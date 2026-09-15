סוריה אבו עראר (44), תושבת ערערה בנגב שהרגה את אליאב אבקסיס (23) וארוסתו שחף דנינו (28) מבאר שבע, הורשעה בשתי עבירות של המתה בקלות דעת במסגרת הליך גישור. גזר הדין ששלח היום (שלישי) את אבו עראר לשבע שנות מאסר בלבד, הצית שאלות כבדות משקל בנוגע להתנהלות של המערכת המשפטית אל מול הנהגת. שרון, אחותה של שחף, אמרה באכזבה לאחר הקראת גזר הדין: "אין תקווה ואין ישועה בבית המשפט ואין נחמה במדינת ישראל".

דברי שרון, אחותה של שחף דנינו ( צילום: אילנה קוריאל )





הליך הגישור התנהל בפני נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא , שנהרג בינואר השנה בתאונת אופנוע. מבחינת שגיא, שנחשב ל"מלך הגישורים" בהליך שחוסך זמן שיפוטי רב, התיק בעניינה של אבו עראר היה מהאחרונים שאותם הוא ניהל. שרון, אחותה של שחף, טענה היום כי במסגרת הליך הגישור, השופט שגיא אמר למשפחה כי מתחם הענישה לנהגת יתחיל ב-12 שנות מאסר.

בסופו של דבר בהליך הגישור לא היה כל הסכם על העונש, והתיקים של השופט המנוח שגיא נותבו לשופטים אחרים. הפרקליטות וההגנה היו חופשיים לטעון לעונש. הפרקליטות ביקשה לגזור על אבו עראר עד 16 שנות מאסר, אך השופטת נועה חקלאי מבית המשפט המחוזי בבאר שבע בחרה כאמור לשלוח את הנהגת שהרגה את זוג הצעירים לשבע שנות מאסר בלבד.

גלריה שחף דנינו ואליאב אבקסיס

באוגוסט בשנה שעברה חשפנו כאן פרטים מסמרי שיער מחקירת התאונה הקטלנית שאירעה בתחילת פברואר 2025 בכביש 310 בין להבים למשמר הנגב. בחקירה עלה אז כי אבו עראר נסעה ברכב ה-BMW היוקרתי שלה יחד עם ארבעת ילדיה בכביש 310. היא יצאה לעקיפה מסוכנת וחצתה קו הפרדה לבן רצוף במהירות של 124 קמ"ש, בכביש שבו המהירות המותרת היא 90.

עם שדה ראייה של מאות מטרים קדימה, אבו עראר החליטה שלא לחזור לנתיבה הנסיעה שלה, גרמה לאחד מכלי הרכב לסטות לשוליים - והתנגשה חזיתית ברכב המאזדה של אליאב ושחף, ארבעה חודשים לפני שהיו אמורים להתחתן. בני הזוג נהרגו במקום.

מצלמת הדרך נעקרה מהמכונית היוקרתית

כמה חודשים לאחר התאונה, בית המשפט החליט להחזיר לנהגת את רכב ה-BMW. רב-סמל בכיר יעקב פרטוש, בוחן תנועה שחקר את התאונה, סיפר אז על חשד שלפיו מצלמת דרך נעקרה מהמכונית היוקרתית. "הזירה דיברה, אבל הבחנו ברכב של הנהגת בחוטים", אמר אז בוחן התנועה המשטרתי. "אחד העזרים שאנחנו משתמשים זה מצלמות הרכבים, שנותנות תמונה יותר מלאה, מדויקת, על התאונה. זיהיתי חוטים - ואין רכב במצלמה".

רב-פקד יורם סבג, קצין אגף התנועה במרחב נגב, קבע אז: "המסקנה היא אחת - הייתה פה מצלמה ומישהו קרע אותה. מיד התחלנו לפעול במישור המודיעיני, אם הייתה מצלמה ולאן היא נעלמה. תוך שלוש-ארבע שעות בפעילות יוצאת דופן תחנת ערוער הודיעה לנו שהמצלמה בידם (אצל בני משפחתה של הנהגת. א"ק). "קיבלנו אותה ובאמת שעינינו חשכו".

