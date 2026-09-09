פילוח של תוצאות מבחני המיצ"ב ש חשף אמש (שלישי) בהפתעה שר החינוך יואב קיש בשעת לילה מאוחרת, אחרי שניסה להסתיר אותן במשך חודשים, מפרט את תמונת המצב העגומה במקצועות המדעים, מתמטיקה ואנגלית. קיש, שאסר תחילה לפרסם את התוצאות וטען כי הן מוטות, והאשים בכך את מנכ"ל ראמ"ה גל אלון, נאלץ לחשוף אותן בהנחיית היועמ"שית - אך המהלך התבצע בניגוד לנוהג של שנים - באופן עצמאי וללא מעורבות של ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך).

פרסם ללא תיאום מול הגוף המקצועי. קיש ( צילום: עוז מועלם )

דוחות ראמ"ה מלמדים כי באנגלית ובמתמטיקה רק מעט יותר משליש מתלמידי כיתה ו' הגיעו לרמת הביצוע הגבוהה, בעוד שבמדעים בכיתה ט' השיעור עומד על 3% בלבד. דוחות ראמ"ה מצביעים על פערים לפי רקע חברתי וכלכלי, סוג פיקוח ומגזר, ומגלים שגם ממוצע גבוה יחסית אינו מבטיח קבוצה גדולה של תלמידים בצמרת ההישגים.

מדעים

כלל הציונים ניתנו על פי סולם של 300, עם סטיית תקן של 50. הציון הממוצע בשנת המדידה הראשונה נקבע על 300, כאשר סביר שטווח הציונים יהיה בין 200 ל-400. הסולם הוא סולם מכויל המאפשר השוואה תקפה של ההישגים לאורך שנים.

במדעים בכיתה ט', יותר ממחצית מהתלמידים נמצאים ברמת הביצוע הנמוכה ביותר במדע וטכנולוגיה: 3% ברמה גבוהה, 16% ברמה בינונית-גבוהה - ו-81% בשתי הרמות התחתונות. גם בקרב תלמידים דוברי עברית מרקע חברתי-כלכלי גבוה, כמעט מחצית נמצאים ברמה הנמוכה ביותר. במבחן לא היו פערים בין דוברי העברית לבין דוברי הערבית: רמת השליטה הנמוכה בתוכנית הלימודים משותפת לתלמידים דוברי שתי השפות.

מהממצאים עולה לגבי המבחן במדע וטכנולוגיה כי הישגים הגבוהים ביותר נמצאו במגזר הדרוזי, דוברי ערבית מרקע כלכלי-חברתי בינוני, והנמוכים ביותר בקרב דוברי עברית מרקע חברתי-כלכלי נמוך. בנוסף, 45% מהתלמידים דיווחו על מוטיבציה גבוהה ללמידה ונמצא קשר חיובי מובהק בין עמדות התלמידים לגבי מוטיבציה, הוראה ויחס ההורים למקצוע ובין הישגי התלמידים.

התפלגות התלמידים לפי רמת ביצוע: בחינוך הממלכתי 3% ביצעו את המבחן ברמה גבוהה, 18% בינונית-גבוהה, 27% בינונית-נמוכה ו-53% רמת ביצוע נמוכה. בממלכתי-דתי 2% ברמה גבוהה, 13% בינונית-גבוהה , 27% בינונית-גבוהה ו-57% רמת ביצוע נמוכה.

פערים גדולים זוהו ברמת הביצוע בין תלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך לגבוה: 3% מהתלמידים מרקע כלכלי חברתי גבוה ביצעו ברמה גבוהה, 20% ברמה בינונית-גבוהה, 29% בינונית-נמוכה ו-47% רמת ביצוע נמוכה. לעומת זאת, 1% מרקע חברתי כלכלי נמוך ביצעו ברמה גבוהה, 9% ברמה בינונית-גבוהה, 23% ברמת ביצוע בינונית-נמוכה ו-66% ברמת ביצוע נמוכה.

חלוקה לפי מגדר: בקרב הבנים, 3% ביצעו את המבחן ברמה גבוהה, 17% ברמה בינונית-גבוהה, 25% ברמה בינונית-נמוכה ו-55% ברמת ביצוע נמוכה. אצל הבנות, 3% ברמה גבוהה, 16% ברמה בינונית-גבוהה, 29% ברמה בינונית-נמוכה ו-52% ברמה נמוכה.

