ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני לא יכול להיות נשיא ארה"ב: הוא נולד באוגנדה, והחוקה האמריקנית מונעת ממי שלא נולד בארה"ב להתמנות לתפקיד. ובכל זאת, כל זה לא מפריע לו לנסות להשפיע על זהותו של המועמד הדמוקרטי הבא לבית הלבן. גורמים בסביבתו של ראש העיר אישרו ל-ynet כי ממדאני מקיים בחודשים האחרונים פגישות סגורות עם מנהיגי איגודים מקצועיים, בניסיון לגבש כוח פוליטי שיקדם מועמד מהאגף השמאלי של המפלגה בבחירות לנשיאות של 2028, ואם יהיה צורך, גם יתייצב מול מועמד מתון שיצבור תאוצה.
אתר Axios פרסם על הפגישות לראשונה ודיווח כי ממדאני מפציר בבעלי בריתו שלא לבזבז את התנופה שצברו הפרוגרסיבים בבחירות האמצע בשבוע שעבר. לפי הדיווח, מאחורי היוזמה עומדת גם אי-ודאות שמטרידה אותו במיוחד: הוא אינו משוכנע שחברת הקונגרס אלכסנדרייה אוקסיו-קורטז (המכונה AOC), בעלת בריתו הקרובה ואחת הדמויות הבולטות בשמאל האמריקני, תרוץ לנשיאות. היא שוקלת גם להתמודד לסנאט, ואפשרות כזאת עלולה להשאיר את המחנה ללא מועמד מוסכם משלו בפריימריז הדמוקרטיים לקראת המרוץ לבית הלבן.
בחודש שעבר הזמין ממדאני למעון ראש העיר את ג'ימי וויליאמס ג'וניור, העומד בראש איגוד עובדי ענף הבנייה המייצג כ-140 אלף עובדים בארה"ב ובקנדה. וויליאמס התגאה בעבר בכך שהאיגוד שבראשו הוא עומד היה מהראשונים בארה"ב שקראו להפסקת אש ברצועת עזה. ממדאני ביקש לדעת אילו מועמדים לנשיאות וויליאמס מעדיף, כיצד נקבעת תמיכת האיגוד במועמד, ואפילו אם שקל להתמודד בעצמו על תפקיד ציבורי. ממדאני נפגש גם עם שרה נלסון, מנהיגת איגוד הדיילים האמריקני, ומתכנן להיפגש עם שון פיין, נשיא איגוד עובדי הרכב. שלושתם מזוהים עם האגף הפרוגרסיבי של תנועת העבודה. בסביבת ממדאני אף הועלתה האפשרות שפיין יתמודד בעצמו לנשיאות, אך הוא הבהיר בחודש שעבר שאין לו תוכניות כאלה.
בסביבתו של ממדאני מאותתים על כוונה להקים מערך שיוכל להתגייס במהירות נגד מועמד מהמרכז הדמוקרטי, אם מועמד כזה יתקרב להבטחת המועמדות בפריימריז שייצאו לדרך בתחילת 2028. ההשראה של אנשיו היא ההתלכדות של בכירים דמוקרטים סביב ג'ו ביידן בפריימריז של 2020, התלכדות שסייעה בשעתו לבלום את ברני סנדרס, מועמד האגף השמאלי הרדיקלי. בינתיים ממדאני לא הכריז על מועמד מועדף, וגם לא התחייב לתמוך באוקסיו-קורטז אם תחליט לרוץ. כשנשאל עליה בחודש שעבר, אמר שירצה לראות אותה עושה כל מה שהיא עצמה תבחר. בינתיים מוזכרים בשמאל גם שמותיהם של הסנאטור הנבחר ממישיגן עבדול אל-סייד ושל חבר הקונגרס רו קאנה מקליפורניה כמועמדים אפשריים.
ה"מיני-ממדאניז" הביאו תוצאות
יש לציין כי על הנייר ממדאני הוא "רק" ראש עיר, גם אם זו העיר הגדולה בארה"ב, אבל בפועל הוא כבר מזמן אינו דמות מוניציפלית בלבד. ניצחונו במרוץ לראשות העיר ב-2025 הפך אותו לסמל של דור חדש במפלגה הדמוקרטית ולפנים המוכרות ביותר של התנועה הסוציאליסטית-דמוקרטית הצומחת. כעת יש לו גם קבלות אלקטורליות מעבר לעירייה: שלושה מועמדים לקונגרס שבהם תמך, קלייר ולדז, דריאליזה אווילה שבלייה ובראד לנדר, שזכו לכינוי "מיני-ממדאניז", ניצחו בבחירות בשבוע שעבר, לאחר שגברו בפריימריז על יריבים מהממסד הדמוקרטי. שניים מהם חברים בארגון הסוציאליסטים הדמוקרטים של אמריקה, כמוהו. מבחינת המחנה הזה, ממדאני אינו רק מי שמנצח בבחירות, אלא "קושר הכתרים" – מי שמסייע לייצר דור חדש של מחוקקים בוושינגטון.
