פרטים חדשים על מחדל פליי דובאי:

ל-ynet נודע כי רק אחרי דיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת שלשום (שלישי), שעסק בניסיון של הטייס-מחבל העומאני

המאם אל-המאמי

לרסק את

טיסת פליי דובאי