בברזיל נערכים הערב (יום ראשון) לספירת הקולות במערכת הבחירות הסוערת לנשיאות, בין הנשיא המכהן ואיש השמאל לואיס אינזיו לולה דה סילבה ואיש הימין העמוק פלאביו בולסונרו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, שהושלך לכלא. לתוצאות הבחירות במדינת הענק יהיו השלכות גאופוליטיות משמעותיות, וניצחון של בולסונרו לא רק ירחיב משמעותית את השפעתה הגוברת של ארה"ב באמריקה הלטינית, אלא גם יהיה בשורה גדולה לישראל, שהנשיא הנוכחי לולה הוא ממבקריה החריפים בעולם, ומאשים אותה באופן עקבי ברצח עם. בולסונרו לעומתו, כמו אביו, הוא תומך נלהב של ישראל, והבטיח כי אם ינצח יעביר את שגרירות ברזיל לירושלים.
ההצבעה בברזיל נעשית במכונות הצבעה אלקטרוניות, ולפיכך התוצאות צפויות הלילה לזרום במהירות. הקלפיות היו אמורות להיסגר בשעה 17:00 לפי השעון המקומי (22:00 שעון ישראל), אבל בשל טענות לשיבושים במערך התחבורה הציבורית בכמה מוקדים, בין היתר בסאו פאולו, הקמפיין של לולה עתר להארכת ההצבעה – ובית המשפט העליון של ברזיל האריך אותה ברחבי המדינה בשעתיים נוספות. גם הקמפיין של בולסונרו ביקש להאריך את ההצבעה, בגלל מזג אוויר גשום בדרום המדינה. ההחלטה התקבלה אחרי שספירת הקולות במדינה כבר החלה בפועל, אבל בהמשך היא נעצרה ותחודש רק עם סגירת הקלפיות.
בולסונרו הגיע לסבב השני והמכריע כפייבוריט, אחרי שבסיבוב הראשון החודש, שבו התמודדו לצדו ולצד לולה מועמדים נוספים, הוא הגיע למקום הראשון עם 47% מהקולות לעומת 45% לנשיא המכהן. התוצאה ההיא הפתיעה את הסוקרים שחזו כי דווקא לולה יהיה זה שיגיע למקום הראשון, ובפער משמעותי יחסית על פני בולסונרו. גם בבחירות ב-2022, שבהן גבר לולה על אביו של יריבו הנוכחי, ז'איר בולסונרו, היה ניצחונו דחוק בהרבה משניבאו הסקרים, ולכן רבים תהו אם גם כעת לוקים הסקרים בהערכת חסר לכוחו של בולסונרו הבן. כך או כך, גם התקדים ההיסטורי עומד לטובת בולסונרו: מעולם בבחירות בברזיל מועמד שהגיע למקום השני בסיבוב הראשון לא הצליח לזכות בסופו של דבר בנשיאות בסיבוב השני והמכריע. אם בולסונרו ינצח, הוא יהנה גם מקונגרס שבו כוחן של מפלגות הימין והימין-מרכז רק גדל בסיבוב הראשון של הבחירות החודש, באופן שיסייע לו לקדם את הרפורמות שהוא מבטיח לחולל.
ההבדל בין שני המועמדים בבחירות תהומי: לבולסונרו בן ה-45 וללולה בן ה-80 יש השקפות אידיאולוגיות מנוגדות לחלוטין בשורה של סוגיות – החל ביחסים בין ברזיל לארה"ב, דרך שינויי האקלים וכלה במדיניות הרווחה. ניצחון של בולסונרו יסמן תפנית ימינה עבור המדינה המאוכלסת ביותר והכלכלה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, וזאת בשנה שבה בעלי בריתו של טראמפ כבר רשמו ניצחונות בבחירות בצ'ילה, בפרו ובקולומביה. לפניהן גם ארגנטינה וקוסטה ריקה בחרו בבעלי ברית של הנשיא האמריקני. מנגד, ניצחון של לולה ישאיר את ברזיל ואת מקסיקו – המדינה השנייה בגודל אוכלוסייתה באמריקה הלטינית, המונהגת בידי הנשיאה קלאודיה שיינבאום – תחת מנהיגים מהמרכז-שמאל.
