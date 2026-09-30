רפ"ק מ', מפקד פלוגת מג"ב שאבטחה את משפחת טובאסי בחזרה לביתה בכפר ג'אלוד , שחזר היום (רביעי) ל-ynet את רגעי ההתפרעות האלימה, בה המון פורעים יהודים של תקף את הכוח בניסיון להגיע אל בני המשפחה - ולפגוע בהם. המפקד הגדיר את האירוע הקשה כ"ניסיון לינץ'", שיבח את לוחמיו ש"פעלו בנחישות ומקצועיות כדי לסיים את האירוע ללא הרוגים" - וסיפר מדוע החליט שלא לבצע מעצרים בזמן ההתפרעות.

גלריה "200 מתיישבים ניסו לעשות לינץ' במשפחה". בית שהוצת בג'אלוד ( צילום: אלכס גמבורג )

"כוח של כ-40 לוחמי מג"ב, לצד חיילי צה"ל, ליוו את המשפחה חזרה לביתה", אמר רפ"ק מ'. "הכניסה לכפר הייתה שקטה ואז כמה מתיישבים הבחינו בנו והחלו להזעיק תגבורת מהאזור , שזרמה לכיוון בית המשפחה. הגיעו יותר ממאתיים מתיישבים שהחלו להתפרע. הם השליכו על הלוחמים סלעים, ריססו עלינו גז פלפל, פינצ'רו גלגלים בכלי הרכב - וחיפשו כל דרך להיכנס לבית המשפחה כדי לעשות בה ממש לינץ'".

מפקד הפלוגה שיתף כי שלושה לוחמים ולוחמות שלו נפצעו קל, והוא עצמו חטף אבן ענקית שבמזל פגעה לו בקסדה. "אם הפגיעה הייתה בפנים, לא בטוח שהייתי כאן לדבר איתך היום", הבהיר. הוא שיבח את לוחמיו על העמידה האיתנה: "ברגע שההמון המשולהב החל לחפש דרך לפרוץ את מעגל האבטחה שהגן בגופו על המשפחה, מג"ב ניהל את האירוע מול המתיישבים. יש לנו את הניסיון והשקט הנפשי שלא להסלים את האירוע. השתמשנו באמצעים לפיזור הפגנות".

רפ"ק מ' הוסיף כי ההמון לא נרגע לאחר כניסת משפחת טובאסי לביתה. "ללא חשש מפני מג"ב וחיילי צה"ל, המתיישבים המשיכו בנסיונות לחדור לבית המשפחה ובשלב מסויים הצליחו להיכנס דרך חלונות שהיו פתוחים. בשלב הזה העלינו את המשפחה לעליית הגג ולוחמי מג"ב חסמו את המדרגות שלא אפשרו להמון לטפס דרכן לקומה השניה והגג, כדי לפגוע בבני המשפחה.

תיעוד פלסטיני מההצתה





"פעלו בנחישות כדי לסיים את האירוע ללא הרוגים". לוחמי מג"ב איו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

"תקפו אותנו רק כי ביצענו את המשימה לאבטח את המשפחה", המשיך. "היינו נחושים לשמור על חייהם ועל גופם מפני המתיישבים - כי אם זה היה קורה, האירוע היה נגמר רע מאוד. החלטתי שלא לנסות לבצע מעצרים של הצעירים, כי זה היה משלהב עוד יותר את החיכוך. הקפדתי שהלוחמים יפעלו באיפוק, כדי שהאירוע לא יסלים ויגיע לאיבוד שליטה ועד למצב של ירי לעבר הצעירים המשולהבים שסיכנו את חיי הלוחמים".

בשלב מסוים החליט מפקד הפלוגה לפנות את המשפחה אל מחוץ לכפר והרחק מידי הפורעים. "חילצנו אותם מהגג אל רכב ממוגן והברחנו אותם למקום בטוח", אמר. לאחר מכן, המתנחלים הציתו את בית המשפחה ובית נוסף. "האירוע חצה גבולות מצד המתיישבים. נבוא חשבון עם כולם", הבהיר רפ"ק מ'.

מפקד מג"ב ניצב בריק, שממעט להתבטא בתקשורת, אמר ל-ynet לאחר תחקיר האירוע, כי הוא "מגנה בתוקף את האלימות החמורה שהופנתה כלפי כוחות הביטחון ואת תקיפת הלוחמים והלוחמות של מג"ב, שהובילה לפציעתם של שלושה מלוחמינו. לא נקבל מציאות שבה לוחמי משמר הגבול, הנשלחים לבצע את משימתם, הופכים יעד לאלימות ולתקיפה".

מתוך תיעוד השריפה

"הפשיעה הלאומנית לא יהודית ולא מוסרית". נשיא המדינה יצחק הרצוג ( צילום: AP Photo/Vadim Ghirda )

ניצב בריק, שיבח את הנחישות והמקצועיות של לוחמי הפלוגה שהותקפו באבנים ובחפצים וסיימו את האירוע מבלי שמי מהמתיישבים הצליח לפגוע במשפחה, כפי שהיו להוטים לעשות, ומבלי שנפצעו או מעבר לכך. "אני מגבה באופן מלא את לוחמי משמר הגבול שפעלו בנחישות, במקצועיות ובערכיות אל מול הפרות סדר אלימות, ופעילותם הנחושה היא שהביאה לסיום ההתפרעויות ולהשבת הסדר הציבורי על כנו בכל מקום בו יופר".

לפי גורמים שהיו בתחקיר, "הניסיון והידע של לוחמי מג"ב באירועים קשים מהסוג הזה הובילו לסיום ללא פצועים עד מצב של הרוגים. כשכוח מג"ב פועל בנחישות ולא ממהר להשתמש באש חיה מול ההמון שהשליך עליהם מכל הבא ליד".

העצורים כבר שוחררו לביתם: "לא יהודי ולא מוסרי"

בתוך כך, בית משפט השלום בפתח תקווה הורה לשחרר אמש למעצר בית שניים מתוך שלושת החשודים שנעצרו בהתפרעויות האלימות בכפר ג'אלוד. היחידה החוקרת הגישה עיכוב ביצוע ובדיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי בלוד נדחה הערר בעניינם והעצורים צפויים להשתחרר למעצר בית.

החקירה שמתנהלת במשטרת ישראל, יחד עם שב"כ, עדיין בעיצומה אך מורכבת כשלעצמה. תחילה עוסקים חוקרי המשטרה באיסוף ממצאים וראיות וגביית עדויות. זאת תוך גיבוש התשתית הראייתית. בהחלטה צוין כי עצם הימצאותם במקום בעת האירוע אינה ראיה מספקת לבית המשפט.