מחווה למנהיג אל-קאעידה: הפוסטים של הטייס-מחבל ( צילום: CNN )





גלריה הטייס-מחבל אל-המאמי. באוסטרליה בודקים אם הקצין כבר אז

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", חברת "עומאן אייר" זיהתה את תהליכי ההקצנה שאל-המאמי עבר, שלחה אותו לתוכנית דה-רדיקליזציה והעבירה אותו לתפקיד משרדי, אבל לא ביטלה את רישיון הטיס הבינלאומי שלו ולא דיווחה על הסכנה שנשקפת ממנו לשכנותיה במפרץ או לגורמים בינלאומיים, שהיו יכולים למנוע את העסקתו במקומות אחרים. כשהגיע אל-המאמי לפליי דובאי ב-2025, החברה הריצה בדיקת עבר פלילי אבל לא יצרה קשר עם עומאן ולא בדקה רקע לאומני.

חקירתו של אל-המאמי באיחוד האמירויות נמשכת, וכך גם הניסיון להכריע אם פעל על דעת עצמו או בהכוונת גורם מסוים, בין אם מדינה או ארגון טרור, אף כי מסתמן כי הטייס-מחבל ניסה לרסק את טיסת פליי דובאי FZ1023 מיוזמתו האישית. אל-המאמי גדל בדובאי, והחקירה עוסקת בין השאר בנסיעתו לסוריה כנער בזמן מלחמת האזרחים שהתחוללה שם, כדי לבדוק אם הקצין במהלך שהותו במדינה שבה נולדה אימו.

בהמשך קיבל אל-המאמי ויזה לאוסטרליה, ולפי דיווחים למד הנדסה באוניברסיטת RMIT במלבורן במשך שלוש שנים, אם כי האוניברסיטה טוענת כי לא סיים את לימודיו, ולפי עיתון מקומי במדינה הסיבה לכך היא שהוויזה שלו בוטלה. לפי דיווחים, אל-המאמי למד בהמשך תואר בהנדסת תעופה באוניברסיטת בקינגהאמשייר החדשה באנגליה - אבל מרחוק.

כך או כך, ישראל ואיחוד האמירויות מנסות לבדוק אם סימני הקצנה ראשונים הופיעו אצל אל-המאמי כבר במהלך שהותו באוסטרליה, ובנוסף צוות ייעודי במדינה חוקר את קשריו והתנהלותו בתקופה שחי שם. כמו כן, הרשויות באבו דאבי בודקות את עובדי חברת פליי דובאי שהיו מעורבים בתהליך קבלתו של אל-המאמי לעבודה.

החשד: תכנן להתרסק על נתב"ג ביולי

גורמים בישראל אמרו אתמול כי מחקירתו של אל-המאמי עולה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. לכן, החל בהשתלטות על המטוס רק ב ירדן , מתוך כוונה להגיע כביכול לנחיתה רגילה בנתב"ג - ואז להתרסק על השדה ולגרום להרג המוני. במקרה שלא היה מצליח להגיע לנתב"ג, כך עולה מחקירתו, תכנן אל-המאמי לרסק את המטוס על אחד מבסיסי צבא ארצות הברית בירדן.

הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר בבית החולים. גבורתו הצילה חיים רבים

מהחקירה של הטייס-מחבל העומאני עולה עוד כי הוא תכנן לבצע הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אך בגלל קרבה אישית לאחד מאנשי הצוות במטוסו "ריחם עליו" ודחה את הפיגוע להזדמנות אחרת. לפי ממצאי החקירה עד כה, עולה כי אל-המאמי נחת בישראל עוד בחודש יוני, והכין את עצמו להיות "שהיד".

מה ששיבש את תוכניתו של אל-המאמי לרסק את טיסת פליי דובאי FZ1023, יחד עם גבורת הנוסעים הישראלים והטייסים שהנחיתו את המטוס, היה המאבק ההירואי של הטייס ההודי סמית מאצ'צ'אר. קברניט הטיסה נלחם על חייו וחיי הנוסעים, ומחקירת הטייס-מחבל עולה כי הוא תכנן לחבוט במאצ'צ'אר בגרזן חירום עד שיאבד הכרה, ואז לקחת את המושכות ולרסק המטוס. אחרי ההשתלטות על הטייס-מחבל וייצוב המטוס, הטייסים המחליפים ביקשו אישור נחיתה בירדן, אך ברגע שהירדנים הבינו כי יש חשד לחטיפה, הם סירבו לאפשר למטוס לנחות בשטח הממלכה.