ביקור ניצחון בכותל המערבי?
הנשיא המכהן לולה מקווה להשיג כהונה רביעית לא-רצופה, אחרי שכבר כיהן כנשיא ברזיל בשנים 2010-2003 וחזר לשלטון ב-2022, לאחר שב-2019 בוטלה הרשעתו בשחיתות והוא שוחרר מהכלא, שם שהה יותר מ-500 יום. בחודשים האחרונים הוא נקלע לקרב בחירות קשה ביותר על רקע חוסר שביעות רצון בציבור מיוקר המחיה ומסוגיות של ביטחון אישי, בעוד יריבו בולסונרו הפך את הגישה התקיפה כלפי הפשיעה לאבן הראשה של הקמפיין שלו, והתחייב להוריד את מחירי המזון. בולסונרו, שמכהן כסנאטור מאז 2019, מבטיח גם רפורמה משפטית, שאותה יממש בין השאר בזכות העובדה שהנשיא הבא ימנה לפחות שלושה מתוך 11 שופטי בית המשפט העליון בשל פרישות של שופטים הצפויות ממנו בשנים הקרובות.
בולסונרו ולולה שונים מאוד זה מזה גם ביחסם לישראל. פלאביו בולסונרו, כמו אביו ז'איר, הוא תומך מובהק של ישראל, ותנועתם ידועה בברזיל באהדתה לישראל וליהודים. דגלי ישראל מונפים באופן מסורתי בעצרות של האב והבן, וגם בעצרת סיום הקמפיין שלו אתמול, בבארה דה טיז'וקה שבמדינת ריו דה ז'ניירו, תועד פלאביו עצמו מניף את הדגל. בתחילת השנה ערך בולסונרו הבן את ביקורו הרביעי בישראל יחד עם אחיו אדוארדו. הוא סייר בשומרון, התפלל בכותל והבטיח להעביר את שגרירות ברזיל לירושלים. "אנחנו מעריכים ואוהבים את ישראל", אמר אז, "אנחנו תומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה בכל דרך".
אסטוואם הרננדס, הכומר האישי של בולסונרו ואחד האנשים הקרובים ביותר אליו שמלווה אותו בקמפיין, אמר הערב בריאיון לכתבנו איתמר אייכנר כי אם בולסונרו ינצח הוא עשוי להגיע לביקור ניצחון בישראל כבר בחודש הבא. "פלאביו בולסונרו הוא אדם שאוהב את ישראל אהבת נפש. סיכמנו שנחגוג את הנצחון שלו בירושלים. כבר בנובמבר אנחנו נגיע לביקור בישראל וניקח איתנו את שר הכלכלה העתידי של ברזיל ואולי גם פלאביו יצטרף אלינו. בכל מקרה התוכנית היא להגיע עם פלאביו לכותל המערבי כדי לחגוג את הניצחון", אמר הרננדס.
לולה לעומת זאת הפך בכהונתו הנוכחית, ובמיוחד אחרי טבח 7 באוקטובר והמלחמה בעזה, לאחד המבקרים החריפים ביותר של ישראל בעולם. בפברואר 2024 האשים אותה בביצוע רצח עם "כמו היטלר", וחודשיים לאחר מכן טען שיותר מ-12 מיליון ילדים נהרגו במלחמה בעזה. באותה שנה החזיר את השגריר הברזילאי מישראל, וב-2025 סירב לאשר את מינויו של שגריר ישראלי חדש בברזיליה. גם בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר האחרון, אף שגינה את חמאס, האשים את ממשלת נתניהו ב"רצח העם של נשים וילדים בעזה".
