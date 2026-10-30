ארצות הברית מסמנת את האיש המרכזי באיראן, בניסיון "למכור" הסדר מוסכם, ובזמן שהעימות עם איראן מתקרב לנקודת הכרעה: סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, שלח מסר בשבוע שעבר למנהיג הבכיר והניצי ביותר בטהרן, ובו אמר כי הוא מוכן להיפגש עימו אישית כדי לדון בהסדר מוסכם שיביא לסיום המלחמה , ומגדירה אותו כ"תקווה הגדולה ביותר לשלום".

הניסיון - אולי האחרון - להגעה לעסקה, מתבצע בזמן שהאמריקנים שוקלים לחדש את הפעולות הצבאיות הנרחבות נגד איראן. אמש בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום), הציג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אפשרויות לפעולה צבאית נגד איראן, וב"וול סטריט ג'ורנל" ציינו כי מדובר בביקור אישי וחריג בבית הלבן.

ואנס ורזאי ( צילום: AP, Fadel SENNA /AFP )

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שליחתו של המכתב ל מוחסן רזאי , מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ולשעבר מפקד משמרות המהפכה האיסלאמיים, פורסמה שלשום. היום אמר ל"וושינגטון פוסט" גורם אמריקני המעורה בפרטי המשא ומתן כי אותו מכתב "התמקד בהדגשת מעמדם המרכזי של האינטרסים הלאומיים - הן של ארצות הברית והן של איראן - במסגרת המשא ומתן".

גורמים אמריקניים המקורבים למשא ומתן סבורים כי העימות עם איראן מתקרב לנקודת הכרעה, וביקשו להעביר למנהיגים הניצים בטהרן מסר שלפיו הפנייה הדיפלומטית של ואנס רצינית. לדברי אחד מהם, ואנס הדגיש כי האינטרס האמריקני המרכזי הוא "להבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני". את האינטרס האיראני הגדיר סגן הנשיא כ"שיקום הכלכלה שנפגעה קשות מהמלחמה ומהסנקציות, ושמירה על ריבונותה הלאומית". עוד מסר ואנס, לדברי הגורם, כי "איראן חייבת לשלוח נציגים המוסמכים לדון בסוגיות הגרעין".

בבית הלבן סבורים כי חלון ההזדמנויות להשגת הסדר ללא חזרה למלחמה עלול להיסגר, והפנייה של ואנס משקפת את הערכת ממשל טראמפ שלפיה רזאי הוא איש הקשר המרכזי בטהרן, והאדם היחיד שיכול לגבש הסכמה רחבה סביב הסכם להפסקת תוכנית הגרעין. גורמי מודיעין אמריקניים סבורים כי רזאי נמצא בקשר שוטף עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, וכי השניים שוחחו בימים האחרונים, מאז התקבל מכתבו של ואנס. אם תתקיים פגישה, אמר הגורם האמריקני, המקומות הסבירים ביותר לקיומה יהיו איסטנבול או דוחא שבקטאר.

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ואנס מוביל את המאמצים הדיפלומטיים של הממשל מול איראן. באפריל הוא נסע לאיסלאמאבאד ונפגש עם מוחמד באקר קאליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני. הוא הציע להסיר את הסנקציות הכלכליות האמריקניות ולבנות, באמצעות שיתוף פעולה כלכלי, את מה שכינה צוות טראמפ "גשר של זהב" - בתמורה להסכם גרעין מחייב. קאליבאף לא הצליח למכור את העסקה הזו לטהרן, ומזכר ההבנות המצומצם שכן נחתם התפרק במהירות, עם חידוש חילופי האש במצר הורמוז.

מאז הפגישה באיסלאמאבאד, הגיע המודיעין האמריקני למסקנה שרזאי הוא הצומת המרכזי במשטר האיראני. הוא זוכה להערכה מצד עמיתיו לשעבר במשמרות המהפכה, וביסס את כוחו באמצעות ארגון מחדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי ומינוי אנשיו לתפקידים בה. נוסף על כך, הוא עובד בשיתוף פעולה הדוק עם גורמים המפקחים על הכלכלה האיראנית, שנפגעה קשות בעקבות המצור על הורמוז והסנקציות המחמירות. גורמים אמריקניים סבורים כי רזאי "מבין את חומרת המצב".