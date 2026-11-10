, אך לבסוף החליט שלפחות בזמן המגעים להקמת ממשלה, כהנא יחזיק בתפקיד. את ההחלטה קיבל איזנקוט כבר אתמול, בין היתר לנוכח הביקורת על כך שיו"ר כנסת חייב להיות אדם שמכיר את עבודת הכנסת מקרוב.

, אך לבסוף החליט שלפחות בזמן המגעים להקמת ממשלה, כהנא יחזיק בתפקיד. את ההחלטה קיבל איזנקוט כבר אתמול, בין היתר לנוכח הביקורת על כך שיו"ר כנסת חייב להיות אדם שמכיר את עבודת הכנסת מקרוב.

מפלגת הדמוקרטים, שלפחות כרגע לא קיבלה תפקיד, חותרת וצפויה לקבל את הוועדה שתעסוק בביטול החוקים של המהפכה המשפטית. הודעה בנושא צפויה לצאת בהמשך היום. במפלגה שואפים להגיש "חבילה חקיקה רחבה לביטול ההפיכה המשטרית", כלשונם, ובהם חוק מח"ש, פיצול היועמ"ש, שינוי שיטת הוועדה לבחירת שופטים, רפורמת התקשורת וחוקים רבים נוספים. לא ברור כמה מהחוקים יצליחו בגוש השינוי לבטל אם לא תקום ממשלה, אך לפחות בחוקים שקשורים למהפכה המשפטית צפויות הצלחות.

מפלגת הדמוקרטים, שלפחות כרגע לא קיבלה תפקיד, חותרת וצפויה לקבל את הוועדה שתעסוק בביטול החוקים של המהפכה המשפטית. הודעה בנושא צפויה לצאת בהמשך היום. במפלגה שואפים להגיש "חבילה חקיקה רחבה לביטול ההפיכה המשטרית", כלשונם, ובהם חוק מח"ש, פיצול היועמ"ש, שינוי שיטת הוועדה לבחירת שופטים, רפורמת התקשורת וחוקים רבים נוספים. לא ברור כמה מהחוקים יצליחו בגוש השינוי לבטל אם לא תקום ממשלה, אך לפחות בחוקים שקשורים למהפכה המשפטית צפויות הצלחות.

מפלגת הדמוקרטים, שלפחות כרגע לא קיבלה תפקיד, חותרת וצפויה לקבל את הוועדה שתעסוק בביטול החוקים של המהפכה המשפטית. הודעה בנושא צפויה לצאת בהמשך היום. במפלגה שואפים להגיש "חבילה חקיקה רחבה לביטול ההפיכה המשטרית", כלשונם, ובהם חוק מח"ש, פיצול היועמ"ש, שינוי שיטת הוועדה לבחירת שופטים, רפורמת התקשורת וחוקים רבים נוספים. לא ברור כמה מהחוקים יצליחו בגוש השינוי לבטל אם לא תקום ממשלה, אך לפחות בחוקים שקשורים למהפכה המשפטית צפויות הצלחות.

אחרי השיחה בין איזנקוט לליברמן, האחרון צפוי להכריז היום שהוא עומד מאחורי המועמדות של איזנקוט לראשות הממשלה באופן פומבי - ובכך יבהיר סופית שלא ייקח את התפקיד לעצמו. כמו בשיחה ביניהם אתמול, גם היום העביר מסר ליו"ר ישר!, בעל המנדט להרכבת הממשלה, כי הוא "

אחרי השיחה בין איזנקוט לליברמן, האחרון צפוי להכריז היום שהוא עומד מאחורי המועמדות של איזנקוט לראשות הממשלה באופן פומבי - ובכך יבהיר סופית שלא ייקח את התפקיד לעצמו. כמו בשיחה ביניהם אתמול, גם היום העביר מסר ליו"ר ישר!, בעל המנדט להרכבת הממשלה, כי הוא "

בינתיים, איזנקוט ממשיך בפגישות עם בכירי גוש השינוי גם היום, לקראת השבעת הכנסת אחר הצהריים. הבוקר הוא נפגש עם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד. נמסר כי "השניים עסקו בתיאום מהלכים לכנסת ה-26 ובמחויבות להקמת ממשלת חירום לאומית בהקדם האפשרי". בהמשך היום ייפגש איזנקוט גם עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.

בינתיים, איזנקוט ממשיך בפגישות עם בכירי גוש השינוי גם היום, לקראת השבעת הכנסת אחר הצהריים. הבוקר הוא נפגש עם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד. נמסר כי "השניים עסקו בתיאום מהלכים לכנסת ה-26 ובמחויבות להקמת ממשלת חירום לאומית בהקדם האפשרי". בהמשך היום ייפגש איזנקוט גם עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.

בינתיים, איזנקוט ממשיך בפגישות עם בכירי גוש השינוי גם היום, לקראת השבעת הכנסת אחר הצהריים. הבוקר הוא נפגש עם ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, מספר 2 במפלגת ביחד. נמסר כי "השניים עסקו בתיאום מהלכים לכנסת ה-26 ובמחויבות להקמת ממשלת חירום לאומית בהקדם האפשרי". בהמשך היום ייפגש איזנקוט גם עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.