והקרב על עתיד המפלגה כבר מתנהל גם בחצר האחורית של שני בכיריה הוותיקים. הסנאטור היהודי צ'אק שומר ומנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האקים ג'פריס, מהתומכים הגדולים של ישראל במפלגה, נערכים לקבל לידיהם את הנהגת שני בתי הקונגרס בעקבות ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע, אבל בניו יורק, מדינת הבית של שניהם, האגף הפרוגרסיבי כבר מדבר על האפשרות להדיח אותם.
שומר בן ה-75 עשוי למצוא את עצמו מול אוקסיו-קורטז בפריימריז לסנאט ב-2028, אם תחליט שלא לרוץ לנשיאות. לפחות חמישה סנאטורים דמוקרטים שנבחרו בשבוע שעבר כבר הביעו התנגדות להמשך כהונתו כמנהיג הסיעה, בהם עבדול אל-סייד ממישיגן, ששמו מוזכר גם כן כמועמד אפשרי לנשיאות ב-2028. אל-סייד אף הביע תמיכה בסנאטור כריס ואן הולן, ממתנגדיה החריפים של ישראל במפלגה, כמחליף לשומר.
בנוסף, לפי דיווח של "ניו יורק טיימס", פעילים בולטים בתנועה הסוציאליסטית בניו יורק דוחקים בחבר מועצת העיר צ'י אוסה, בן 28, להתמודד מול שומר. גם אוסה, בעל בריתו של ממדאני וחבר בארגון הסוציאליסטים הדמוקרטים של אמריקה, נמנה עם מבקריה הבולטים של ישראל בשמאל המקומי. הוא האשים אותה בביצוע רצח עם בעזה ואף כינה אותה בעבר "מדינת טרור". אוסה כבר שקל להתמודד בפריימריז מול ג'פריס, אך נסוג אחרי שממדאני לחץ עליו להימנע מהמהלך, בטענה שהתמודדות כזאת תסיט משאבים ממאבקים אחרים של השמאל.
גם מעמדו של ג'פריס מעורר התנגדות באגף הפרוגרסיבי, בין היתר בשל תמיכתו בישראל וקשריו עם השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק, שממנה קיבל תרומות. שתי חברות קונגרס סוציאליסטיות שנבחרו זה עתה, קלייר ולדז ודריאליזה אווילה שבלייה, טרם התחייבו לתמוך במינויו ליו"ר בית הנבחרים. במקביל, לשכותיהם של חברי קונגרס דמוקרטים הוצפו בשיחות ובהודעות בדרישה שלא לבחור בו, ועצומה נגד מינויו כבר צברה יותר ממיליון חתימות. בין מקדמיה השחקן מארק רופאלו, מהמבקרים הבולטים של ישראל בהוליווד. מארגני העצומה קוראים לדמוקרטים לבחור מנהיג שייצג את הבוחרים ולא רק את הממסד המפלגתי הוותיק.
ההתנגדות לשני המנהיגים אינה מסתכמת בסוגיה הישראלית. פעילי שמאל מבקרים את סירובם לדרוש את ביטולה של רשות ההגירה והאכיפה ICE, ואת ג'פריס הם תוקפים גם על פגישתו עם ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ. מנגד, תומכיהם מזכירים את חלקם בניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע ואת יכולתם לגייס תמיכה רחבה ולהעביר תקציבים. למרות הלחצים, ג'פריס עדיין נהנה מתמיכה רחבה בסיעה, ולפי שעה לא מסתמן יריב ממשי שיתמודד מולו על ההנהגה.
ממדאני עצמו נזהר לעת עתה מלקרוא תיגר על השניים באופן חזיתי. הוא נפגש עם ג'פריס בפוארטו ריקו ושוחח עם שומר לאחר הבחירות, אף כי סירב להשיב אם יתמוך במתמודדים נגדם. בין השלושה יש היסטוריה של מתיחות: שומר נמנע מלתמוך בממדאני בבחירות לראשות העיר, וג'פריס העניק לו את תמיכתו רק סמוך להצבעה. כשנשאל ביום שישי אם יתמוך במועמדים שינסו להדיח את השניים, התחמק והשיב: "כרגע אני מתמקד בניצחונות המדהימים שראינו ברחבי המדינה".