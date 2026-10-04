ביפן מביעים היום (א') זעזוע בעקבות מעצרו של חייל אמריקני מחיל הנחתים (מארינס), בחשד שרצח אישה במלון באוקינאווה – המחוז הדרומי ביותר במדינת האיים, שבו מוצבים אלפי חיילים אמריקנים. ראש הממשלה סאנאה טקאיצ'י הודיעה כי מחתה בפני ארה"ב בעקבות הרצח, וגם השגריר האמריקני בטוקיו זומן לשיחה שבה הביע בפניו שר החוץ היפני את זעמו.
הרצח אירע אתמול בשעות הבוקר המוקדמות במלון בעיר נהה, בירת אוקינאווה. החשוד ברצח הוא דווין ג'ייקוב בלארד בן ה-20, לוחם בחיל הנחתים שמחזיק בדרגת לאנס-קורפורל (המקבילה לטוראי ראשון בצה"ל), ולפי המשטרה הוא נעצר בחשד שרצח את התושבת המקומית אנה יאגי בת ה-39, וגם שגנב את הארנק והתיק שלה. המשטרה המקומית מסרה כי מצלמת אבטחה תיעדה את בלארד נכנס עם האישה למלון, ובהמשך יוצא ממנו לבד. בסוכנות הידיעות "קיודו ניוז" דווח כי גופתה אותרה בחדר המלון, וכי לפי החשד היא נחנקה למוות. בלארד נעצר שעות לאחר מכן, בשבת בערב, על ידי שוטר שזיהה אותו מסתובב לבדו ברובע הבילויים של נהה. הוא הכחיש את החשדות נגדו.
המקרה מעורר זעם רב ביפן, וראש הממשלה טקאיצ'י, שמאז בחירתה אשתקד מקדמת את הידוק הברית הצבאית האסטרטגית עם ארה"ב, דרשה מוושינגטון לאכוף "משמעת נוקשה" יותר בקרב חייליה הרבים המוצבים במדינה. "מצער מאוד שאירוע כה אכזרי וברוטלי התרחש", היא מסרה, "ממשלת יפן מוחה בתוקף בפני הצד האמריקני ודורשת שיתוף פעולה מרבי בחקירה". במקביל, שר החוץ טושימיצו מוטגי זימן כאמור ללשכתו את שגריר ארה"ב ביפן ג'ורג' גלס, ומסר כי הביע בפניו "זעם" על הרצח.
חיל הנחתים האמריקני מסר מצדו כי הוא משתף פעולה באופן מלא עם הרשויות היפניות, וציין כי החשוד משובץ בכוח המשלוח הימי השלישי של חיל הנחתים באוקינאווה, ופעל מבסיס חיל האוויר פוטנמה השוכן באי אוקינאווה, האי המרכזי מבין איי המחוז שבו גם נמצאת בירתו נהה. "חיל הנחתים מתייחס לטענות אלה במלוא הרצינות ומצפה מכל לוחמיו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות", נמסר.
יפן, נזכיר, מארחת בדרך קבע 50,000 חיילים אמריקנים – יותר מכל מדינה אחרת בעולם – ונוכחותם נתפסת כערובה חשובה עבור טוקיו אל מול האיום ההולך וגובר מצד סין, כשעבור וושינגטון יפן מהווה עוגן אסטרטגי חשוב בדרום-מזרח אסיה. באוקינאווה, המחוז הדרומי ביותר של יפן, שוהים כמחצית מכלל הכוחות האמריקניים, ולנוכחות הצבאית שם תפקיד חשוב בניסיון להרתיע את סין. הסיבה לכך נעוצה בין היתר בעובדה שהמחוז קרוב יחסית לטייוואן, האי בעל הממשל הדמוקרטי שסין תובעת עליו ומאיימת לפלוש אליו, ואחד האיים במחוז נמצא במרחק של 100 ק"מ בלבד מטייוואן. תחת הנהגתה של ראש הממשלה טקאיצ'י, אשת הימין הניצי, יפן נוטשת כעת שנים של מדיניות פציפיסטית והתחמשותה המחודשת – שחלק מרכזי ממנה מתחולל באוקינאווה – עוררה את חמתה של בייג'ינג.
אבל הנוכחות הצבאית האמריקנית המאסיבית באוקינאווה מעוררת שם כבר עשרות שנים אי-נחת ותסכול מצד תושבים מקומיים, המתלוננים על רעש רב וגם על התנהגות בעייתית ואף אלימה מצד החיילים האמריקנים. זכור שם במיוחד מקרה מ-1995, שבו אנסו שלושה אמריקנים ילדה בת 12. הפרשה ההיא הציתה מחאה ענקית בדרישה לסילוק הכוחות האמריקניים מהמחוז. בסיס פוטנמה, שבו כאמור הוצב החייל שכעת חשוד ברצח, עורר גם הוא התנגדות מקומית בשל מיקומו במרכז הצפוף של אוקינאווה. טקאיצ'י מקדמת בימים אלו את העברת הבסיס לאזור אחר וצפוף פחות באי, בחוף המזרחי של אוקינאווה, אבל מתנגדי המהלך הפגינו בדרישה שהכוחות יעזבו לחלוטין את האזור – והרצח כעת עשוי לסבך את מאמציה של טקאיצ'י.
"המקרה הזה מעורר זעזוע גדול ומוסיף לפחד בקרב תושבי אוקינאווה, שכבר נאלצו לחיות לצד בסיסים אמריקניים", אמר היום מושל המחוז ג'נטה קוג'ה, "זה בלתי נסלח לחלוטין, ואנחנו זועמים". הוא הוסיף כי הרצח בסוף השבוע מוכיח שצעדים שצבא ארה"ב טען כי נקט, בעקבות מקרי פשיעה קודמים של חייליו, לא הצליחו לשפר את המשמעת בקרבם: "העובדה שאירוע מסוג זה התרחש שוב לא מותירה לנו ברירה אלא להגיע למסקנה שהמאמצים של צבא ארה"ב לשמור על המשמעת, להכשיר את אנשי הצוות ולנקוט צעדים אחרים מסוג זה אינם יעילים כלל".