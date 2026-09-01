יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן צפוי להגיש בשעות הקרובות (שלישי) התראה לפני תביעת דיבה ולשון הרע נגד שרה נתניהו וערוץ 14, שם הפיצה אמש קונספירציות נגד סגן הרמטכ"ל לשעבר.
בתוך כך, סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, שתכניה מופצים במדינות רבות בעולם כלשונה, דיווחה על דבריה של שרה נתניהו, תחת הכותרת: "אשתו של נתניהו תוקפת יריב פוליטי ומפיצה תיאוריית קונספירציה".
בסוכנות הידיעות הצרפתית ציינו כי "רעייתו של ראש ממשלת ישראל רמזה שראש מפלגת אופוזיציה ידע על המתקפה המתוכננת ב-7 באוקטובר. זאת, שבועות ספורים לפני הבחירות לכנסת, שצפויות להיות צמודות במיוחד".
"בריאיון ששודר בערוץ 14, המזוהה עם הממשלה, תקפה נתניהו את יאיר גולן, אלוף במילואים העומד בראש מפלגת הדמוקרטים, מפלגת שמאל המתנגדת לקואליציה בראשות בעלה. 'גולן כבר היה מלובש ומוכן', בעוד אחרים לא ידעו דבר, כולל ראש הממשלה'", צוטטה. לבסוף נכתב כי "ההאשמות הללו מהדהדות תיאוריות קונספירציה שחוזרות ועולות בקרב חלק מהדרג הפוליטי".
בריאיון אמש נתניהו רמזה שגולן ידע על המתקפה מראש: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה". אחרי שדיברה על גולן, אמרה בציניות: "בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?". נתניהו נשאלה גם מה היא אומרת על "תיאוריית הבגידה" וענתה, כשהיא מביעה התנגדות לוועדת חקירה ממלכתית: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".
מי שגינה הבוקר את הדברים הוא יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט, שכתב ברשת X: "יש מי שמספרים כי 'לא העירו אותם', וישנם מי שקמו והסתערו - בלי לשאול שאלות. קונספירציית הבגידה המטורפת, שאין לה כל בסיס עובדתי, נועדה רק ללבות שנאה ולהנצחת שלטון נתניהו שכל מה שהוא יודע לעשות כדי למשול - הוא להפריד".