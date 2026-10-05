"המרצה למתמטיקה לא התבטא בנושאים פוליטיים בשיעורים שלנו, אבל לא הופתענו כששמענו שזה הוא המרצה שמואשם במעשים החמורים האלה. הוא אדם מוזר, מנוכר, מרוחק ונוקשה", סיפרו סטודנטים למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן - תלמידיו של המרצה המואשם בתכנון פיגועים נגד מאות ערבים .

הסטודנטים הוסיפו שהמרצה נהג להעביר את מרבית השיעורים באמצעות הזום, ובלטה אצלו תופעה חריגה בכך שנהג לכתוב בכתב יד הכול, כולל מצגות. לדבריהם, הוא נהג להעביר מסרים מאיימים למשל בהערות למבחנים, הזהיר שלא ימהרו לערער - אם בכלל. "הוא דיבר בטון לא נעים ולא ברר את מילותיו כלפי סטודנטים", שיתפו תלמידיו, שחזרו והדגישו את היותו "מוזר".

הפרופ' הנאשם. "כולם בהלם וזעזוע"

"הוא היה אדם מוזר ואם היו מבקשים שננחש מי המרצה, היינו מציינים אותו", המשיכו. "סטודנטים לא אהבו ללמוד אצלו, ואולי זו הסיבה שלימד הרבה בזום".

גם בסגל ההוראה באוניברסיטה הגיבו לאישום החמור. "כולם בהלם וזעזוע מהאישומים על תכנון מעשים נוראיים שהוגשו נגד המרצה שנעצר", סיפר מרצה בכיר מהמוסד האקדמי. מרצים אחרים סיפרו ל-ynet כי התחושות באוניברסיטה קשות, וציינו שהפרופ' שנעצר אינו מוכר, שהוא לא בלט בתור חוקר מוערך ושמרביתם לא נחשפו לפעולות שלו.

"רק זה היה חסר לנו", אמרו מרצים. "מעבר לחומרת החשדות הקשים נגד האיש, שלמרבה המזל נעצר בזמן ותכניותיו נגדעו, נגרם נזק אדיר לאוניברסיטה. מגיע אדם הזוי כזה והורס עבודה של שנים".

כעת נמצאת האוניברסיטה בחופשת סמסטר, ומעטים נמצאים בקמפוס, אך קבוצות הוואטסאפ של מרצים רבים, של השוהים בחו"ל בכנסים ושל סטודנטים גועשות, וכולם מגיבים בתדהמה ובזעזוע.

יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן, טהר רוטשילד, מסר: "אגודת הסטודנטים בר אילן רואה בחומרה רבה את הפרשה ואת האישומים החמורים העולים מכתב האישום. מדובר בטענות קשות ומטרידות שאין להקל בהן ראש. לצד זאת, חשוב לזכור כי ההליך המשפטי עודנו מתנהל וכי עומדת לנאשם חזקת החפות כל עוד לא הורשע בדין.

"אנו סומכים על רשויות אכיפת החוק ובית המשפט שיבררו את הדברים עד תום, ונמתין להכרעת ההליך המשפטי. אגודת הסטודנטים תמשיך לעמוד על ערכים של ביטחון, סובלנות וכבוד לכל אדם, ותפעל לשמירה על מרחב אקדמי בטוח ומכבד עבור כלל הסטודנטים והסטודנטיות".

התוכנית שרקם המרצה - ובקשתו להשתחרר

הפרופ' למתמטיקה נמצא במעצר מאז 17 בספטמבר. החקירה התחילה בעקבות מידע ראשוני שהגיע לשב"כ על אודות תוכניתו הרצחנית של המרצה, ומשם התיק הועבר לחקירת ימ"ר מרכז במשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, אך המרצה ביקש להשתחרר למעצר בית בטענה שלא נשקפת ממנו מסוכנות. "החיים שלי נהפכו לגמרי, יש לי מבחנים לבדוק", אמר בין השאר.

המרצה, כבן 60 מפתח תקווה, תכנן להוציא לפועל תוכנית שהגה בשם "עי"ט" - עם יעשה טרנספר. לפי התוכנית שנחשפה בכתב האישום, הוא תכנן לגייס 71 מחבלים יהודים נוספים, לחלק אותם ל-12 חוליות, ולפתוח במקביל ובמפתיע במתקפה סימולטנית על ערים מעורבות ויישובים ערביים ובדואיים, בשטחי ישראל וגם ברשות הפלסטינית, במטרה לרצוח מאות בני אדם ולגרום להם לעזוב את ישראל. "לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות", כתב במסגרת תוכניתו.