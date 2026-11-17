החשש מניסיונות נקמה איראניים רק גבר בעקבות דיווח דרמטי שהתפרסם הלילה ברשת CNN על תרחיש קיצוני שאליו נערכים בממשל האמריקני:

שימוש ב"פצצה מלוכלכת"