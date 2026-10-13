רשימת הנוסעים התקבלה בישראל רק אחרי ההמראה, ובבדיקתה כאמור התגלה כי טייס על הסיפון בעל אזרחות אינדונזית. המטוס סורב להיכנס למרחב האווירי של ישראל ושב על עקבותיו, תוך שהוא מרוקן את הדלק בים. בשדה באתיופיה הוחלף הטייס האינדונזי בטייס אחר שמורשה להיכנס לנתב"ג.

רשימת הנוסעים התקבלה בישראל רק אחרי ההמראה, ובבדיקתה כאמור התגלה כי טייס על הסיפון בעל אזרחות אינדונזית. המטוס סורב להיכנס למרחב האווירי של ישראל ושב על עקבותיו, תוך שהוא מרוקן את הדלק בים. בשדה באתיופיה הוחלף הטייס האינדונזי בטייס אחר שמורשה להיכנס לנתב"ג.

רשימת הנוסעים התקבלה בישראל רק אחרי ההמראה, ובבדיקתה כאמור התגלה כי טייס על הסיפון בעל אזרחות אינדונזית. המטוס סורב להיכנס למרחב האווירי של ישראל ושב על עקבותיו, תוך שהוא מרוקן את הדלק בים. בשדה באתיופיה הוחלף הטייס האינדונזי בטייס אחר שמורשה להיכנס לנתב"ג.

נראה כי בעקבות האכיפה וחידוד ההנחיות בכל הקשור לבדיקה קפדנית של רשימת צוותי האוויר שאמורים להיכנס לארץ היא נעשית בפועל בצורה הרמטית יותר מאז ניסיון החטיפה. בשונה מטיסת פליי דובאי, הפעם נראה כי מי שאמונים להתריע על נוכחות של טייס או עובד בצוות האוויר שאינו רשאי להיכנס למרחב האווירי של ישראל פעלו כשורה.

נראה כי בעקבות האכיפה וחידוד ההנחיות בכל הקשור לבדיקה קפדנית של רשימת צוותי האוויר שאמורים להיכנס לארץ היא נעשית בפועל בצורה הרמטית יותר מאז ניסיון החטיפה. בשונה מטיסת פליי דובאי, הפעם נראה כי מי שאמונים להתריע על נוכחות של טייס או עובד בצוות האוויר שאינו רשאי להיכנס למרחב האווירי של ישראל פעלו כשורה.

נראה כי בעקבות האכיפה וחידוד ההנחיות בכל הקשור לבדיקה קפדנית של רשימת צוותי האוויר שאמורים להיכנס לארץ היא נעשית בפועל בצורה הרמטית יותר מאז ניסיון החטיפה. בשונה מטיסת פליי דובאי, הפעם נראה כי מי שאמונים להתריע על נוכחות של טייס או עובד בצוות האוויר שאינו רשאי להיכנס למרחב האווירי של ישראל פעלו כשורה.

עם זאת, עדיין נשאלת השאלה מדוע רשימות צוותי האוויר מועברות לגורם המטפל בארץ, המל"ן (המרכז הלאומי לאבחון נוסעים), רק אחרי המראה ולא לפניה, כפי שנדרש בהנחיות מחברות זרות.

עם זאת, עדיין נשאלת השאלה מדוע רשימות צוותי האוויר מועברות לגורם המטפל בארץ, המל"ן (המרכז הלאומי לאבחון נוסעים), רק אחרי המראה ולא לפניה, כפי שנדרש בהנחיות מחברות זרות.

עם זאת, עדיין נשאלת השאלה מדוע רשימות צוותי האוויר מועברות לגורם המטפל בארץ, המל"ן (המרכז הלאומי לאבחון נוסעים), רק אחרי המראה ולא לפניה, כפי שנדרש בהנחיות מחברות זרות.

כי הוא אינו גוף מודיעיני וכי אין בידיו הכלים לבצע בדיקות רקע מודיעיניות לאנשי הצוות ולנוסעים, ולכן הנהלים נשענים בין השאר על האבטחה במדינות המוצא ועל התחייבויות שמספקות חברות התעופה עצמן.

כי הוא אינו גוף מודיעיני וכי אין בידיו הכלים לבצע בדיקות רקע מודיעיניות לאנשי הצוות ולנוסעים, ולכן הנהלים נשענים בין השאר על האבטחה במדינות המוצא ועל התחייבויות שמספקות חברות התעופה עצמן.