12 מיליון דולר לסרט, והבטחת חנינה לאבא
שני המועמדים התמודדו בבחירות עם חשדות לשחיתות שבהם מעורבים בני משפחה ובעלי ברית שלהם, ובולסונרו עצמו מסובך כעת בפרשה מסועפת של שחיתות, הלבנת הון והעלמת מס, שבמסגרתה הודה כי ביקש כ-12 מיליון דולר מדניאל וורקארו, בנקאי לשעבר, כדי להפיק סרט על חיי אביו. אביו ז'איר עדיין נתון בעונש של 27 שנות מאסר שנגזר עליו אחרי שהורשע בניסיון הפיכה אחרי הפסדו ללולה בבחירות ב-2022, אם כי בשל מצבו הרפואי הוא מרצה אותו כעת במעצר בית. לקראת ההצבעה הקפיד לולה להציג את בולסונרו הבן כאיום על הדמוקרטיה, ואילו בולסונרו מצדו הבטיח שאם ייבחר יקדם מתן חנינה לאביו.
מאז הפסדו בסיבוב הראשון ניסה הנשיא המכהן לולה לפתות מצביעים מתלבטים באמצעות תמריצים יקרים, ובמסגרתם אישרה בין השאר ממשלתו תוכנית להקלת חובות לעסקים קטנים והבטיחה תחבורה ציבורית חינם בסופי שבוע. אבל נראה שהמאמצים הללו כשלו, ובקלפי בריו דה ז'ניירו אמרה למשל אלבה מרקס, פנסיונרית בת 75, כי הצבעתה לבולסונרו הייתה הצבעה נגד "מפלגת הפועלים" של לולה, ולא בעד בולסונרו: "אני כבר לא מסוגלת לסבול את זה שבמשך 40 שנה אותו אדם אומר שהוא עומד לתקן את ברזיל. אותה הבטחה שוב ושוב". בולסונרו עצמו אמר מוקדם יותר הערב, אחרי שהצביע בקלפי בריו דה ז'ניירו, כי כעת הגיע הזמן לשינוי. "ברזיל לא יכולה לסבול עוד ארבע שנים במצב הזה, החיים של כולם נעשו גרועים יותר", הוא הזהיר, כשתומכיו קוראים בסמוך: "לולה, גנב, מקומך בכלא!".
לולה טען: זה או הדגל שלנו, או דגל ארה"ב
הנשיא לולה מצדו שב וניסה היום לתאר את מערכת הבחירות ככזו שתכריע את שאלת עצמאותה של ברזיל, תוך שהוא מציג את יריבו כעושה דברו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בשיחה עם כתבים, אחרי שהצביע במעוז התמיכה שלו סאו ברנרדו דו קמפו, הסמוכה לסאו פאולו, הוא האשים שבולסונרו רוצה "למשול עם דגל ארה"ב", ואמר שעל הברזילאים לבחור בין מי שיגן על הדגל הלאומי לבין מי שיגן על הדגל האמריקני. אולי כדי להדגיש את המסר הזה, לולה גם הצטלם מניף את הדגל הברזילאי בתוך הקלפי.
ברקע לכך, נזכיר, הביקורת החריפה שלולה מתח לאורך הקמפיין על הנשיא טראמפ, והאזהרות שלו מניסיונות התערבות אמריקנית בבחירות, לאחר שממשל טראמפ הטיל מכסים כבדים על ייצוא מברזיל, הכריז על סנקציות נגד שופט בית המשפט העליון שעמד בראש החקירה שהובילה להרשעתו של ז'איר בולסונרו, והגדיר ארגוני סחר בסמים כארגוני טרור זרים – צעד שלדברי מומחים ייתכן שנועד להציג את לולה כמי שמקל ראש בפשיעה. פלאביו בולסונרו מצדו התגאה בקרבתו לאנשי הבית הלבן ועמד על כך שברזיל חייבת לגבש עסקאות טובות יותר עם ממשל טראמפ, כולל בתחום כלכלת המינרלים הנדירים. לפי הערכות, מאגריה של ברזיל מגיעים לעד 21 מיליון טונות, והיא שנייה בכך רק לסין. בהיבט הפוליטי מכחיש בולסונרו כי הוא מקבל סיוע מהממשל בארה"ב.
איתמר אייכנר השתתפו בהכנת הכתבה