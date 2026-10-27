יומיים אחרי ההפסד הצורב שנחל בבחירות לנשיאות תוהה הערב (יום ג') ברזיל לאן נעלם פלאביו בולסונרו, מועמד הימין העמוק שהוביל בסקרים אבל נוצח בידי הנשיא המכהן, איש השמאל לואיז אינסיו לולה דה סילבה. בולסונרו, שסירב להכיר בהפסד, צווה אתמול על-ידי בית המשפט העליון למסור את דרכונו מחשש שיימלט מברזיל בשעה שמתנהלת נגדו חקירת שחיתות, אבל הערב, משחלף המועד שעד אליו אמור היה למסור אותו, הודיעה ברזיל כי הוא לא עשה זאת – ולכן תוקף הדרכון בוטל. שעה קלה אחר כך דיווחו כלי תקשורת במדינה מפי מקורות ברזילאיים, בהם מקורבים לבולסונרו, כי הוא עזב לארה"ב, ובהמשך אמרו גם גורמים אמריקניים רשמיים כי הוא נמצא במטוס בדרך לשם.
הדיווחים שלפיהם בולסונרו עזב לארה"ב באים אחרי שקודם לכן הערב אמרו גורמים במשטרה הפדרלית של ברזיל כי המשטרה מנסה לאתר אותו, ועל רקע השערות ודיווחים על ניסיון שלו להימלט דרך היבשה לארגנטינה, שם שולט בעל בריתו, איש הימין חאבייר מיליי, מסרו הערב הרשויות הארגנטינאיות כי אין להן שום תיעוד המצביע על כך שהוא נכנס לשטח המדינה. עוזריו של בולסונרו מצדם סירבו באותה העת לומר היכן הוא נמצא – או אמרו שהם אינם יודעים. יצוין כי כדי לעבור לארגנטינה השכנה ברזילאים זקוקים לתעודת זהות בלבד, ולא לדרכון.
הודעת ממשלת ארגנטינה הערב באה גם בעקבות דיווחים בתקשורת המקומית מוקדם יותר היום שלפיהם מטוס פרטי כלשהו נחת בנמל התעופה הבינלאומי איגוואסו שבגבול ארגנטינה-ברזיל, והרשויות שם בדקו את כלי הטיס וצוותו, אך לא מצאו תוכנית טיסה שבה רשומה משפחת בולסונרו. דובר מטעמו של נשיא ארגנטינה מיליי, שטרם בירך את לולה על ניצחונו, אמר כי לא הוגשה "שום בקשת מקלט", וסירב למסור פרטים נוספים. גורם בכיר במשטרה הפדרלית של ברזיל מסר כי בולסונרו לא יצא מהמדינה דרך שום נקודת ביקורת גבולות מוסדרת.
פאולו פיגיירדו, משפיען רשת מהימין המשמש מעין דובר לא-רשמי של משפחת בולסונרו, סירב לפנות ערב לענות על שאלות בנוגע למקום הימצאו של מנהיג הימין, ובהודעה שפרסם כתב: "לאחר חודשים של עבודה מאומצת, שסוכלה שלא בצדק, אין לי שום חשק לדבר עם התקשורת. אם יהיו לי הערות כלשהן בנושא כלשהו, אצור קשר". מקור נוסף המקורב לבולסונרו העיד כי לא הצליח להשיגו: "ניסיתי לדבר עם פלאביו הבוקר בטלפון", סיפר, "זה צלצל וצלצל, אבל הוא לא ענה".
סרט, 12 מיליון דולר – ודד-ליין של 24 שעות שעבר
בולסונרו, נזכיר, סומן על-ידי הסקרים כמועמד המוביל לניצחון בסיבוב השני והמכריע של הבחירות שנערך ביום ראשון, והוביל בהם בשיעור של 1% עד 2% מהקולות, אולם בתום ההצבעה התברר כי בפועל הפסיד בפער של יותר מ-3.5%, עם 48.21% לעומת 51.79% שקיבל לולה. הספירה החלה באיחור בעקבות החלטה להאריך את ההצבעה בשעתיים, ובולסונרו טען על רקע זה לאי-סדרים והכריז כי הוא אינו מכיר בתוצאות – בדיוק כפי שעשה אביו ז'איר בולסונרו כשהפסיד ללולה בפער קטן במרוץ לנשיאות ב-2022. אתמול הודיעה מפלגתו של בולסונרו הבן כי היא מכירה בכל זאת בניצחונו של לולה.
