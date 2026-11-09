ראש העיר ניו יורק

זוהראן ממדאני

לא יכול להיות נשיא ארה"ב: הוא נולד ב

אוגנדה

, והחוקה האמריקנית מונעת ממי שלא נולד בארה"ב להתמנות לתפקיד. ובכל זאת, כל זה לא מפריע לו לנסות להשפיע על זהותו של המועמד הדמוקרטי הבא לבית הלבן. גורמים בסביבתו של ראש העיר אישרו ל-ynet כי ממדאני מקיים בחודשים האחרונים פגישות סגורות עם מנהיגי איגודים מקצועיים, בניסיון לגבש כוח פוליטי שיקדם מועמד מהאגף השמאלי של המפלגה

בבחירות לנשיאות של 2028