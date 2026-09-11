בסוף השבוע הלכתי להופעה של אד שירן בניו ג'רזי — הופעה שעוררה סערה בישראל ובעולם. במהלך מופע החימום, ובפעם השנייה ברציפות, עלה לבמה הזמר מקלמור ופתח בנאום אנטי-ישראלי חריף , בעל סממנים אנטישמיים מובהקים. ישראלים ויהודים שהגיעו כדי ליהנות מכמה שעות של מוזיקה טובה נאלצו להתמודד עם חוויה קשה של עלבון ושנאה. נדמה שכבר נאמר הכול על זמר החימום, וגם על אד שירן, שאִפשר את קיומו של המופע הזה ערב אחר ערב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

אבל בעיניי, אד שירן ומקלמור אינם הסיפור המרכזי. מה שתפס את עיניי ופילח את ליבי היו שאגות הקהל - כ-50 אלף איש באיצטדיון שאירח ממש לאחרונה את גמר המונדיאל. במשך דקות ארוכות, שהרגישו לישראלים שבקהל כנצח, עמדו אלפים על רגליהם וקראו בקול גדול: "Free Palestine", כשעל המסכים ברקע מוקרנות תמונות מעזה ומההפגנות בקמפוסים.

באותם רגעים לא הבטתי בבמה. הבטתי במריעים. לא היו אלה פעילים אנרכיסטים או אנשי שוליים. זה היה המיינסטרים של המיינסטרים: משפחות רבות עם ילדים צעירים, שנראו כאילו יצאו מתוך פרסומת לחלום האמריקאי.

בחודשים האחרונים פורסמו שוב ושוב סקרי דעת קהל שהציגו נתונים מבהילים על קריסת מעמדה של ישראל בקרב הציבור האמריקאי — מגמה שחוצה מפלגות וקבוצות גיל. אבל שום נתון סטטיסטי, מטלטל ככל שיהיה, אינו מסוגל להעביר את עוצמת העוינות כלפי ישראל שהורגשה באותו ערב באצטדיון. אני, בדומה לישראלים אחרים שהגיעו לצפות במופע עזבתי את המקום.

לפני כשבועיים הגיע ראש הממשלה נתניהו, מלווה ברעייתו, להופעה של עדן בן זקן במסגרת הקמפיין שלו. נוכחותו בהופעה עוררה סערה ציבורית. בעיניי, שלא בצדק. זכותו של ראש הממשלה להגיע לאיזו הופעה שירצה, לשיר וליהנות, להתחכך בקהל ולהתחבר לציבור.

השבוע העלה נתניהו סרטון קמפיין שבו לעג לאנגלית של המועמד המוביל מולו במרוץ לראשות הממשלה. "ראש ממשלת ישראל חייב לדעת איך להוביל בזירה העולמית", כתב.

לאחר שצפיתי בסרטון, הרגשתי שמחובתי להמליץ לראש הממשלה להגיע להופעה נוספת. כן, דווקא להופעה של אד שירן. בוא והיווכח בעצמך. הבט סביבך, הקשב לשאגות הקהל וראה את מצבה האמיתי של ישראל בזירה העולמית - זירה שעם כל הכבוד, מתרשמת פחות מהאנגלית הצחה שלך ויותר מהכישלון המתמשך להסביר לה את ישראל.

כי מנהיגות בזירה העולמית אינה נמדדת רק באנגלית רהוטה. היא נמדדת גם ביכולת להביט למציאות בעיניים. או כמו שאד שירן שר: פקח את עינייך וראה" - So Open Your Eyes and See.