עם יהדות התורה בשלב ראשון - ולחץ כבד על ש"ס בקרב מצביעיה: גוש השינוי נערך להשבעת ממשלה בשבוע הבא ומתפנה להידוק הקצוות. האור הירוק שהשתקף הבוקר (רביעי) מדבריו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לממשלה בתמיכת יהדות התורה, מכניס לדריכות שיא את המערכת הפוליטית - וכעת כובד המשקל עובר אל החרדים.
ליברמן אמר בריאיון לכאן רשת ב' כי "זו לא תהיה ממשלת מיעוט, זו ממשלת רוב יהודי", והוסיף: "עד סוף השבוע הבא אפשר להציג ממשלה עם רוב יהודי ברור". איתותים מעודדים לגוש השינוי מיהדות התורה הובילו ביממה האחרונה לציפוף השורות בגוש, שיתפנה כעת להפעיל לחץ כבד על ש"ס בשלל אמצעים כדי שגם היא תצטרף למרות סירובו הראשוני של יו"ר המפלגה אריה דרעי.
בגוש השינוי שואפים להביא כבר בשבוע הבא 61 אצבעות באמצעות החרדים וטוענים שייתכנו גם "הפתעות נוספות". אם לא תבשיל האופציה עם ש"ס - בפני גוש השינוי תעמוד אפשרות יחידה - להשביע ממשלה עם יהדות התורה ובהימנעות המפלגות הערביות למרות ההבטחות שלא לעשות זאת. יו"ר רע"מ מנסור עבאס אף אמר הבוקר בקולו בריאיון לרדיו נאס כי "מה שסביר ואפשרי כעת הוא הקמת ממשלת שינוי בתמיכת החרדים ורע"מ".
הוא הוסיף כי "הקמת הממשלה חשובה, אבל חשוב יותר להבטיח את המשך קיומה, ולכן צריך לדאוג לזה". לשיטתו, סדר העדיפויות לחתימת ההסכמים הקואליציוניים הוא עם ליברמן תחילה, לאחר מכן בנט, גולן והיתר.
מאחורי המשבר עם הדמוקרטים
יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמנם כבר נעל את ההסכם הקואליציוני עם ליברמן, אך בדרך להקמת ממשלה בשבוע הבא, עדיין בתוך תקופת המנדט הראשונית, ניצבים עכשיו נפתלי בנט ויאיר גולן.
יו"ר הדמוקרטים הכריז אתמול על ניתוק מגע והפסקת השיחות עם איזנקוט על רקע מה שמתפרש כעת כניסיון של גוש השינוי להוריד את מחיר הדמוקרטים בממשלה הבאה ולהכניס אותם לממשלה במחיר נמוך יותר. בדמוקרטים מנגד לוטשים עיניים לתיקים גדולים יותר, בהם אוצר, חוץ ומשפטים ואילו איזנקוט מייעד לגולן את תפקיד השר לביטחון פנים.
הנחת העבודה בגוש השינוי היא שקהל המצביעים של הדמוקרטים הוא היחיד שיחיה בשלום עם ממשלת מיעוט או כל ממשלה אחרת שקשה לעיכול - כל עוד שהשלטון יתחלף. בשל כך, מעריך איזנקוט שלגולן לא יהיה מרחב תמרון גדול מדי והוא מתפנה "לפרק מוקשים" בעיקר בקרב האגף הימני.
בנט, לעומת גולן, עדיין שותק ולא מביע עמדה מלבד דרישה שהעביר בשבוע האחרון שוב ושוב על כך שלא יצביע בעד ממשלת בזק ועל כך שהוא מבקש למצות את אופציית האחדות. גם מאז שפורסם דבר ההסכם המסתמן בין ליברמן לאיזנקוט, בנט דבק בשתיקתו. בסביבתו אמרו כי הוא לא ראה את ההסכמים המתגבשים, לא יודע מה הובטח ליהדות התורה או לרע"מ - ולכן עדיין שותק.
אצל איזנקוט בכל זאת נערכים להציג ממשלה לפי חלוקת תפקידים וההערכה של בכירים בגוש השינוי היא שיהדות התורה תצטרף, ושלחץ כבד שיופעל על ש"ס לא יותיר לה ברירה והיא תצטרך להיכנס גם כן לטובת תקציבים והישגים לציבור שלה, בתקופה שממילא נחשבת מורכבת עבורה.
אם ש"ס לא תצטרף למרות הלחץ הכבד, יצטרך גוש השינוי להשביע את הממשלה בתמיכת יהדות התורה ובהימנעות של המפלגות הערביות - מה שיהווה הפרת בחירות ליבתית של מחצית משחקני הגוש. מי שלחץ בדיוק על הנקודה הזו הוא יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שכתב מוקדם יותר ברשת X כי "שום משחק מילים לא ימחק את החרפה".
לדבריו, "כל ממשלה שאין לה 61 אצבעות של מפלגות שתומכות בהיותה של מדינת ישראל מדינה יהודית היא ממשלה שנשענת על תומכי טרור אנטי-ציוניים שמוכרת את מדינת ישראל לאויביה. מי שיהיה שותף לה שוב ייזכר לדיראון עולם בדברי ימי ישראל. גם היום ישנה חלופה של ממשלת אחדות לאומית יהודית רחבה ויציבה ועצוב מאוד שיש מי שמעדיפים שיתוף פעולה עם אויבים ולא עם אחים".
במקביל, הדמוקרטים יצאו שוב נגד איזנקוט ומסרו כי הם "רוצים ממשלת שינוי - לא ממשלה שתמשיך את דרכו של נתניהו בלעדיו". בהודעה מטעם המפלגה מסרו כי "חייבים להוריד את אופציית האחדות מהשולחן וחייבים להבין כי החלפת ראש הממשלה אינה יכולה להיות רק החלפת שמות. היא חייבת להיות גם שינוי כיוון ודרך".
עוד מסרו כי "מהמידע שבידינו עולה חשש כבד כי המשך המדיניות של ההפיכה המשטרית והכפייה הדתית תזדחל לממשלה הבאה, ועולה השאלה איזו ממשלה תקום ולאן היא תוביל. אנחנו לא נאפשר להכניס את ההפיכה המשטרית בדלת האחורית. לא נסכים לפגיעה בעצמאות מערכת המשפט, ולא נקבל מצב שבו שמונת המנדטים שלנו טובים להקמת הממשלה, אבל מודרים מקביעת המדיניות בעיצוב פניה של מדינת ישראל".
בינתיים, ליברמן ואיזנקוט לא מפרטים את עיקרי ההסכם ביניהם, אולם ההערכה היא שיו"ר ישראל ביתנו יבקש את התיק הבכיר ביותר, תיק הביטחון, וייקח גם את תיק העלייה והקליטה שמסורתית הולך למפלגתו כשהיא חברה בממשלה.
בתוך כך, יו"ר הכנסת מתן כהנא ונשיא בית המשפט העליון יצחק עמית קיימו מוקדם יותר פגישת עבודה ראשונה. במהלך כהונתו של היו"ר הקודם, ח"כ אמיר אוחנה (הליכוד), המתיחות בין הרשויות הגיעה לשיאה. אוחנה הצהיר בגלוי כי הוא לא מכיר בעמית כנשיא העליון, הדיר אותו מאירועים בכנסת והתעלם ממנו במעמדם. אוחנה אף העלה על נס את המאבק שלו בבית המשפט העליון בקמפיין שלו בפריימריז לליכוד, שנשא את הסלוגן: "העליון מצווה - ואוחנה מצפצף".