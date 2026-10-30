התקשורת האמריקנית מדווחת כי בהנחיית השירות החשאי, האמון על אבטחת נשיא ארה"ב, תוגברה משמעותית ההגנה על אחוזתו הפרטית של דונלד טראמפ בפלורידה והוצבו בה סוללות הגנה אווירית. בתמונות שהופצו מאחוזת מאר-א-לאגו ניתן לראות שתי מערכות "אוונג'ר", המצוידות בטילי סטינגר, על פלטפורמה צפה באגם הצמוד לאחוזה של הנשיא בפאלם ביץ'.

לפי הדיווחים הסוללות נצפו לראשונה ליד האחוזה ב-23 באוקטובר, מעט לפני שטראמפ הגיע לשם באותו היום. סוללה נוספת הוצבה לפי אתר החדשות המקומי Palm Beach Daily News גם בחלקו הדרומי של נמל התעופה הבינלאומי בפאלם ביץ', נמל שהשנה שונה שמו והוא נקרא מעתה על שמו של טראמפ. בדיווח צוין כי הסוללה הזו נמצאת סמוך לאזור בנמל שבו נוהג לחנות מטוס ה"אייר פורס 1" כשהנשיא מגיע לשם.

גלריה מערכות הגנה אווירית מסוג אוונג'ר שהוצבו ליד אחוזת מאר-א-לאגו בפלורידה, 24 באוקטובר ( צילום: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בהודעה שהעביר השירות החשאי לאתר החדשות המקומי נאמר: "השירות החשאי של ארה"ב ממשיך לפעול בסביבה שבה נשקפת רמת איום גבוהה, והסוכנות מתאימה ללא הרף את פעולות האבטחה שלה כדי לשלב כלים, טכנולוגיות ושיטות מהמתקדמים ביותר, במטרה להגן על האנשים שעליהם היא מופקדת".

מערכת "אוונג'ר", המיוצרת על ידי בואינג, מורכבת למעשה מרכב האמר שעבר התאמות, ועליו הותקן צריח מסתובב המצויד בשני מכלי שיגור, שכל אחד מהם מכיל ארבעה טילי סטינגר – טילי קרקע-אוויר קצרי טווח המתבייתים על חתימת החום של מטרותיהם. המערכת מצוידת גם במקלע כבד. לפי צבא ארה"ב, היא מיועדת להתמודד עם איומים אוויריים ובהם טילי שיוט, כטב"מים, מסוקים ומטוסים הטסים בגובה נמוך.

אחוזת מאר-א-לאגו. דריכות גבוהה ( צילום: AP Photo/Steve Helber )

בשירות החשאי או בצבא ארה"ב לא הסבירו את הסיבה להחלטה לעבות את האבטחה סביב מאר-א-לאגו, אבל בתקשורת המקומית מדגישים כי הצבת סוללות ההגנה האווירית באזור אזרחי – שנראות בצורה ברורה על ידי כל מי שעובר בסמוך לאחוזה – היא חריגה מאוד. לוטננט קולונל בדימוס אוקטביו פרז, מומחה למודיעין ביטחוני, אמר לשלוחה המקומית במיאמי של רשת NBC כי ייתכן שהסיבה היא חשש ממתקפת רחפנים על האחוזה, או אפילו ניסיון לפגוע בה עם כלי טיס גדול יותר כמו מסוק או מטוס קל.

פרז הדגיש כי הצבת מערכות האוונג'ר סמוך להגנה על האחוזה מגיעה לקראת פסגת ה-G20 שצפויה להיערך באתר הגולף של טראמפ במיאמי בחודש דצמבר. הוא העריך שאולי יש גם קשר לאיום מאיראן – כשברקע איומי משטר האייתוללות לנסות להתנקש בנשיא או בני משפחתו, וההכרעה הצפויה באשר לחידוש המלחמה מולה, ככל הנראה רק אחרי בחירות האמצע בארה"ב שייערכו ביום שלישי הקרוב. לדברי פרז, אם המלחמה תחודש, "תא רדום או מפגע בודד בארה"ב עלולים לנסות לבצע פעולה כלשהי במאר-א-לאגו. זה בעצם מה שעומד מאחורי ההיערכות הזאת".

בתוך כך, נראה שמתקפותיה של איראן על ספינות החוצות את הורמוז נמשכות. בהודעה שפרסם בצהריים חיל הים של משמרות המהפכה נטען כי שתי מכליות נפט שחצו את המצר, ללא תיאום עם טהרן, "נעצרו במים" מול החוף הדרומי של המצר, כלומר רחוק יותר מהחוף האיראני שנמצא בצד הצפוני שלו. בהודעה נטען כי המכליות "השביתו את כל מערכות הניווט והמיקום שלהן, ובסיוע הצבא האמריקני ניסו לצאת ממצר הורמוז דרך נתיב לא מורשה. לאחר מספר אזהרות בקשר שלא נענו, נכנסו שתי המכליות לאזור לא בטוח, נקלעו לתקריות, ונעצרו מול החוף הדרומי של מצר הורמוז".

בהודעת משמרות המהפכה לא הוסבר מה היו ה"תקריות" שבהן נפגעו המכליות, אבל דקות אחרי שהיא התפרסמה דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס כי אתמול הותקפה מכלית במצר על ידי סירה קטנה שהצמידה לדופן שלה שני מוקשים מגנטיים (Limpet Mines). לפי מקורות בענף הספנות, בעקבות הפעלת המוקשים פרצה שריפה בחדר המכונות של המכלית, Louise 1 ששטה תחת דגל פנמה, והיא הושבתה זמנית.

לפי הדיווח, צוות המכלית לא נפגע במתקפה והשריפה כובתה מבלי שנגרם נזק סביבתי. המכלית המשיכה מאז בדרכה. התקרית אירעה אתמול במרחק של 46 ק"מ צפונית-מזרחית לחסב שבעומאן, השוכן בצד הדרומי של הורמוז. ברויטרס ציינו כי "בשלב זה לא ברור מי עומד מאחורי התקיפה". לא ברור מהדיווח אם אכן מדובר באחת משתי המכליות שמשמרות המהפכה התייחסו אליהן בהודעתם בצהריים.

תיעוד שפרסמה איראן אתמול ממכלית ש"עלתה על מוקש" לכאורה

ברויטרס דיווחו כי מדובר בשימוש המוצלח הראשון בחומרי נפץ מסוג זה במצר הורמוז, מאז פרוץ המלחמה עם איראן בסוף פברואר. למתקפה קדם ניסיון קודם להשבית כך ספינה בחודש שעבר, אך שני מקורות אמרו לרויטרס שבתקרית ההיא המוקשים לא התפוצצו. "היכולת לכאורה של כלי שיט קטן להתקרב למכלית הנמצאת בתנועה, להצמיד אליה מטעני נפץ ולהתרחק מהמקום מעוררת חשש ביטחוני משמעותי, במיוחד בנתיבי השיט הצפופים של המצר", מסרה חברת Marisks, המתמחה בניהול סיכונים ימיים. לפי החברה, מוקשים מגנטיים זולים וזמינים להשגה בקלות: "השיטה של הצמדת מוקשים כאלה לגוף כלי שיט הנמצאים בתנועה, באמצעות כלי שיט קטן, היא זולה, פשוטה מבחינה טכנולוגית ויעילה מאוד".