גורמים ואנשי צוות בבית הלבן אמרו הלילה (בין רביעי לחמישי) כי הפוסט שפרסם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס , ובו ניתח את הסיבות לכישלון בבחירות האמצע - ובראשן המלחמה באיראן - הצליח להפתיע רבים בוושינגטון. לפי דיווח ברויטרס, בבית הלבן עודכנו על הפוסט טרם פרסומו, ואחד מהם ציין כי הוא מהווה סטייה מעמדתו של דונלד טראמפ, למרות שהנשיא האמריקני עצמו הודה כי סגנו "צודק".

החריגה מהשורות של ואנס עלולה לסבך עוד יותר את התלבטויותיו של טראמפ, בעודו שוקל אם לחדש את המערכה נגד טהרן - צעד שלדברי גורמים אמריקניים ששוחחו עם סוכנות הידיעות, "עדיין נבחן" למרות המפלה בבחירות האמצע - ואולי בעקבותיה.

טראמפ על הצהרת ואנס: הוא צודק, אבל המלחמה הייתה שווה את זה





גלריה בבית הלבן עודכנו, אך הפוסט של ואנס הפתיע רבים ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בהיעדר נתיב ברור לסיום המלחמה עם איראן, טראמפ קיבל בשבוע שעבר תדרוך מהאדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, בנוגע לאפשרויות לחידוש הפעולות הצבאיות. כך על פי שני גורמים שמעורים בנושא. הערכות המודיעין האמריקני בחודשים האחרונים, לפי גורם מודיעיני ושני בכירים אמריקנים אחרים, מצביעות על כך שחידוש התקיפות נגד איראן לא ישנה באופן מהותי את עמדת המשא ומתן של טהרן - ובוודאי לא יביא להפלת המשטר.

למרות זאת, גורמים שמכירים פרטי הדיונים מזהירים כי טראמפ עדיין עשוי לפעול. הם מציינים כי הוא היה מודע לסיכונים הפוליטיים לקראת הבחירות שנערכו שלשום, אך "פשוט לא היה לו אכפת". אחד הגורמים ציין בשיחה עם רויטרס כי דווקא עכשיו הסבירות למלחמה גבוה, מכיוון שלטראמפ "אין מה להפסיד מבחינה פוליטית" כעת, כשבחירות האמצע מאחוריו. לדבריו, סביר שהוא יקשיח עמדות מול איראן - ויקדם את חידוש התקיפות נגדה.

גורם נוסף הסכים שהתרחיש הסביר ביותר עכשיו הוא חידוש הפעולות נגד איראן והעריך: "הוא (טראמפ) מתכנן להפציץ את איראן. אל תקשיבו למה שהוא אומר. הוא התאפק בגלל בחירות האמצע. ביקשנו ממנו להמתין עד לאחר הבחירות".

המחלוקת הזו בצמרת האמריקנית מעוררים גם שאלות לגבי עתידם הפוליטי של בכירים בפנטגון, ובראשם שר המלחמה פיט הגסת'. טראמפ תיאר את הגסת' כמי שתמך במלחמה כבר בשלביה המוקדמים. הגסת' ספג גם ביקורת חריפה מצד חברי קונגרס. "הסיבה שהפסדנו היא המלחמה", קבע ואנס בפוסט החריג שלו אמש ברשת החברתית X. "אם אתם רוצים לטעון שהיא הייתה שווה את זה - שהאובדן של הסנאט לשש השנים הבאות היה שווה את זה - אז בבקשה".

אחד עלול לשלם את המחיר, השני שותק. הגסת' ורוביו עם טראמפ ( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

ואנס, הנחשב לאחד המועמדים המובילים לנשיאות ב-2028 , ציין עוד כי המלצה קודמת להביא לסיום המלחמה הייתה "עצה נבונה". טראמפ, שהגיב על דברי ואנס מאוחר יותר, אמר: "אני חושב שזה נכון במידה רבה (הדברים שאמר ואנס), משום שהמלחמה גרמה לעלייה מסוימת במחירי הדלק בטווח הקצר. אבל באותה נשימה, אם הייתי צריך לקבל את ההחלטה מחדש, הייתי חייב לעשות את אותו הדבר - כי בטווח הארוך זה הפתרון היחיד. אסור לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני".

טראמפ נשאל אם המלחמה "הייתה שווה את המחיר", וענה: "כן, לא הייתה ברירה. חשבתי שמחירי הנפט יעלו הרבה יותר, וקיבלתי את ההחלטה בידיעה שזה עלול לקרות. אין ברירה. חייבים לעשות את זה. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, אחרת כל מה שאתם רואים כאן עלול יום אחד לא להיות". בינתיים, בכיר אחד בממשל שומר על שתיקה מאז בחירות האמצע - מזכיר המדינה מרקו רוביו - שהוביל קו ניצי בממשל נגד איראן.

אמש, כאמור, ג'יי די ואנס כתב ברשת X כי הסיבה המרכזית להפסד הצורם של הרפובליקנים בבחירות האמצע היא המלחמה באיראן. הוא הצביע גם על היחסים של ארצות הברית עם ישראל כאחד מהגורמים המרכזיים בבריחת המצביעים לעבר המפלגה הדמוקרטית, מסקנה שהגיע אליה אחרי שיחות עם סוקרים.

ואנס כתב כי שוחח לפני הבחירות עם סוקר, "אחד מהחכמים ביותר שאני מכיר בפוליטיקה", שחזה הפסד למפלגתו. "הרגשתי לא טוב לקראת שלישי, אבל אפילו אני הופתעתי מזה", הוסיף. "בסקרים, הוא ראה הרבה מצביעים כועסים שנתנו את הקול לטראמפ ב-2024 - ומתכננים להצביע לדמוקרטים".