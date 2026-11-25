הנחת העבודה בגוש השינוי היא שקהל המצביעים של הדמוקרטים הוא היחיד שיחיה בשלום עם ממשלת מיעוט או כל ממשלה אחרת שקשה לעיכול - כל עוד שהשלטון יתחלף.

בשל כך, מעריך איזנקוט שלגולן לא יהיה מרחב תמרון גדול מדי והוא מתפנה "לפרק מוקשים" בעיקר בקרב האגף הימני.