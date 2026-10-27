הדיווחים שלפיהם בולסונרו עזב לארה"ב באים אחרי שקודם לכן הערב אמרו גורמים במשטרה הפדרלית של ברזיל כי המשטרה מנסה לאתר אותו, ועל רקע השערות ודיווחים על ניסיון שלו להימלט דרך היבשה לארגנטינה, שם שולט בעל בריתו, איש הימין

חאבייר מיליי