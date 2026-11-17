המוסד העביר ליוון ולצפון מקדוניה מידע מודיעיני שהוביל למעצר החוליה האיראנית שתכננה פיגוע נגד יעד ישראלי על אדמת יוון. כך נודע הערב (שלישי) ל-ynet. ככלל, בישראל מזהים עלייה במוטיבציה וברצון של הרפובליקה האיסלאמית להוציא פיגועים נגד יעדים ישראליים בעולם ומבחינת האיראנים החשבון בינם לבין ישראל עדיין פתוח.
מוקדם יותר היום מסרה הסוכנות לביטחון לאומי בצפון מקדוניה (ANB), כי במסגרת סיכול המזימה, שתוארה כניסיון לבצע פיגוע טרור, אזרח צפון מקדוני אחד נעצר ביוון ביום חמישי בשבוע שעבר והוסגר למולדתו, בעוד ארבעה חשודים נוספים נעצרו במקביל בסקופיה, בירתה של צפון מקדוניה.
הרשויות לא פרסמו מי היה היעד לכאורה להתנקשות, אולם בעיתון היווני "קתימריני" דווח מפי גורמים שלא פורסם שמם כי היעד היה בכיר ישראלי שעובד בחברה הפועלת ביוון. בחקירה נתפסו נשק ותחמושת, פתקים בכתב יד ומפה.
לפי הודעת הסוכנות, התוכנית גובשה לכאורה בהנחייתו של אזרח איראני בשם אדריס ג'האנגירי מאוואנה, שהוגדר כמי שמקושר לגורמים נוספים הפועלים כשליחים מטעם שירותי הביטחון והמודיעין האיראניים, ובהם ברון הסמים נג'י שריפי זינדאשטי. ב-ANB הוסיפו כי בחקירה, שהחלה כבר במרץ השנה, נחשפו פגישות חשאיות שקיימו המעורבים במדינות שלישיות, ובהן איראן. בעיתון היווני "קתימריני" דיווחו כי העצורים בפרשה נסעו לאיראן ולמדינה נוספת במפרץ, ונפגשו עם אותו "מדריך" איראני.
החשש מניסיונות נקמה איראניים רק גבר בעקבות דיווח דרמטי שהתפרסם הלילה ברשת CNN על תרחיש קיצוני שאליו נערכים בממשל האמריקני: שימוש ב"פצצה מלוכלכת" המכילה חומר רדיואקטיבי, או בנשק כימי, בוושינגטון הבירה, על מנת לפגוע בבכירי הממשל. הדיווח התבסס על שבעה גורמים אמריקנים ונטען בו שהמודיעין האמריקני חשף תוכניות הכוללות יעדים ומיקומים ספציפיים, והמידע עורר דאגה רבה בוושינגטון והוביל לשורת דיונים והיערכויות ביטחוניות. עם זאת, גורמי מודיעין מדגישים כי אין בשלב זה ראיות לכך שטהרן החליטה להוציא את התוכניות לפועל, וכי לא ידוע על איום מיידי.
באיראן הכחישו את הדיווח, ותיארו את הטענות בו כמפוברקות. "מי שיזמו את התוקפנות נגד איראן מנסים כעת להכין את הזירה התקשורתית למזימותיהם הזדוניות, באמצעות המצאת טענות חסרות בסיס והפצתן", מסר בצהריים דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בקאאי. גם דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, חסן קשקאווי, מסר: "הטענות בתקשורת האמריקנית, לפיהן איראן עושה שימוש ב'פצצה מלוכלכת', הן טענות שקריות. האויב, אחרי שנחל תבוסה בשדה הקרב, מנסה לעורר אהדה על ידי העלאת טענות כוזבות".