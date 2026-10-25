ב

ברזיל

נערכים הערב (יום ראשון) לספירת הקולות ב

מערכת הבחירות הסוערת לנשיאות

, בין הנשיא המכהן ואיש השמאל

לואיס אינזיו לולה דה סילבה

ואיש הימין העמוק

פלאביו בולסונרו

, בנו של הנשיא לשעבר

ז'איר בולסונרו

, שהושלך לכלא. לתוצאות הבחירות במדינת הענק יהיו השלכות גאופוליטיות משמעותיות, וניצחון של בולסונרו לא רק ירחיב משמעותית את השפעתה הגוברת של ארה"ב באמריקה הלטינית, אלא גם יהיה בשורה גדולה לישראל, שהנשיא הנוכחי לולה הוא ממבקריה החריפים בעולם, ומאשים אותה באופן עקבי ברצח עם. בולסונרו לעומתו, כמו אביו, הוא

תומך נלהב של ישראל