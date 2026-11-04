ברשת X, ושבו התנער מהמלחמה עם איראן וממערכת היחסים הנוכחית עם ישראל – פוסט שפורש על-ידי רבים כיריית הפתיחה שלו במרוץ לנשיאות. בפוסט, שבו ניתח את תבוסתה של המפלגה הרפובליקנית, שאיבדה את הרוב בשני בתי הקונגרס ונחלה מפלות קשות אפילו במעוזים שמרניים מסורתיים, כתב ואנס כי הסיבה לתבוסה היא בבירור המלחמה הלא פופולרית שאליה יצא ארה"ב בהובלת טראמפ, והוסיף כי שלושה דברים נוספים יחזירו את הבוחרים לחיק הרפובליקנים נוסף על סיום המלחמה הזו: הטיפול ביוקר המחיה, הצבת האינטרסים של אמריקה לפני כל אינטרס אחר – ושינוי מערכת היחסים של ארה"ב עם ישראל.

ברשת X, ושבו התנער מהמלחמה עם איראן וממערכת היחסים הנוכחית עם ישראל – פוסט שפורש על-ידי רבים כיריית הפתיחה שלו במרוץ לנשיאות. בפוסט, שבו ניתח את תבוסתה של המפלגה הרפובליקנית, שאיבדה את הרוב בשני בתי הקונגרס ונחלה מפלות קשות אפילו במעוזים שמרניים מסורתיים, כתב ואנס כי הסיבה לתבוסה היא בבירור המלחמה הלא פופולרית שאליה יצא ארה"ב בהובלת טראמפ, והוסיף כי שלושה דברים נוספים יחזירו את הבוחרים לחיק הרפובליקנים נוסף על סיום המלחמה הזו: הטיפול ביוקר המחיה, הצבת האינטרסים של אמריקה לפני כל אינטרס אחר – ושינוי מערכת היחסים של ארה"ב עם ישראל.

ואנס נחשב זה זמן רב למי שבניגוד לטראמפ ולגורמים אחרים בממשלו מסתייג מאוד מהמלחמה באיראן ורואה בה הפרה של ההבטחה הרפובליקנית לבוחרים לקדם מדיניות של America First. אחרי היציאה למלחמה בפברואר השנה הוא שמר על שתיקה בנושא לאורך ימים די ארוכים, בצורה שאינה אופיינית לו, וגם בהמשך, לצד ניסיון להציג את הקווים המנחים של הנשיא ביציאה למלחמה ואת ההיגיון שמאחוריהם, הוא לא נראה כמי שלהוט להמשיך בה, בלשון המעטה. גם יחסו לישראל נחשב חם ורגשי פחות מזה של טראמפ, ובניגוד לנשיא הוא סירב להביע תמיכה בבחירתו מחדש של בנימין נתניהו לראש הממשלה.

ואנס נחשב זה זמן רב למי שבניגוד לטראמפ ולגורמים אחרים בממשלו מסתייג מאוד מהמלחמה באיראן ורואה בה הפרה של ההבטחה הרפובליקנית לבוחרים לקדם מדיניות של America First. אחרי היציאה למלחמה בפברואר השנה הוא שמר על שתיקה בנושא לאורך ימים די ארוכים, בצורה שאינה אופיינית לו, וגם בהמשך, לצד ניסיון להציג את הקווים המנחים של הנשיא ביציאה למלחמה ואת ההיגיון שמאחוריהם, הוא לא נראה כמי שלהוט להמשיך בה, בלשון המעטה. גם יחסו לישראל נחשב חם ורגשי פחות מזה של טראמפ, ובניגוד לנשיא הוא סירב להביע תמיכה בבחירתו מחדש של בנימין נתניהו לראש הממשלה.

ואנס נחשב זה זמן רב למי שבניגוד לטראמפ ולגורמים אחרים בממשלו מסתייג מאוד מהמלחמה באיראן ורואה בה הפרה של ההבטחה הרפובליקנית לבוחרים לקדם מדיניות של America First. אחרי היציאה למלחמה בפברואר השנה הוא שמר על שתיקה בנושא לאורך ימים די ארוכים, בצורה שאינה אופיינית לו, וגם בהמשך, לצד ניסיון להציג את הקווים המנחים של הנשיא ביציאה למלחמה ואת ההיגיון שמאחוריהם, הוא לא נראה כמי שלהוט להמשיך בה, בלשון המעטה. גם יחסו לישראל נחשב חם ורגשי פחות מזה של טראמפ, ובניגוד לנשיא הוא סירב להביע תמיכה בבחירתו מחדש של בנימין נתניהו לראש הממשלה.