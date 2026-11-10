גדי איזנקוט עדכן הבוקר (שני) את ראשי גוש השינוי כי יו"ר הכנסת הבא יהיה מתן כהנא ממפלגתו. כך נודע ל-ynet. יו"ר ישר! רצה לשמור תחילה את התפקיד לעצמו, אך לבסוף החליט שלפחות בזמן המגעים להקמת ממשלה, כהנא יחזיק בתפקיד. את ההחלטה קיבל איזנקוט כבר אתמול, בין היתר לנוכח הביקורת על כך שיו"ר כנסת חייב להיות אדם שמכיר את עבודת הכנסת מקרוב.
במסגרת ההסכמות בגוש השינוי סוכם גם על זהות המועמדים לתפקידים הבאים: המועמד לראשות הוועדה המסדרת של הכנסת הוא רועי פולקמן, יו"ר סיעת ישר!, המועמד לתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון יהיה שר הביטחון לשעבר, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן - ולתפקיד יו"ר ועדת הכספים מיועדת לירן אבישר בן חורין ממפלגת ביחד - שאם אכן תיבחר תהיה האישה הראשונה בתפקיד.
מפלגת הדמוקרטים, שלפחות כרגע לא קיבלה תפקיד, חותרת וצפויה לקבל את הוועדה שתעסוק בביטול החוקים של המהפכה המשפטית. הודעה בנושא צפויה לצאת בהמשך היום. במפלגה שואפים להגיש "חבילה חקיקה רחבה לביטול ההפיכה המשטרית", כלשונם, ובהם חוק מח"ש, פיצול היועמ"ש, שינוי שיטת הוועדה לבחירת שופטים, רפורמת התקשורת וחוקים רבים נוספים. לא ברור כמה מהחוקים יצליחו בגוש השינוי לבטל אם לא תקום ממשלה, אך לפחות בחוקים שקשורים למהפכה המשפטית צפויות הצלחות.
בהודעה מטעם "איזנקוט וראשי מפלגות גוש השינוי והתיקון" נמסר כי "הרכבי הוועדות יידונו ויגובשו במסגרת דיוני הוועדה המסדרת במהלך השבוע, ויובאו לאישור מליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. בנוסף, נטען ש"הושגו הסכמות באשר להקמת הוועדות המיוחדות, ופרטיהן יפורסמו בנפרד בהמשך".
אחרי השיחה בין איזנקוט לליברמן, האחרון צפוי להכריז היום שהוא עומד מאחורי המועמדות של איזנקוט לראשות הממשלה באופן פומבי - ובכך יבהיר סופית שלא ייקח את התפקיד לעצמו. כמו בשיחה ביניהם אתמול, גם היום העביר מסר ליו"ר ישר!, בעל המנדט להרכבת הממשלה, כי הוא "ידאג להביא את המפלגות החרדיות" לממשלת שינוי עתידית.
בינתיים, איזנקוט ממשיך בפגישות עם בכירי גוש השינוי גם היום, לקראת השבעת הכנסת אחר הצהריים. הבוקר הוא נפגש עם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד. נמסר כי "השניים עסקו בתיאום מהלכים לכנסת ה-26 ובמחויבות להקמת ממשלת חירום לאומית בהקדם האפשרי". בהמשך היום ייפגש איזנקוט גם עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.
הצעד הראשון - והמסר החרדי לנתניהו
מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות הודיעו בגוש השינוי כי הם מעוניינים להחליף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, כדי להשתלט על ניהול הפרלמנט כדי לקדם מהלכי חקיקה ולבטל חוקים שהעבירה הממשלה הקודמת, עוד לפני השבעת זו החדשה.
נושא שלא בא על פתרונו באופן סופי בפגישות איזנקוט הוא זהות השותפים הקואליציוניים בממשלה עתידית - אם אכן תקום כזו בסופו של דבר, אך בגוש מתחדדת ההבנה: תחילה ינסו למצות את האופציה להקים ממשלה עם המפלגות החרדיות. המשמעות היא שלפחות כרגע ממשלת שינוי של מפלגות ערביות ירדה מהפרק.
אחרי פגישותיו של יו"ר ישר! הן עם ליברמן והן עם יו"ר ביחד נפתלי בנט ששותק מאז ליל הבחירות, גם במפלגת הדמוקרטים הבינו כי זו האופציה המועדפת על השותפות לגוש. גולן, נזכיר, היה היחיד מבין ראשי גוש השינוי שאמר באופן מוצהר לפני הבחירות ואחריהן כי יש להקים ממשלה עם רע"מ ובהישענות על הרשימה המשותפת, והבוקר בכיר ברשימה שלו - ח"כ גלעד קריב - כבר נשמע אחרת לגמרי והודה: "אנחנו מבינים שזו לא עמדת השותפים בגוש".
מי שמנהל קרב בלימה כדי למנוע תרחיש של ממשלת שינוי-חרדים הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאתמול פרסם סרטון נוסף שבו קרא להקמת ממשלת אחדות על בסיס מפלגות הקואליציה, ובהובלתו, מבלי לציין את המילה "רוטציה". בסרטון הדגיש נתניהו באופן ספציפי כי ממשלה כזו תכלול גם את המפלגות החרדיות, בניסיון לשכנע אותן להישאר נאמנות אליו.
ואולם, לא בטוח שהניסיון לקרוץ לחרדים סייע לו הפעם. מאמר המערכת של ביטאון "יתד נאמן", שמזוהה עם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, יצא במתקפה חריפה נגד נתניהו והגוש שלו. בניסיון לשדר לאן פניו של אשר, נכתב במאמר: "מתי בדיוק הפך הציבור החרדי לחלק בלתי נפרד מהימין?". "בחוק הגיוס התברר שהימין אינו טוב במאומה מהשמאל. אל תאיימו עלינו, אל תטיפו מוסר ואין אנחנו חייבים לכם שום הסבר או תשובה", צוין עוד. מנגד, בביטאון ש"ס, "הדרך", לא פורסמה הבוקר שום התייחסות להשבעת הכנסת או למאמצי גיבוש הקואליציה.