בתוך כך, סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, שתכניה מופצים במדינות רבות בעולם כלשונה, דיווחה על דבריה של שרה נתניהו, תחת הכותרת: "אשתו של נתניהו תוקפת יריב פוליטי ומפיצה תיאוריית קונספירציה".

בתוך כך, סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, שתכניה מופצים במדינות רבות בעולם כלשונה, דיווחה על דבריה של שרה נתניהו, תחת הכותרת: "אשתו של נתניהו תוקפת יריב פוליטי ומפיצה תיאוריית קונספירציה".

בתוך כך, סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, שתכניה מופצים במדינות רבות בעולם כלשונה, דיווחה על דבריה של שרה נתניהו, תחת הכותרת: "אשתו של נתניהו תוקפת יריב פוליטי ומפיצה תיאוריית קונספירציה".

בסוכנות הידיעות הצרפתית ציינו כי "רעייתו של ראש ממשלת ישראל רמזה שראש מפלגת אופוזיציה ידע על המתקפה המתוכננת ב-7 באוקטובר. זאת, שבועות ספורים לפני הבחירות לכנסת, שצפויות להיות צמודות במיוחד".

בסוכנות הידיעות הצרפתית ציינו כי "רעייתו של ראש ממשלת ישראל רמזה שראש מפלגת אופוזיציה ידע על המתקפה המתוכננת ב-7 באוקטובר. זאת, שבועות ספורים לפני הבחירות לכנסת, שצפויות להיות צמודות במיוחד".

בסוכנות הידיעות הצרפתית ציינו כי "רעייתו של ראש ממשלת ישראל רמזה שראש מפלגת אופוזיציה ידע על המתקפה המתוכננת ב-7 באוקטובר. זאת, שבועות ספורים לפני הבחירות לכנסת, שצפויות להיות צמודות במיוחד".

"בריאיון ששודר בערוץ 14, המזוהה עם הממשלה, תקפה נתניהו את יאיר גולן, אלוף במילואים העומד בראש מפלגת הדמוקרטים, מפלגת שמאל המתנגדת לקואליציה בראשות בעלה. 'גולן כבר היה מלובש ומוכן', בעוד אחרים לא ידעו דבר, כולל ראש הממשלה'", צוטטה. לבסוף נכתב כי "ההאשמות הללו מהדהדות תיאוריות קונספירציה שחוזרות ועולות בקרב חלק מהדרג הפוליטי".

"בריאיון ששודר בערוץ 14, המזוהה עם הממשלה, תקפה נתניהו את יאיר גולן, אלוף במילואים העומד בראש מפלגת הדמוקרטים, מפלגת שמאל המתנגדת לקואליציה בראשות בעלה. 'גולן כבר היה מלובש ומוכן', בעוד אחרים לא ידעו דבר, כולל ראש הממשלה'", צוטטה. לבסוף נכתב כי "ההאשמות הללו מהדהדות תיאוריות קונספירציה שחוזרות ועולות בקרב חלק מהדרג הפוליטי".

"בריאיון ששודר בערוץ 14, המזוהה עם הממשלה, תקפה נתניהו את יאיר גולן, אלוף במילואים העומד בראש מפלגת הדמוקרטים, מפלגת שמאל המתנגדת לקואליציה בראשות בעלה. 'גולן כבר היה מלובש ומוכן', בעוד אחרים לא ידעו דבר, כולל ראש הממשלה'", צוטטה. לבסוף נכתב כי "ההאשמות הללו מהדהדות תיאוריות קונספירציה שחוזרות ועולות בקרב חלק מהדרג הפוליטי".