בוחני התנועה נדהמו לגלות את גודל הזלזול והרמיסה של חוקי התנועה מצד אבו עראר. בחקירתה, טענה שהסיבה לזגזוג המסוכן ולכך שנסעה שניות ארוכות נגד כיוון התנועה, אחרי שעקפה קו הפרדה לבן רצוף, היא שאחד הילדים שהיה ברכב הפריע לה והסיח את דעתה. אבל, סרטון מצלמת הרכב שלה - שבגרסתו המקורית נשמעים גם קולות הילדים המבועתים - הפריך את גרסתה.

הנהגת סוריה אבו עראר בבית המשפט ( צילום: אילנה קוריאל )

ביוני בשנה שעברה הוגש כתב האישום נגד אבו עראר, שייחס לה המתה כפולה בקלות דעת. לפי כתב האישום, לפני אבו עראר נסעה בכביש אישה נוספת של בעלה, שעקפה קו הפרדה לבן רצוף וחזרה לנתיבה. אבו עראר שנסעה בעקבותיה החלה גם היא לעקוף, והמשיכה בנתיב הנגדי במהירות מופרזת, ובדרך עקפה יותר מכלי רכב אחד - נגד כיוון התנועה. רכב אחד סטה בחדות כדי לחמוק מפגיעה בה, ואז אירעה ההתנגשות הקטלנית.

זמן קצר לאחר כתב האישום, הגישה אבו עראר בקשה דחופה להשבת הרכב שלה. "תפיסת הרכב פוגעת פגיעה קשה ולא מידתית בזכות היסוד - הזכות לקניין, של הנאשמת", נכתב בבקשה. "הרכב תפוס כחמישה חודשים, משועבד ומשולמים עבורו תשלומים חודשיים". עם הבטחה שלא תעלה כל טענה בגין תקינות הרכב במשפט, ובהסכמת הפרקליטות, בית המשפט נעתר אז כאמור להשיב לה את רכבה.

אבו עראר הודתה בכל עובדות כתב האישום, לפיהן עקפה בקו הפרדה לבן רצוף וגרמה לתאונה הקטלנית. פרט לעונש המאסר, רישיונה של הנהגת נפסל למשך 20 שנים, ונקבע כי היא תפצה כל אחת ממשפחות הנפגעים ב-180 אלף שקלים. השופטת חקלאי התחשבה בהודאה של אבו עראר ובכך שהיא אם לשמונה ילדים, ונימקה את העונש בחשש מפגיעה בהם.

העימותים בבית המשפט ( צילום: אילנה קוריאל )





קבריהם של בני הזוג

זירת התאונה ( צילום: קרדיט כבאות מחוז דרום )

בהתייחס לעונש שהושת על הנהגת, ניתן לראות כי במקרים דומים בעבר נגזרו מאסרים כבדים יותר באותו בית משפט. כך למשל, ב-2020 גזר בית המשפט המחוזי בבאר שבע 10 שנות מאסר על לורן אנקרי , שהורשע בהמתה בקלות דעת של שמונה בני משפחה בכביש 90 בתאונה שאירעה ב-2018. ב-2024 גזר בית המשפט המחוזי בבאר שבע שמונה שנות מאסר על י אנה בלום , שהורשעה בהמתה בגלות דעת של התינוק מעין דומנוביץ (10 חודשים) בתאונה שאירעה ב-2023.

שרון, אחותה של שחף, יצאה המומה מבית המשפט. "גזר הדין לא משקף את הרס החיים והאובדן העצום", היא אמרה. "הציפייה הייתה שנתחיל ב-12 שנה. ישבנו עם נשיא בית המשפט המחוזי, והוא הבטיח לנו שהעונש יתחיל ב-12 שנה. האירוניה חוגגת, כי גם הוא נהרג בתאונת דרכים. שבע שנים זה אומר שלוש שנים וחצי לכל אחד. אם זה מה ששווים חיי אדם במדינה שרק מפמפמת לי כמה ערך יש לחיי אדם, זה אומר דרשני".