במגזר הערבי 2% הגיעו לרמה גבוהה, 14% ברמה בינונית-גבוהה, 30% ברמה בינונית-נמוכה ו-55% ברמת ביצוע נמוכה. גם בקרב תלמידים מהמגזר הדרוזי 2% הגיעו לרמה גבוהה, 18% לרמה בינונית-גבוהה, 35% ברמה בינונית-נמוכה ו-61% ברמה נמוכה. בקרב תלמידים מהפזורה הבדואית בדרום, 1% הגיעו לרמה גבוהה, 11% לרמה בינונית-גבוהה, 26% לרמה בינונית-נמוכה ו-61% לרמת ביצוע נמוכה.

מתמטיקה

במבחן במתמטיקה לכיתות ו' נטלו חלק 85% מתלמידי השכבה, והוא התקיים בחודש מאי 2025. רק 37% עמדו באופן מלא בדרישות תוכנית הלימודים ו-26% היו קרובים לעמידה מלאה. ההישגים הנמוכים נמצאו בקרב דוברי עברית מרקע חברתי-כלכלי נמוך, תלמידי הפיקוח החרדי ותלמידים מהמגזר הבדואי בדרום.

בחינוך בפיקוח הממלכתי הפער היה לטובת הבנים (11 נקודות) ובפיקוח החרדי ובמגזר הבדואי לטובת הבנות, 27 ו-16 נקודות בהתאמה. דוברי עברית מרקע חברתי-כלכלי גבוה השיגו ציון גבוה יותר (309) לעומת דוברי עברית מרקע נמוך (285). לא היה פער מובהק בין בנים לבין בנות, או בין תלמידי החינוך הממלכתי-דתי לבין תלמידי החינוך הממלכתי. בלטו לרעה במבחן זה תלמידים מהחינוך החרדי (279), הכוללים גם תלמידים בחינוך ממלכתי-חרדי, ברשת בני יוסף ובמוסדות המוכש"ר (חינוך מוכר שאינו רשמי).

התפלגות לפי רמת ביצוע: 37% מהנבחנים הגיעו לרמה גבוהה, 26% לרמה בינונית-גבוהה ,19% לרמה בינונית-נמוכה ו-18% לרמה בינונית-נמוכה.

בחלוקה לפי מגזרי שפה, בקרב תלמידים דוברי עברית 37% עמדו על רמת ביצוע גבוהה, 26% הגיעו לרמה בינונית-גבוהה, 19% לרמה בינונית-נמוכה ו-18% לרמה נמוכה. אצל דוברי ערבית 36% עמדו על רמה גבוהה, 26% על רמה בינונית-גבוהה, 18% על רמה בינונית-נמוכה ו-19 אחוזים על רמה נמוכה.

התפלגות לפי סוג פיקוח: בחינוך הממלכתי - 40% עמדו על רמה גבוהה, 26% על רמה בינונית, 18% בינונית-נמוכה ו-15% נמוכה; בחינוך הממלכתי-דתי - 37% עמדו על רמה גבוהה, 27% על רמה בינונית, 19% רמה בינונית-נמוכה ו-17% על רמה נמוכה; בחינוך החרדי - רק 23% עמדו על רמה גבוהה, 24% על רמה בינונית, 22% ברמה בינונית-נמוכה, ו-32% ברמה נמוכה.

התפלגות לפי רקע חברתי-כלכלי בקרב דוברי עברית: ברקע חברתי-כלכלי גבוה - 43% הגיעו לרמת ביצוע גבוהה, 27% לרמת ביצוע בינונית, 17% לרמת ביצוע בינונית-נמוכה ו-12% לרמה נמוכה. תלמידים ברקע חברתי נמוך - לרמת ביצוע גבוהה הגיעו 26%, לרמת ביצוע בינונית 23%, לרמת ביצוע בינונית-נמוכה 22% ולרמת ביצוע נמוכה 29%.

התפלגות לפי מגדר: בקרב בנות, 34% הגיעו לרמת ביצוע גבוהה, 27% לרמת ביצוע בינונית, 21% בינונית-נמוכה ו-18% לרמה נמוכה; אצל הבנים, לרמת ביצוע גבוהה הגיעו 40%, לרמת ביצוע בינונית 25%, לרמה בינונית-נמוכה 17%, ולרמה נמוכה 17%.

אנגלית

במבחן באנגלית לכיתות ו' השתתפו 67% מתלמידי השכבה. רק 36% מהתלמידים עמדו באופן מלא בדרישות תוכנית הלימודים ו-15% היו קרובים לה. הישגים נמוכים ביותר נמצאו בקרב תלמידי הפיקוח החרדי ותלמידי המגזר הבדואי בדרום הארץ.

