם. והוא אמר 'לא יקרה'". רון יונתן רויטמן ז"ל ( צילום: מתוך אתר צה"ל )

דוד הוסיף כי אחיו ממש נלחם כדי להיות לוחם: "הוא עבר את כולם, מהקצינים הזוטרים ועד קצין הרפואה הראשי, והוא הגיע להיות לוחם. הוא היה מפקד טירונים ועלה איתם לגדוד. הוא כל הזמן חלם ורצה. הוא ניצל כל הזדמנות כדי להיות בכל הגזרות המסוכנות ביו"ש. הוא חתר לזה".

דוד עצמו היה לוחם בהנדסה קרבית, והאחות הגדולה לחמה בקרקל. "אנחנו כולנו משפחה של לוחמים", אמר דוד. רון למד בכפר הנוער פנימיית כדורי בצפון. "הוא היה אדם עם טעם לחיים, כזה שאהב את החיים. הוא היה החבר הכי טוב שלי", סיכם האח. סמ"ר רויטמן יובא למנוחות ביום ראשון בשעה 11:00 בבית העלמין הצבאי באשקלון.

חילופי אש במשך יותר מ-20 דקות

שני מחבלים המזוהים עם חמאס שעומדים מאחורי הפיגוע הם פלסטינים קרובי משפחה. חמודה ואאל מוחמד גועבה ופארס סמיר מוחמד גועבה, הגיעו לזירת הפיגוע, פרקו מרכב ופתחו באש. הלחימה נמשכה יותר מ-20 דקות, ובמהלכה הגיעו למקום כוחות נוספים ובהם גם סמג"ד גדוד ארי ומפקד פלוגה בגדוד. הלוחמים איגפו יחד את המחבלים וחיסלו אותם.

במהלך סריקת רכבם של המחבלים נמצאה כמות גדולה של תחמושת. ההערכה היא שהמחבלים תכננו לבצע פיגוע משמעותי נגד אזרחים, וכי מטרתם הייתה להגיע לצירים הראשיים ולהמשיך משם לעורף. עם זאת, בשלב זה עדיין נבדק אם מדובר בחוליה שהופעלה בידי גורם חיצוני או ביוזמה מקומית של המחבלים.

מכיוון ששני המחבלים חוסלו, נמשכת החקירה בניסיון לברר מה היה היעד שאליו התכוונו להגיע. דובר צה"ל עדכן כי שלושת הנפגעים הנוספים בפיגוע גם הם חיילים, מצבם מוגדר קל. הודעות נמסרו למשפחותיהם.

התיעודים של המחבלים מזירת הפיגוע, בזמן אמת, במצלמת AFP ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

עופר אוחנה, חובש שהגיע הבוקר לזירת הפיגוע בצומת יהודה שבכביש 35, הצליח לתעד תחת אש חיה את רגעי הירי ואף נשמע צועק: "המחבל יורה כל הזמן. נמשכים חילופי האש בין המחבל לכוחותינו, לא מצליחים להוציא את הפצועים החוצה. למעלה מ-20 דקות שיש ירי פעיל".

בעקבות הפיגוע הוטל כתר על חברון וחלחול, ונאסרה כניסה ויציאה מהערים. במקביל, הופעלה ברחבי פיקוד המרכז מדיניות המכונה "בריח אפור", שבמסגרתה נבדקים כלי רכב פלסטיניים המגיעים לצירים ראשיים. ההיערכות חלה גם בגזרות ג'נין, שכם ויריחו, כחלק מהפעילות למניעת פיגועים נוספים.