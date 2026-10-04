יפן, נזכיר,

מארחת בדרך קבע 50,000 חיילים אמריקנים

– יותר מכל מדינה אחרת בעולם – ונוכחותם נתפסת כערובה חשובה עבור טוקיו אל מול האיום ההולך וגובר מצד סין, כשעבור וושינגטון יפן מהווה עוגן אסטרטגי חשוב בדרום-מזרח אסיה. באוקינאווה, המחוז הדרומי ביותר של יפן, שוהים כמחצית מכלל הכוחות האמריקניים, ולנוכחות הצבאית שם תפקיד חשוב בניסיון להרתיע את סין. הסיבה לכך נעוצה בין היתר בעובדה שהמחוז קרוב יחסית ל

טייוואן

, האי בעל הממשל הדמוקרטי שסין תובעת עליו ומאיימת לפלוש אליו, ואחד האיים במחוז נמצא במרחק של 100 ק"מ בלבד מטייוואן. תחת הנהגתה של ראש הממשלה טקאיצ'י, אשת הימין הניצי, יפן נוטשת כעת שנים של מדיניות פציפיסטית ו

התחמשותה המחודשת