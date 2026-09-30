בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה אחד מהישראלים שסייע בהשתלטות הדרמטית הבוקר (רביעי) על מטוס פליי דובאי , שהיה בדרכו לישראל והוסט לסעודיה אחרי ש טייס המשנה ניסה לפי החשד לרסק אותו , כשהוא מדמם בפניו ומספר על מצבם: "אנחנו נמצאים במהלך חטיפה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה", הוא אומר. "כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו נוחתים בטאבוק, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר ולא ידוע. כל המטוס, כולם בריאים ושלמים פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה". צפו בעדויות הדרמטיות של הישראלים שסייעו בנטרול המחבל - ובתיעוד הטייסים הפצועים, מקבלים טיפול ליד הקוקפיט:

קשה לצפייה: הטייסים הפצועים מקבלים טיפול ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





"זה רק כיס אוויר!": תיעוד דרמטי מהטיסה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





"השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה" ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





"המחבל מנוטרל, יש פה טייס פצוע קשה" ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )









גלריה הזנב נפגע עקב הצלילה באוויר. המטוס על הקרקע בסעודיה ( צילום: Rotter.net )

ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי - עדכונים שוטפים:

בכלכליסט פורסם כי צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי של בנק לאומי, היה על מטוס פליי דובאי שנחת בסעודיה והיה מעורב בנטרול טייס המשנה. מנס אמר כלכליסט כשהוא נסער: "זה אירוע טראומטי ברמות מטורפות. אשתי עמדה ליד תא הטייס כי הבת שלי הייתה בשירותים. פתאום היא שמעה צעקות, צרחות ורעש מתא הטייס. היא אומרת לטייס שהיה בחוץ 'קורה משהו, תיכנס, תיכנס'".

"הוא פתח, ואז קפצנו שלושה. נטרלנו אותו, את המחבל, ורופא עזר לטייס הראשי, ייצב אותו", הוסיף מנס. "טייס המשנה העומאני דקר את השני וניסה לרסק את המטוס, לרסק אותו. היה מאבק ביניהם. נכנס טייס נוסף, השתלטנו על המחבל, הטייס הנוסף לקח את הפיקוד. הוא הזעיק עזרה ואני ועוד שניים נכנסנו לתא הטייס והשתלטנו על המחבל. אני מלא דם. זה היה מטורף". מנס סיפר כי הטייס הרזרבי שנחלץ לעזרה הוא אזרח איי פיג'י, הטייס הנדקר מהודו והטייס הדוקר מעומאן.

נוסע נוסף שהיה על המטוס שיתף על רגעי האימה בסרטון שהעלה לרשתות: "אנחנו נמצאים על הטיסה מדובאי, השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו והוצאנו אותו מתא הטייס, כמה חבר'ה. הכול בסדר עכשיו. כנראה שאנחנו נוחתים בסעודיה. אתם רואים שאני בסדר. זהו, נראה מה קורה עכשיו. עוד כמה דקות ממש אנחנו נוחתים. המחבל מנוטרל. יש פה טייס שהוא פצוע קשה, וכנראה עוד טייס בפנים שהוא פצוע, אבל הוא מצליח להנחית את המטוס. יש שתי אנשי צוות בתוך המטוס, דאגנו שהם יסגרו את הדלת. אני אוהב אתכם, והכול בסדר".

באחד מהתיעודים שפורסמו ברשת ויוחסו לטיסת פליי דובאי נראה נוסע שמנסה להרגיע נוסעת שיושבת לצידו. "הכול בסדר, כיס אוויר", הוא אומר שוב ושוב, כשברקע רעש, צעקות וצרחות - גם של ילדים ותינוקות. "אני אוהב אתכן בנות, זה כיס אוויר, לא קרה כלום, אנחנו בסדר. התעלפת? הכול בסדר, הכול בסדר". עם הנחיתה בסעודיה, אחרי ההשתלטות על טייס המשנה, נראים הנוסעים כשהם פוצחים בשירת: "עוד אבינו חי!".

"עוד אבינו חי!": הנוסעים במטוס ברגעי הנחיתה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





במערכת הביטחון ממשיכים לתחקר את האירועים הדרמטיים בטיסת פליי דובאי FZ 1073 לנתב"ג, שעליה היו 174 נוסעים וביניהם 27 ילדים. בינתיים עדכנו בנמל התעופה טאבוק בסעודיה, שם נחת המטוס אחרי התקרית, כי שני הטייסים - הדוקר מעומאן והנדקר מהודו - מאושפזים ומטופלים בעקבות המקרה.