בחדשות 13 דווח כי הטייס העומאני אמר בחקירתו: "חיפשתי ובדקתי איזו חברה טסה לתל אביב, ובגלל זה בחרתי בפליי דובאי. ניסיתי להתקבל לכל החברות. תכננתי את הפעולה עוד לפני שהתקבלתי לחברה". לפי תחקיר שערך העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה", הטייס-מחבל ניתק את הטייס האוטומטי, לקח את השליטה, כיבה את המנועים באוויר - ודחף את ההגאים קדימה בכל הכוח. כך איבד המטוס 16 אלף רגל בפחות מדקה.

הפתרון של נתניהו: ליישם המלצה מלפני שנתיים וחצי

אתמול, חמישה ימים אחרי ניסיון ריסוק המטוס, שרק במזל לא הסתיים באסון לאומי, הכיר ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה ב מחדל וב פרצות האבטחה הרבות שנחשפו מאז. הפתרון שלו, לפי לשכתו, הוא הנחיה לראש המל"ל שמואל בן עזרא "למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל". לא ברור עד כמה מהר יפעל הצוות, והאם פרצות האבטחה הרבות שיתגלו ייסגרו במהירות בעקבותיו.

רה"מ הנחה ליישם את הדוח מ-2024. אנגלמן ונתניהו, ארכיון

עם זאת, הבדיקה שעליה הורה ראש הממשלה תהיה בדיקה פנימית בלבד, ולמי שיעמוד בראשה לא יהיו סמכויות חקירה או אכיפה. מי שטיפל בנושא עד כה, ללא הצלחה, הוא ראש המל"ל בן עזרא.

למעשה, כבר במאי 2024 פרסם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דוח על אבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית מישראל ואליה , שבו הצביע על כשלים ופערים חמורים, בין היתר באבטחת מטוסים של חברות זרות. אחת ההמלצות המרכזיות הייתה שהמל"ל יוביל עבודת מטה עם משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שב"כ והמשטרה, ויגבש מחדש מדיניות כוללת לאבטחת התעופה.

מי אחראי לבדוק טייסים זרים?

על הנייר, האחריות לטיסות הזרות מוטלת על משרד התחבורה. אגף הביטחון, החירום והסייבר במשרד, באמצעות מרכז המבצעים לאבטחת תעופה (ממל"ת), אמור לאבחן את הסיכון הביטחוני של טיסות זרות ולתת לחברות התעופה הנחיות ביטחון. אלא שבמשרד טוענים כי הוא אינו גוף מודיעיני וכי אין בידיו הכלים לבצע בדיקות רקע מודיעיניות לאנשי הצוות ולנוסעים, ולכן הנהלים נשענים בין השאר על האבטחה במדינות המוצא ועל התחייבויות שמספקות חברות התעופה עצמן.

במקרה של טיסת פליי דובאי התברר כי רשימת אנשי הצוות כלל לא התקבלה במשרד התחבורה. החברה האמירתית התחייבה לבדוק את אנשי הצוות שלה ואף הודיעה לישראל כי הטמיעה במערכת השיבוץ מגבלות שימנעו הצבת טייסים ממדינות שאין להן יחסים עם ישראל. למרות זאת, הטייס העומאני המאם אל-המאמי שובץ לטיסה. עוד התברר כי לפי חוק המרכז הלאומי לאבחון נוסעים מ-2023, אגף הביטחון במשרד התחבורה רשאי לקבל גישה למאגר הכולל נתונים גם על אנשי צוות בטיסות זרות - אך מאז הקמת המאגר המשרד לא ביקש לממש את הגישה הזו.

כל זאת מתרחש כשאגף הביטחון במשרד התחבורה סובל גם ממחסור משמעותי בכוח אדם. בשנים 2022-2025 עזבו אותו שמונה עובדים, ומספר התקנים הרשמי הצטמצם מ-21 ל-19. שישה מהתקנים מיועדים למשרות חלקיות של סטודנטים ואזרחים ותיקים, ולפחות שתי משרות בכירות מוגדרות כפנויות ללא תקציב. בפועל, לפי הנתונים שפורסמו, האגף מפעיל את מערך הביטחון והחירום של התחבורה באמצעות כעשרה עובדים קבועים בלבד במשרה מלאה.

גם הרעיון להקים גוף אחד שירכז את האחריות אינו חדש. כבר ב-2011 הוגשה לראש הממשלה הצעה להקים רשות ממלכתית לאבטחת התעופה, ולפי משרד התחבורה גם שתי ועדות בראשות המל"ל המליצו בהמשך להקים גוף כזה. ההמלצות לא יושמו עד היום. כעת, בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, חוזר הטיפול בנושא שוב למל"ל - הפעם בהנחיה של נתניהו לבצע "בחינה יסודית" של כלל מערך האבטחה.

