צפון מקדוניה הודיעה בצהריים (יום שלישי) כי היא ויוון סיכלו, במבצע מודיעיני משותף, מזימה איראנית להתנקשות בחייו של אדם כלשהו ביוון, שזהותו לא נחשפה. לפי הודעתה של הסוכנות לביטחון לאומי בצפון מקדוניה (ANB), במסגרת סיכול המזימה, שתוארה כניסיון לבצע פיגוע טרור, אזרח צפון מקדוני אחד נעצר ביוון ביום חמישי בשבוע שעבר והוסגר למולדתו, בעוד ארבעה חשודים נוספים נעצרו במקביל בסקופיה, בירתה של צפון מקדוניה.
לפי הודעת הסוכנות, התוכנית גובשה לכאורה בהנחייתו של אזרח איראני בשם אדריס ג'האנגירי מאוואנה, שהוגדר כמי שמקושר לגורמים נוספים הפועלים כשליחים מטעם שירותי הביטחון והמודיעין האיראניים, ובהם ברון הסמים נג'י שריפי זינדאשטי. ב-ANB הוסיפו כי בחקירה, שהחלה כבר במרץ השנה, נחשפו פגישות חשאיות שקיימו המעורבים במדינות שלישיות, ובהן איראן. בעיתון היווני "קתימריני" דיווחו כי העצורים בפרשה נסעו לאיראן ולמדינה נוספת במפרץ, ונפגשו עם אותו "מדריך" איראני. כאמור, עד כה לא נחשף מי היה אותו אדם שלכאורה היה על הכוונת של מתכנני המזימה שסוכלה.
ההודעה על הסיכול מגיעה כשברקע מתיחות גדולה באירופה ובארה"ב סביב האפשרות של מתקפות נקמה וטרור מצד איראן, בעקבות המלחמה והמצור האמריקני עליה, כשבמקביל טהרן ממשיכה במתקפותיה במפרץ ורק הבוקר שיגרה כטב"מים לעבר מערכת מכ"ם אמריקנית בבחריין – מתקפה שלפי צבא ארה"ב יורטה, אך הייתה השלישית על בחריין בתוך חמישה ימים. במקביל גם מדווחת איראן מדי יום על מכליות נפט ש"עולות על מוקשים" במצר הורמוז, כשבפועל לפי ההערכות היא תוקפת אותן ישירות.
החשש מניסיונות נקמה איראניים רק גבר בעקבות דיווח דרמטי שהתפרסם הלילה ברשת CNN על תרחיש קיצוני שאליו נערכים בממשל האמריקני: שימוש ב"פצצה מלוכלכת" המכילה חומר רדיואקטיבי, או בנשק כימי, בוושינגטון הבירה, על מנת לפגוע בבכירי הממשל. הדיווח התבסס על שבעה גורמים אמריקנים ונטען בו שהמודיעין האמריקני חשף תוכניות הכוללות יעדים ומיקומים ספציפיים, והמידע עורר דאגה רבה בוושינגטון והוביל לשורת דיונים והיערכויות ביטחוניות. עם זאת, גורמי מודיעין מדגישים כי אין בשלב זה ראיות לכך שטהרן החליטה להוציא את התוכניות לפועל, וכי לא ידוע על איום מיידי.
מקורות המעורים במידע המודיעיני החדש הסבירו כי לפי שעה נראה שאיראן מבקשת להכין לעצמה אפשרויות לפעולה, ולא בהכרח מתכוונת לבצע מתקפה בזמן הקרוב. עם זאת, שניים מהמקורות ציינו כי רמת הפירוט של התוכניות חריגה, וכי הן כוללות התייחסות למטרות ולמקומות שבהם ניתן יהיה לבצע את הפיגועים. גורמים אמריקנים חלוקים בשאלה אם לאיראן יש את היכולת המבצעית להוציא לפועל מתקפה כזו על אדמת ארה"ב. "השאלה אם יש להם בכלל את האנשים המתאימים בשטח כדי לבצע זאת עדיין נתונה למחלוקת", אמר אחד המקורות.