ההישגים הגבוהים ביותר נמצאו בקרב תלמידי הפיקוח הממלכתי ותלמידי המגזרים הערבי והדרוזי. בעוד בקרב דוברי העברית אין פערים של ממש בין תלמידים מרקע בינוני ונמוך, בקרב דוברי הערבית נרשם פער של 21 נקודות. ההישגים הנמוכים ביותר נמצאו אצל תלמידים בפיקוח החרדי. התלמידים החרדים ממוסדות הממלכתי-חרדי, בני יוסף והמוכש"ר השיגו ציון ממוצע של 263 נקודות, לעומת ציון של 311 אצל התלמידים שתחת הפיקוח הממלכתי, ו-308 אצל דוברי הערבית. תלמידי הממלכתי-דתי השיגו ציון של 289.

התפלגות לפי רמת ביצוע: לרמת ביצוע גבוהה הגיעו 36%, לרמת ביצוע בינונית הגיעו 15%, לרמת ביצוע בינונית-נמוכה הגיעו 14% ולרמת ביצוע נמוכה הגיעו 34%.

התפלגות לפי סוג פיקוח: בחינוך הממלכתי - 44% הגיעו לרמת ביצוע גבוהה, 14% הגיעו לרמת ביצוע בינונית, 13% לרמת ביצוע בינונית-נמוכה ו-29% לרמת ביצוע נמוכה; בחינוך הממלכתי-דתי - 27% הגיעו לרמת ביצוע גבוהה, 14% הגיעו לרמת ביצוע בינונית, 14% לרמת ביצוע בינונית-נמוכה ו-45% לרמת ביצוע נמוכה; בחינוך החרדי - רק 17% הגיעו לרמת ביצוע גבוהה, 11% הגיעו לרמת ביצוע בינונית, 14% לרמת ביצוע בינונית-נמוכה ו-59% לרמת ביצוע נמוכה.

בנוסף, במבחן בעברית לדוברי ערבית לכיתות ו', 20% מהתלמידים עמדו בדרישות תוכנית הלימודים, כאשר רמת העברית במגזר הדרוזי הייתה יחסית גבוהה יותר (29% מהדרוזים עמדו באופן מלא בדרישות תוכנית הלימודים בעברית). בקרב כלל דוברי הערבית, נרשם פער של 17 נקודות לטובת הבנות, כאשר תלמידים דוברי ערבית מרקע חברתי-כלכלי גבוה יותר - הפגינו רמה גבוהה יותר של עברית.

פרסום הדוחות אמש נעשה לאחר שגל אלון הודיע לשר החינוך שבכוונת ראמ"ה לפרסם אותם באופן מיידי, בעקבות הודעת היועצת המשפטית לממשלה שלשר קיש אין סמכות לעצור את הפרסום, ועליו לאפשר לראמ"ה להעמיד אותם לרשות הציבור לאלתר. קיש ביקש ממנכ"ל ראמ"ה ארכה של שלושה שבועות עד לסוף ספטמבר - ונענה בחיוב - אך אמש פרסם אותם קיש באופן חד-צדדי, ללא תיאום עם ראמ"ה.

גורם בכיר במערכת החינוך התייחס לעצם הפרסום אמש של קיש, ואמר כי "השר פרסם את הדוחות ללא כל תיאום, בגרסה שהתברר בדיעבד שאינה הגרסה הסופית, ובהפתעה מוחלטת. כמו גנב בלילה. רק לפני שלושה חודשים טען שלא ניתן לסמוך על נתוני ראמ"ה. כעת מתברר שמחקרי פיזה לא רק מחזקים את הממצאים של רשות המדידה הישראלית, אלא גם מראים שהמצב בחלק מהתחומים חמור הרבה יותר".

הגורם הוסיף כי "מבחני תנופה של ראמ"ה מתקפים את ממצאי מחקר פיז"ה : אותם ממצאים ששר החינוך רק לפני כמה חודשים ביקש לגנוז, מקבלים משנה תוקף מהמחקר הבינלאומי החשוב ביותר בתחום החינוך".

ממשרד החינוך נמסר: "מדובר בדוחות המצויים במחלוקת מקצועית משמעותית, שבגינה ביקש המשרד להמתין להשלמת הבדיקה המקצועית החיצונית שמקיים פרופ׳ עמי מויאל. לאחר שהיו מי שהעלו טענות כי המשרד מבקש להסתיר את הדוחות, הורה שר החינוך לפרסמם במלואם. משרד החינוך פרסם את מלוא הדוחות שהועברו אליו על ידי ראמ"ה, במתכונת שבה הועברו וללא שינוי או השמטה מצדו".