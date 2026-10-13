מתחילים ליישם לקחים מניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי? מטוס מטען של חברת "אתיופיאן איירליינס", שהמריא אתמול לפנות בוקר (בין ראשון לשני) משדה התעופה באדיס אבבה, סורב להיכנס לישראל אחרי שהתברר שאחד מאנשי הצוות אינדונזי - מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה.
רשימת הנוסעים התקבלה בישראל רק אחרי ההמראה, ובבדיקתה כאמור התגלה כי טייס על הסיפון בעל אזרחות אינדונזית. המטוס סורב להיכנס למרחב האווירי של ישראל ושב על עקבותיו, תוך שהוא מרוקן את הדלק בים. בשדה באתיופיה הוחלף הטייס האינדונזי בטייס אחר שמורשה להיכנס לנתב"ג.
נראה כי בעקבות האכיפה וחידוד ההנחיות בכל הקשור לבדיקה קפדנית של רשימת צוותי האוויר שאמורים להיכנס לארץ היא נעשית בפועל בצורה הרמטית יותר מאז ניסיון החטיפה. בשונה מטיסת פליי דובאי, הפעם נראה כי מי שאמונים להתריע על נוכחות של טייס או עובד בצוות האוויר שאינו רשאי להיכנס למרחב האווירי של ישראל פעלו כשורה.
עם זאת, עדיין נשאלת השאלה מדוע רשימות צוותי האוויר מועברות לגורם המטפל בארץ, המל"ן (המרכז הלאומי לאבחון נוסעים), רק אחרי המראה ולא לפניה, כפי שנדרש בהנחיות מחברות זרות.
בעקבות ניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי על ידי הטייס-מחבל המאם אל-המאמי, בעל אזרחות עומאנית - מדינה שאין לישראל יחסים דיפלומטיים איתה - עלתה סוגיית בדיקת רשימות אנשי צוות האוויר ומי הגוף שאמור לעשות זאת.
על הנייר, האחריות לטיסות הזרות מוטלת על משרד התחבורה. אגף הביטחון, החירום והסייבר במשרד, באמצעות מרכז המבצעים לאבטחת תעופה (ממל"ת), אמור לאבחן את הסיכון הביטחוני של טיסות זרות ולתת לחברות התעופה הנחיות ביטחון. אלא שבמשרד טענו כי הוא אינו גוף מודיעיני וכי אין בידיו הכלים לבצע בדיקות רקע מודיעיניות לאנשי הצוות ולנוסעים, ולכן הנהלים נשענים בין השאר על האבטחה במדינות המוצא ועל התחייבויות שמספקות חברות התעופה עצמן.
במקרה של טיסת פליי דובאי התברר כי רשימת אנשי הצוות כלל לא התקבלה במשרד התחבורה. החברה האמירתית התחייבה לבדוק את אנשי הצוות שלה ואף הודיעה לישראל כי הטמיעה במערכת השיבוץ מגבלות שימנעו הצבת טייסים ממדינות שאין להן יחסים עם ישראל. למרות זאת, הטייס העומאני המאם אל-המאמי שובץ לטיסה. עוד התברר כי לפי חוק המרכז הלאומי לאבחון נוסעים מ-2023, אגף הביטחון במשרד התחבורה רשאי לקבל גישה למאגר הכולל נתונים גם על אנשי צוות בטיסות זרות - אך מאז הקמת המאגר המשרד לא ביקש לממש את הגישה הזו.
כבר במאי 2024 פרסם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דוח על אבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית מישראל ואליה, שבו הצביע על כשלים ופערים חמורים, בין היתר באבטחת מטוסים של חברות זרות. אחת ההמלצות המרכזיות הייתה שהמל"ל יוביל עבודת מטה עם משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שב"כ והמשטרה, ויגבש מחדש מדיניות כוללת לאבטחת התעופה.
ב-ynet נחשף כי רק אחרי דיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום שלישי שעבר, שעסק בטיסת פליי דובאי, אגף הביטחון במשרד התחבורה פנה בבקשה להתחבר באופן מיידי למלא"ן (המרכז הלאומי לאבחון נוסעים) כדי לקבל נתוני לאום של צוותי תעופה. המשרד לא עשה זאת בשלוש השנים האחרונות, למרות פניות מצד רשות המיסים, שם מאשרים כי פנו אליו כבר כמה פעמים עם דרישה מפורשת לעשות כך, עוד בתקופה שלפני ניסיון הפיגוע.
לאחר הסמכת הנציג, נמסר למשרד התחבורה כי המערכת איננה מסוגלת טכנית בשלב זה להפיק נתוני לאום של צוותי אוויר 48 שעות מראש, כנדרש בחוק המלא"ן, וכי המידע מתעדכן רק בצמוד להמראה - בשלב שבו לא ניתן להשתמש במידע לצרכים ביטחוניים. במשרד התחבורה התלוננו על ההתנהלות, אלא שמתברר שהנוהל של העברת המידע על אנשי צוות האוויר בסמוך למועד הטיסה הוא נוהל שכבר נקבע בעבר - באישור ובידיעת משרד התחבורה עצמו.
מחברת "טל תעופה" נמסר: "מדובר בטיסת מטען (שלא בניהול קבוצת טל תעופה) ואין כל השפעה על טיסות הנוסעים בדרך לתל אביב או ממנה לאדיס אבבה. ככל הידוע לנו, בזמן הציוות לטיסת המטען המדוברת לא הייתה את רשימת המדינות ללא יחסים דיפלומטיים עם ישראל. מרגע שהועברה הרשימה, ושנודע על איש צוות 'לא מאושר' הטיסה הוחזרה חזרה לאדיס אבבה ותצא שוב עם אנשי צוות שתואמים את דרישות הביטחון של מדינת ישראל". ממשרד התחבורה טרם התקבלה תגובה.