אמש הקצה בית המשפט העליון לפלאביו בולסונרו 24 שעות למסור את דרכונו על רקע כמה חקירות שמתנהלות נגדו בימים אלה, בהן פרשה מסועפת של שחיתות, הלבנת הון והעלמת מס, שבמסגרתה הוא הודה כי ביקש כ-12 מיליון דולר מדניאל וורקארו, בנקאי לשעבר, כדי להפיק סרט על חיי אביו. בולסונרו הבן מכחיש כי ביצע עבירה כלשהי, והוא הבטיח כי ימסור את הדרכן, אבל הערב התברר שנמנע מלעשות זאת – ולכן בוטל תוקפו. הדרישה ממנו למסור את הדרכון וכך להקשות עליו לצאת משטח ברזיל באה בצל החשש שהוא יפעל כפי שפעל אביו ז'איר, שאחרי הסירוב להודות בהפסד לפני ארבע שנים טס לארה"ב ושהה שם תקופה ארוכה. בסופו של דבר חזר בולסונרו האב לברזיל, ואז הוא נעצר ונגזרו עליו 27 שנות מאסר בגין קשירת קשר לביצוע הפיכה שלטונית.
הדרישה להחרים את דרכונו של פלאביו בולסונרו באה גם על רקע הצהרה של אחיו הצעיר, אדוארדו בולסונרו, המתגורר בארה"ב, שלפיה הפסד בבחירות יחייב את פלאביו לעזוב את שטח ברזיל. "אם אחי לא ינצח, אני בעד שהוא יעזוב את המדינה", אמר ב-23 באוקטובר לפודקאסטר סטיבן קראודר. אתמול, אחרי ההפסד בבחירות והדרישה שימסור את דרכונו, אמר פלאביו בולסונרו בסרטון באינסטגרם: "מעולם לא חשבתי לעזוב את המדינה. אמסור את הדרכונים שלי ואגן על עצמי מפני התועבה הזאת, שהיא ניסיון ברור להפחיד אותי, אבל איש לא ישתיק אותי".
אתמול התערב בבחירות בברזיל גם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בעל בריתה של משפחת בולסונרו, והוא הצטרף לניסיון לפקפק באמינות התוצאות וטען בלי לספק הוכחות שמדובר ב"עוד בחירות מזויפות". "זה נראה בעיניי נורא. לא התערבתי למען צד כלשהו, אבל זה נראה לי למעשה כמו עוד בחירות מזויפות. בחירות צריכות להיות בלתי ניתנות לערעור, וזה נראה בעיניי מאוד רע", אמר טראמפ כששוחח עם כתבים לפני שעלה למטוס ה"אייר פורס 1" הנשיאותי.
פלאביו בולסונרו הבטיח לאורך הקמפיין להדק את הקשרים עם ארה"ב אם ייבחר, והפסדו השבוע היה מכה לשאיפותיו של טרמאפ להרחיב עוד יותר את השפעתו באמריקה הלטינית – שברזיל היא המדינה הגדולה ביותר בה הן מבחינת שטח והן מבחינת אוכלוסייה – אחרי שורת ניצחונות של אנשי ימין באזור הזה, בין היתר בצ'ילה, פרו וקולומביה. לולה, שדוגל בעמדות אנטי-ישראליות נחרצות, מרבה לעומת זאת להתעמת עם טראמפ – והאשים אותו גם בניסיון התערבות פסול בבחירות הנוכחיות. בנאום הניצחון שלו שלשום שלח מסר תקיף לנשיא האמריקני כשהבטיח שתחת הנהגתו "ברזיל היא לא החצר האחורית של אף אחד".