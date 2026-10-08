פרטים חדשים על מחדל פליי דובאי: ל-ynet נודע כי רק אחרי דיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת שלשום (שלישי), שעסק בניסיון של הטייס-מחבל העומאני המאם אל-המאמי לרסק את טיסת פליי דובאי, אגף הביטחון במשרד התחבורה פנה בבקשה להתחבר באופן מיידי למלא"ן (המרכז הלאומי לאבחון נוסעים) כדי לקבל נתוני לאום של צוותי תעופה. המשרד לא עשה זאת בשלוש השנים האחרונות, למרות פניות מצד רשות המיסים, שם מאשרים כי פנו אליו כבר כמה פעמים עם דרישה מפורשת לעשות כך, עוד בתקופה שלפני ניסיון הפיגוע.
לאחר הסמכת הנציג, נמסר למשרד התחבורה כי המערכת איננה מסוגלת טכנית בשלב זה להפיק נתוני לאום של צוותי אויר 48 שעות מראש, כנדרש בחוק המלא״ן, וכי המידע מתעדכן רק בצמוד להמראה - בשלב בו לא ניתן להשתמש במידע לצרכים ביטחוניים. במשרד התחבורה התלוננו על ההתנהלות, אלא שמתברר שהנוהל של העברת המידע על אנשי צוות האוויר בסמוך למועד הטיסה הוא נוהל שכבר נקבע בעבר - באישור ובידיעת משרד התחבורה עצמו.
ממשרד התחבורה נמסר: "אגף הביטחון ממשיך ליטול חלק בסדרת הדיונים שתוכננה מראש בועדת ההיגוי של המלא״ן, על מנת לאפיין את המערכת וליטול בה חלק כשתהפוך למבצעית. גם הטענות לפיהן אגף הביטחון התבקש לשלוח נציג ולא שלח מנותקת מהאמת שכן נציג האגף הוא חלק מצוות ההיגוי של המלא״ן. כך או כך, המערכת גם בשלב זה איננה מסוגלת לספק את המידע על צוותי התעופה מבעוד מועד כאמור".
בתוך כך, היחידה הארצית למלחמה בפשיעה, להב 433, פתחה אתמול בהליך של בדיקה בחשד שבכירים במשרד התחבורה שאחראים על הביטחון התעופתי, ובמיוחד על בדיקת הטייסים שנוחתים בישראל, עבדו עבור חברות תעופה זרות - בהן פליי דובאי שבמוקד ניסיון הפיגוע של הטייס-מחבל העומאני.
הבדיקה נוגעת לשני בכירים: אברהם (אברי) כהן, ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה; ודביר רובינשטיין, מנהל מרכז המבצעים לאבטחת תעופה במשרד. הבדיקה נפתחה בעקבות פנייה של גורמים במשרד התחבורה למשטרה. היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) היא שאחראית על הבדיקה, בין השאר בחשד לניגוד עניינים של עובדים במשרד סביב פעילותן של חברות תעופה זרות בישראל.
במקביל, נמשכת החקירה של הטייס-מחבל אל-המאמי. סעודיה ממשיכה לחקור את התקרית הביטחונית בטיסה במקביל לחקירה הפלילית שמנהלת איחוד האמירויות, שבה משתתף גם שב"כ. מנהל הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה במשרד התחבורה, עופר וקנין, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ישראל הציעה להשתתף בכל חקירת בטיחות שתוביל סעודיה, אך עד כה לא הוזמנה לקחת בה חלק. "אנחנו עדיין ממתינים להזמנה מסעודיה", מסר. גם באוסטרליה ובניו זילנד נערכות חקירות בנוגע לתקופות שהטייס-מחבל שהה בשטחן.