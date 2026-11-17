לפי הודעת הסוכנות, התוכנית גובשה לכאורה בהנחייתו של אזרח איראני בשם אדריס ג'האנגירי מאוואנה, שהוגדר כמי שמקושר לגורמים נוספים הפועלים כשליחים מטעם שירותי הביטחון והמודיעין האיראניים, ובהם ברון הסמים נג'י שריפי זינדאשטי. ב-ANB הוסיפו כי בחקירה, שהחלה כבר במרץ השנה, נחשפו פגישות חשאיות שקיימו המעורבים במדינות שלישיות, ובהן איראן. בעיתון היווני "קתימריני" דיווחו כי העצורים בפרשה נסעו לאיראן ולמדינה נוספת במפרץ, ונפגשו עם אותו "מדריך" איראני. כאמור, עד כה לא נחשף מי היה אותו אדם שלכאורה היה על הכוונת של מתכנני המזימה שסוכלה.

לפי הודעת הסוכנות, התוכנית גובשה לכאורה בהנחייתו של אזרח איראני בשם אדריס ג'האנגירי מאוואנה, שהוגדר כמי שמקושר לגורמים נוספים הפועלים כשליחים מטעם שירותי הביטחון והמודיעין האיראניים, ובהם ברון הסמים נג'י שריפי זינדאשטי. ב-ANB הוסיפו כי בחקירה, שהחלה כבר במרץ השנה, נחשפו פגישות חשאיות שקיימו המעורבים במדינות שלישיות, ובהן איראן. בעיתון היווני "קתימריני" דיווחו כי העצורים בפרשה נסעו לאיראן ולמדינה נוספת במפרץ, ונפגשו עם אותו "מדריך" איראני. כאמור, עד כה לא נחשף מי היה אותו אדם שלכאורה היה על הכוונת של מתכנני המזימה שסוכלה.

לפי הודעת הסוכנות, התוכנית גובשה לכאורה בהנחייתו של אזרח איראני בשם אדריס ג'האנגירי מאוואנה, שהוגדר כמי שמקושר לגורמים נוספים הפועלים כשליחים מטעם שירותי הביטחון והמודיעין האיראניים, ובהם ברון הסמים נג'י שריפי זינדאשטי. ב-ANB הוסיפו כי בחקירה, שהחלה כבר במרץ השנה, נחשפו פגישות חשאיות שקיימו המעורבים במדינות שלישיות, ובהן איראן. בעיתון היווני "קתימריני" דיווחו כי העצורים בפרשה נסעו לאיראן ולמדינה נוספת במפרץ, ונפגשו עם אותו "מדריך" איראני. כאמור, עד כה לא נחשף מי היה אותו אדם שלכאורה היה על הכוונת של מתכנני המזימה שסוכלה.

, על מנת לפגוע בבכירי הממשל. הדיווח התבסס על שבעה גורמים אמריקנים ונטען בו שהמודיעין האמריקני חשף תוכניות הכוללות יעדים ומיקומים ספציפיים, והמידע עורר דאגה רבה בוושינגטון והוביל לשורת דיונים והיערכויות ביטחוניות. עם זאת, גורמי מודיעין מדגישים כי אין בשלב זה ראיות לכך שטהרן החליטה להוציא את התוכניות לפועל, וכי לא ידוע על איום מיידי.

, על מנת לפגוע בבכירי הממשל. הדיווח התבסס על שבעה גורמים אמריקנים ונטען בו שהמודיעין האמריקני חשף תוכניות הכוללות יעדים ומיקומים ספציפיים, והמידע עורר דאגה רבה בוושינגטון והוביל לשורת דיונים והיערכויות ביטחוניות. עם זאת, גורמי מודיעין מדגישים כי אין בשלב זה ראיות לכך שטהרן החליטה להוציא את התוכניות לפועל, וכי לא ידוע על איום מיידי.

מקורות המעורים במידע המודיעיני החדש הסבירו כי לפי שעה נראה שאיראן מבקשת להכין לעצמה אפשרויות לפעולה, ולא בהכרח מתכוונת לבצע מתקפה בזמן הקרוב. עם זאת, שניים מהמקורות ציינו כי רמת הפירוט של התוכניות חריגה, וכי הן כוללות התייחסות למטרות ולמקומות שבהם ניתן יהיה לבצע את הפיגועים. גורמים אמריקנים חלוקים בשאלה אם לאיראן יש את היכולת המבצעית להוציא לפועל מתקפה כזו על אדמת ארה"ב. "השאלה אם יש להם בכלל את האנשים המתאימים בשטח כדי לבצע זאת עדיין נתונה למחלוקת", אמר אחד המקורות.

מקורות המעורים במידע המודיעיני החדש הסבירו כי לפי שעה נראה שאיראן מבקשת להכין לעצמה אפשרויות לפעולה, ולא בהכרח מתכוונת לבצע מתקפה בזמן הקרוב. עם זאת, שניים מהמקורות ציינו כי רמת הפירוט של התוכניות חריגה, וכי הן כוללות התייחסות למטרות ולמקומות שבהם ניתן יהיה לבצע את הפיגועים. גורמים אמריקנים חלוקים בשאלה אם לאיראן יש את היכולת המבצעית להוציא לפועל מתקפה כזו על אדמת ארה"ב. "השאלה אם יש להם בכלל את האנשים המתאימים בשטח כדי לבצע זאת עדיין נתונה למחלוקת", אמר אחד המקורות.

מקורות המעורים במידע המודיעיני החדש הסבירו כי לפי שעה נראה שאיראן מבקשת להכין לעצמה אפשרויות לפעולה, ולא בהכרח מתכוונת לבצע מתקפה בזמן הקרוב. עם זאת, שניים מהמקורות ציינו כי רמת הפירוט של התוכניות חריגה, וכי הן כוללות התייחסות למטרות ולמקומות שבהם ניתן יהיה לבצע את הפיגועים. גורמים אמריקנים חלוקים בשאלה אם לאיראן יש את היכולת המבצעית להוציא לפועל מתקפה כזו על אדמת ארה"ב. "השאלה אם יש להם בכלל את האנשים המתאימים בשטח כדי לבצע זאת עדיין נתונה למחלוקת", אמר אחד המקורות.