גל תקיפות מתנחלים ברחבי יהודה ושומרון במהלך מסיק הזיתים: הפלסטינים דיווחו היום (שישי) כי תיעדו 19 תקיפות מתנחלים מאז שעות הבוקר. לפי הדיווח, התקיפות כללו הצתת רכב, עקירת עשרות עצי זית, גניבת תוצרת חקלאית ובעלי חיים, תקיפת חקלאים ויידוי אבנים לעבר כלי רכב פלסטיניים.

פלסטיני ובנו ניצלו מתקיפת מתנחלים את רכבם בכפר יברוד





מתנחלים הציתו עצי זית באזור ואדי א־שעאר, סמוך לעיר סלפית





גלריה תקיפות מתנחלים בשכם, סלפית ורמאללה

הצתת עצי זית

לפי הפלסטינים, רכב הוצת במהלך תקיפה של חקלאים בכפר תל, ממערב לשכם, ויותר מ-50 עצי זית נעקרו בכפר קוסרה. תקיפות נוספות נגד מוסקי זיתים דווחו בכפרים ג'וריש, ביתא, א-נאקורה, ביר זית, דיר אבזיע ופרעתא. בדיר בלוט, ממערב לסלפית, דווח על ירי חי לעבר חקלאים שניסו להגיע לאדמותיהם, ועל פציעתו של חקלאי בכפר כפר א-דיק.

חסמו - והבריחו את נוסעי הרכב

גם באזור רמאללה דווח על שורת אירועים. בכפר יברוד, ממזרח לעיר, תקפו מתנחלים פלסטיני ואת בנו הקטן, לאחר שחסמו את רכבם באמצע הכביש, הבריחו אותם ובהמשך גנבו את הרכב. כוח צבאי הגיע למקום לאחר דיווח על תקיפה של פלסטינים, מה שהתברר כלא נכון. בכפר עין קיניא, ממערב לרמאללה, דווח על גניבת 20 כבשים מחקלאי. לפי הדיווח, חיילי צה"ל מנעו מבעל העדר להתקרב לכבשים.

בבירין, ממזרח לחברון, נפגעה אישה מבוגרת לאחר שמתנחלים שיסו כלבים במוסקי זיתים. בכפר דיר אבזיע הותקפו תושבים ומתנדבים זרים שהגיעו לסייע להם במסיק. לפי מקורות פלסטיניים, אחד הפעילים הזרים הוכה, ונעשה ניסיון לגנוב את הטלפון שלו. במקום דווח גם על הפרעה לעבודת צוותי תקשורת.

עימות פיזי בין חקלאים למתנחלים לאחר שהחקלאים הדפו מתקפת מתנחלים בפאתי העיירה ג'מאעין, מדרום לשכם.

מתנחלים חמושים תקפו כלי רכב פלסטיניים באזור שבין סרדא לשכונת א־ריחאן, מצפון לרמאללה





עשרות מתנחלים באזור רמאללה

במקביל, דווח על תקיפות של כלי רכב פלסטיניים באזור שבין סרדא לשכונת א-ריחאן, מצפון לרמאללה. לפי מקורות מקומיים, עשרות מתנחלים חמושים יידו אבנים לעבר כלי רכב וירו באוויר. עוד דווח על נזק שנגרם לאנדרטה באזור. כוח צבאי הגיע למקום. מדובר בקבוצת "חרגבים", התארגנות של מטיילים וסיירים ביו"ש, שהרסו אנדרטה וביצעו ירי באוויר.

בכפר נעמה, מדרום לרמאללה, תועד מתנחל תוקף פעיל זר במהלך מסיק הזיתים. בפאתי העיירה ג'מאעין, מדרום לשכם, פרץ עימות פיזי בין חקלאים למתנחלים, לאחר שהחקלאים ניסו להדוף תקיפה. באזור ואדי א-שעאר, סמוך לסלפית, דווח על הצתת עצי זית.

הפלסטינים טענו כי בחלק מהאירועים פעלו המתנחלים לצד כוחות צה"ל או בחסותם. ברשות גינו את התקיפות וטענו כי הן נועדו למנוע מפלסטינים לעבד את אדמותיהם ולדחוק אותם מהן. עוד הוסיפו כי הפגיעה במוסקי הזיתים בעונת המסיק פוגעת בפרנסתם וביכולתם של החקלאים להגיע לאדמותיהם, וקראו לקהילה הבינלאומית לפעול להגנתם ולמיצוי הדין עם המעורבים בתקיפות.

ניסיונות פיגוע - והצתות: השבוע הראשון של המסיק

השבוע החלה עונת המסיק ביהודה ושומרון, שמביאה מדי שנה מתיחות בין מתנחלים לפלסטינים. התקופה הזו בשנה תהיה מאתגרת עבור מערכת הביטחון. יישובים וחוות חקלאיות רבים הוקמו במהלך השנה האחרונה וחלקם גובלים בשטחי חקלאות של פלסטינים, מה שיכול להוביל לחיכוך. בשטח פרוסות יותר ממאה חוות חקלאיות, והמספר מוסיף לעלות. מנתוני איגוד החוות עולה כי החוות החקלאיות שומרות כיום על יותר מ-1.1 מיליון דונם.

ביום שני הגיעו שני מחבלים לשטחי המרעה של "החווה של חנינה" הסמוכה לכפר רימון שבבנימין, והציתו רכב השייך לחווה. אחד מהם שלף סכין ונוטרל על ידי התושבים, בעוד השני ברח. עוד באותו היום, סמוך לעיירה הפלסטינית בני נעים שממזרח לחברון, רכב ובו שלושה פלסטינים האיץ לעבר כוח צה"ל ופגע ברכב שבו שהה . הלוחמים פתחו לעברו באש, ומהירי נהרג אחד מהם ושניים נוספים נפצעו. לא היו נפגעים בקרב החיילים.