הצלילה, קריאת המצוקה והזנקת מטוסי הקרב

האירוע הדרמטי מתחיל בהמראה שגרתית של הטיסה מדובאי בשעה 06:05 בבוקר. הטיסה אמורה להימשך כשלוש שעות ו-15 דקות, אך בשעה 08:21 מתחילות תנועות חריגות בגובה, והמטוס מאבד יותר מ-14 אלף רגל בתוך פחות מ-30 שניות.

עם חולצה מגואלת בדם: תיעוד של נוסעים שהתערבו באירוע ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

צלילת המטוס באוויר, כפי שתועדה באפליקציית המעקב Flightradar24

בשעה 08:31 המטוס שידר לזמן קצר קוד 7700, שמעיד על מצב חירום כללי. שבע דקות מאוחר יותר, בשעה 08:38 הפעיל הטייס את קוד 7500 שמשמש לדיווח על חטיפת כלי טיס. בשלב זה הוזנקו שני מטוסי קרב של חיל האוויר ובצה"ל נערכו שיחות על מנת לברר את פשר האירוע, כולל הערכות מצב של בכירי הצבא, ובהם הרמטכ"ל זמיר, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר.

בשעה 09:20 כינסו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ התייעצות ביטחונית דחופה. רבע שעה לאחר מכן, ב-09:35 התקבל דיווח על כך שהמטוס נמצא בדרכו לנחיתה בסעודיה בליווי מטוסי קרב. כעבור עשר דקות, בשעה 09:45 המטוס נחת בשדה התעופה טאבוק שבממלכה. בישראל בשלב זה נשמו לרווחה והחלו להיערך להחזרת הנוסעים. במקביל, החלו גופי הביטחון לתחקר לעומק את האירוע והחלו להגיע עדויות של נוסעים על "כמויות של דם בתא הטייס".

כעת מי שמנהל את האירוע מול סעודיה הוא המוסד, ובישראל מרכזים מאמץ לגבי כל האישורים הנדרשים ליציאת מטוס של צה"ל. בחיל האוויר הפעילו נוהל שנקרא "סחר עולמי", זה שמופעל בבור עם הזנקת מטוסי הקרב כאשר יש חשש לחטיפה.

בחברת פליי דובאי אישרו באופן רשמי דיווחים על כך שאות המצוקה הופעל בשל אירוע אלימות על המטוס - קטטה שפרצה בין הטייסים עצמם. חברת התעופה פתחה בחקירת המקרה ועדכנה את הרשויות בישראל.

הסיקור של המקרה בכמה מכלי התקשורת הגדולים בעולם ( צילום: Bild, El País, The Guardian, NBC, ניו יורק טיימס, CNN )

צילום מסך מנתוני אפליקציית המעקב Flightradar24, המתעד את ההנמכה החריגה של טיסת פליי דובאי FZ1073 שעוררה בהלה בישראל בשל חשש לחטיפה, מראה כיצד המטוס ירד בתוך זמן קצר מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל, כאשר בשלב מסוים הוצג קצב הנמכה רגעי של כ-30,976 רגל בדקה.

האירוע הדרמטי הגיע גם ל כותרות העיתונים ואתרי החדשות ברחבי העולם , שם הם סוקרו בהרחבה. ברשת CNN הפך המקרה במהרה לכתבה הראשית של האתר, שם נכתב: "'תקרית אלימה' בין טייסים גרמה להסטת חירום של מטוס שהיה בדרך לישראל".

מערכת הביטחון על הרגליים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל ביקור עם הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ בפיקוד הדרום בעקבות התקרית במטוס פליי דובאי. הם הנחו את צה"ל לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים כדי להחזיר את הנוסעים לישראל, ועוד קודם לכן הציעה חברת אל על סיוע בהשבת הנוסעים. כך או כך, נתניהו, כ"ץ וזמיר ינהלו לאורך היום דיונים ביטחוניים עקב האירוע החריג. בצמרת מערכת הביטחון מתגברת הערכה כי מדובר בפעולת טרור, וצוותים של שב"כ מבצעים כעת חקירה מעמיקה של האירוע. עד כה אין אינדיקציה ברורה, אך כל הכיוונים נבדקים. חילוץ הנוסעים יבוצע כנראה ע"י מטוס צבאי.

טייס המשנה נמצא בשעה זו בחקירה בסעודיה, שבה מעורבים גם גורמים ישראליים. בחקירה מעורבים המוסד, שב"כ, צה"ל והמשטרה, אבל אין גורם אחד שמנהל את הכול. לאחר הערכת מצב בין המשטרה לשב"כ הוחלט כי אנשי השירות יתחקרו את הנוסעים שהיו במטוס עם נחיתתם בארץ. לדברי גורם ישראלי, "איש ביטחון סמוי סייע בהשתלטות וטייסים נוספים שהיו על הטיסה סייעו בהנחתה".