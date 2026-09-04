כלי תקשורת בלבנון דיווחו הערב (יום שישי) על גל תקיפות של צה"ל, שבו בין השאר חוסלו שני בני אדם שרכבו על אופנוע בכפר רומאן בדרום המדינה. מלבד זאת, לפי הדיווחים, הותקפו גם יעדים בא-נבטיה ובאל פוקא.
זמן קצר לאחר מכן תיעדו מבלים בכינרת יירוטים בשמיים - ולפי צה"ל מדובר ביירוטים מירדן, שנראים כמו מעל אזור הצפון. באיראן דיווחו על "פיצוץ עז בירדן", ואז טענו בסוכנות הידיעות פארס - וגם באל-חדת' הסעודי - כי מדובר בירי טילים לעבר בסיס אמריקני במדינה. לפי שעה, אין לדיווחים אימות מירדן או מארה"ב.
התקיפות הישראליות נמשכות במקביל למשא ומתן עם ממשלת לבנון, שבמסגרתו רק אתמול שוחררו חמישה אסירים בחזרה למדינה השכנה - שבמקביל מחפשת אחר שרידיהם ראשי הקהילה היהודית בלבנון, שנרצחו ונחטפו בידי ארגוני טרור בשנות ה-80.
במקביל לשיגור מתקפות במזרח התיכון בתגובה למצור האמריקני ולתקיפות שמבצעת נגדה ארה"ב מעת לעת, איראן ממשיכה לפזר איומים. דובר צבא איראן מוחמד אכרמי ניא אמר היום כי "הבעיות הניצבות בפני צבא ארה"ב באזור נובעות מטעויות שביצעו גורמים אמריקניים בעת תקיפת מדינה ריבונית. דרך הפעולה הראויה עבור ארה"ב היא להכיר בעובדות, לשאת בהשלכות ולסגת מהאזור. זה יהפוך אותו לבטוח יותר ותקרב את העם האמריקני לשגשוג".
לטענתו, "הריבונות האיראנית על מצר הורמוז נמצאת בשלבי ביסוס סופיים" - טענה שבארה"ב שוללים, ומציגים מנגד נתונים על מיליוני חביות נפט שעוברות במצר מדי יום. "לא נאפשר לאמריקנים ליטול את היוזמה", הוסיף דובר צבא איראן, ושיגר איום על ישראל: "נבצע פעולות מנע בכל מקום שבו נזהה איום. אם ישראל תסייע או תתקוף, נפגע בה בקלות, במהירות ובעוצמה, יותר מבעבר".
הפעולה ברכס עלי טאהר
אתמול, בעקבות דיווח ברויטרס על כך שאיראן איימה "להגיב בכוח" על הפעילות הישראלית ברכס עלי טאהר, צה"ל החליט לפרסם את פרטי המבצע ומטרתו. גורמי ביטחון טענו כי על אף שלוחמי צה"ל "כלאו" במתחם עשרות מחבלי חיזבאללה, אין בסיס לטענה האיראנית שלפיה נלכדו איתם גם אנשי משמרות המהפכה.
הלוחמים שכלאו את מחבלי חיזבאללה במתחם זיהו פתחים שדרכם הם יכולים לצאת, תצפתו עליהם - ומנעו כל ניסיון של ארגון הטרור לסייע לאנשיו מבחוץ. בתור התחלה, ניסה חיזבאללה להעביר ציוד - אבל ככל שהזמן חלף, גדל הקושי. גורמי ביטחון אמרו שהדבר יצר לחץ בתוך חיזבאללה. במהלך הפעילות, הכוחות שסגרו על הפתחים ניהלו קרבות ירי מול מחבלי חיזבאללה שניסו להימלט - וחיסלו עשרות. צה"ל השיג שליטה מבצעית באמצעות פעולות מבצעיות התקפיות כגון מארבים, תקיפות פירים בירי, רימונים, רחפנים, תקיפות באש ועוד.
על אף שבאיראן ממשיכים לטעון שבמקום נמצאים עשרות איראנים ולבנון, צה"ל הודיע אתמול שלמעשה טיהור התשתיות התת-קרקעיות ברכס הושלם - וכל המחבלים חוסלו או נמלטו. "הפעילות לנטרול התשתיות התת-קרקעיות שטוהרו ממחבלים נמשכת, ולאחר סיומה צה"ל ייערך בהגנה מחודשת", אמרו בצה"ל.
לפי הצבא, מתחת לקרקע ברכס נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח, "שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, מומנה ותוכננה על-ידי משטר הטרור האיראני".