בבית הלבן ניסו להרגיע את החששות, והדוברת לורן ביס מסרה הלילה כי הממשל "עוקב אחר כל איום אפשרי, אך בשלב זה אין איומים אמינים על המולדת". עם זאת, בצהריים הנשיא דונלד טראמפ נשאל על הדיווח במהלך מפגש שערך עם מנהיגי הודו, אוסטרליה ויפן בביקור בפיליפינים – שממנה ימריא בהמשך לפסגה ההיסטורית מחרתיים עם נשיאי סין ורוסיה בעיר הסינית שנג'ן – ולא שלל באופן גורף איום שכזה. "אם יש, הם ישלמו מחיר כמו שאף מדינה לא שילמה בעבר. אני מקווה שאין, אבל אנחנו מתייחסים לזה ברצינות רבה, כי הם מטורפים. אגב, זו הסיבה שאסור שיהיה להם נשק גרעיני", אמר הנשיא לכתבים.
החששות מפני פעולות נקמה איראניות כבר הובילו לצעדים חריגים להגנה על בכירים בממשל. בשבוע שעבר הועבר שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, להתגורר בבסיס צבאי בעקבות איומים שנקשרו לאיראן. בסנט, שמוביל את מאמצי הממשל להפעיל לחץ כלכלי על טהרן, הוא רק אחד הבכירים שהוגברה האבטחה סביבם. הדיווח של CNN מגיע לאחר שנים שבהן ניסתה איראן, לפי גורמי מודיעין אמריקנים, לפגוע בבכירים אמריקנים מכהנים ולשעבר. בשנת 2024 נחשפה מזימה איראנית להתנקש בטראמפ, והחשדות הקודמים התמקדו בעיקר בניסיונות לפגוע באישים אמריקנים בעת שהותם בחו"ל.
כעת, החשש הוא שהעימות הצבאי המתמשך דוחף את טהרן לבחון פעולות קיצוניות יותר גם בתוך ארה"ב. על פי אחד המקורות, המודיעין האמריקני קלט גם תקשורת בין גורמים איראניים שבה נטען כי חומרים להכנת מטענים כבר הוסתרו בשטח ארה"ב. עם זאת, אין הסכמה בין גורמי המודיעין באשר למהימנות המידע, ולא הוצגו ראיות פומביות לכך שאיראן אכן הצליחה להכניס למדינה חומרים רדיואקטיביים או כימיים לצורך מתקפה. חלק מהגורמים מעריכים כי לא ניתן לשלול שחומרים כאלה כבר נמצאים בארה"ב, אך מדובר בהערכות ולא בממצא מאומת.
אחד הגורמים המעורים במידע הסביר כי ארה"ב הייתה פגיעה לאפשרות של מתקפה כזו גם בעבר, וכי מה שהשתנה כעת אינו בהכרח היכולת האיראנית – אלא המוטיבציה של טהרן. לדבריו, ככל שיגבר הלחץ על המשטר האיראני, כך עלול לגדול התמריץ שלו לנקוט צעדים שלא שקל קודם לכן.
באיראן הכחישו את הדיווח, ותיארו את הטענות בו כמפוברקות. "מי שיזמו את התוקפנות נגד איראן מנסים כעת להכין את הזירה התקשורתית למזימותיהם הזדוניות, באמצעות המצאת טענות חסרות בסיס והפצתן", מסר בצהריים דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בקאאי. גם דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, חסן קשקאווי, מסר: "הטענות בתקשורת האמריקנית, לפיהן איראן עושה שימוש ב'פצצה מלוכלכת', הן טענות שקריות. האויב, אחרי שנחל תבוסה בשדה הקרב, מנסה לעורר אהדה על ידי העלאת טענות כוזבות".