זום על מטוס אל על, מהקוקפיט של הטייס-מחבל ( צילום: CNN )

החשש, כך הזהיר דני שנער, שכיהן במשך 25 שנה כראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, אינו מוגבל לדובאי. לדבריו, בעוד שבשדות תעופה גדולים דוגמת אתונה קיימת מעטפת אבטחה מתקדמת, בשדות קטנים באיים וביעדי פריפריה רמת האבטחה נמוכה בהרבה - ומשם יוצאות לישראל טיסות ללא אותה מעטפת. "שם טמונה הסכנה", הזהיר.

"מבחן הזונה" של הטייס-מחבל: "אף אחת לא שרדה"

אל-המאמי, אזרח עומאן, נולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית, ושהה חלק מחייו באמירויות. לפי חשבון לינקדאין שנשא את שמו - ונמחק אחרי ניסיון ריסוק המטוס - הוא עבד ב"עומאן אייר" במשך שבע שנים, עד פברואר 2025. ב-2024, כשהיה עדיין טייס משנה ב"עומאן אייר", נמצאו ברשותו כאמור ה"חומרים קיצוניים" - אך הוא המשיך לעבוד בחברה בתפקיד משרדי. ב-CBS נטען שהוא עבד דווקא "זמן קצר" בחברת התעופה הלאומית של עומאן, ושהשעייתו מטיסה אירעה לאחר שנכנס ל"אתרים קיצוניים".

בכל מקרה, לפי אותו חשבון, הוא הצטרף ביוני אשתקד לחברת התעופה המרוקנית "רויאל אייר מרוק" - אבל עזב אותה חצי שנה לאחר מכן, בינואר 2026. אבל החברה הודיעה כי אל-המאמי עבר אצלה שלושה חודשי הכשרה - אך לא התקבל לעבודה. דיפלומט באחת ממדינות המפרץ אמר ל-AP כי הטייס עבר בדיקות אבטחה סטנדרטיות לפני שנשכר לעבודה, אבל נראה שהבדיקות התמקדו בשאלה אם יש לו כאמור עבר פלילי - והן לא העמיקו בבדיקת הרקע שלו, ובסימנים פוטנציאליים לרדיקליזציה.

ב-CNN דיווחו כי בפרופיל הלינקדאין של המחבל פורסמו רק שני פוסטים, ושניהם פורסמו ביום רביעי האחרון - תשע שעות אחרי הפיגוע. ברשת ציינו כי לא ברור מי העלה את הפוסטים, אבל העלו אפשרות שהם תוזמנו לפרסום מראש.

מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי, בסרטון שפרסם אל-המאמי ( צילום: CNN )

בפוסט הראשון הופיעה סדרת סרטונים שצולמו בתא טייס של מטוסי בואינג 737 MAX. גם מטוס "פליי דובאי" שאותו ניסה אל-המאמי לרסק היה מהדגם הזה. אחד הסרטונים צולם לפי CNN מנמל התעופה הבינלאומי של דובאי, והאדם שצילם עשה זום על מטוס של אל על. על המסך בקוקפיט באותו סרטון נראה מספר הטיסה שאותו הצלם הטיס אז, טיסה של "עומאן אייר" מדובאי למסקט ב-11 באוקטובר 2023 - ימים אחדים אחרי הטבח של חמאס. הפוסט כלל עוד סרטונים שבהם נראים מטוסי אל על, וכן מטוס אחד של ארקיע, והוא מסתיים בצילום של מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי, מחליפו של אוסאמה בן-לאדן שחוסל גם הוא.

הפוסט השני שפורסם בחשבון הלינקדאין המחוק כלל תמונה שנוצרה בעזרת בינה מלאכותית, ונראות בה שלוש הערים הקדושות לאיסלאם – מכה, מדינה וירושלים – המחוברות ביניהן בשביל זוהר רציף. ברקע נשמע שיר עם הצהרות נגד "השפלה", והדובר אומר כי אינו חושש ממוות ומגן על כבודו.

הדרמה באוויר והמחדל - כל הכתבות:

ב-CNN דיווחו עוד כי בחשבון ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), שהיה שייך לאדם עם שמו של המחבל ושכבר נמחק בינתיים, הושמעו עמדות דתיות קיצוניות. לפי הרשת, לא פחות מ-3,000 ציוצים הופיעו בחשבון שנמחק, ובכמה מהם הוא תיאר למשל את הקושי של אימו למצוא לו שידוך של אישה שתסכים, לדרישתו, שתלבש ניקאב - כיסוי הפנים המוסלמי שמותיר רק חריץ קטן לעיניים. "כולן סירבו. ואז אמי אמרה להן: 'הבן שלי טייס', ופתאום כולן הסכימו", נכתב בציוץ מפברואר 2022.