אישור הקמת ועדת החוץ והביטחון הזמנית אמנם התקבל אתמול (רביעי), אך היא לא תתכנס לפחות עד יום שני הקרוב - בעקבות תנאי שהציב הליכוד להשלמת ההליך. מינויו של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לראשות הוועדה טרם הושלם באופן רשמי, ובינתיים גם יתר ועדות הכנסת החדשות לא יחלו בעבודתן. בינתיים, לאחר הפנייה ליועמ"שית, יו"ר ישר! גדי איזנקוט יקבל עדכון ביטחוני מהמזכיר הצבאי של רה"מ בנימין נתניהו.
העיכוב נוצר לאחר שגוש השינוי ביקש להפסיק את דיוני המליאה כדי לכנס את הוועדה המסדרת ולאשר את יושבי ראש הוועדות החדשות. בגוש נתניהו נענו לבקשה, אך לאחר ישיבת הוועדה המסדרת נדרש כינוס נוסף של מליאת הכנסת, לצורך הודעה רשמית על בחירת יושבי הראש כפי שקובע תקנון הכנסת.
בשלב זה, הבהירו בליכוד כי יסכימו לכינוס המליאה, שעל סדר יומה אחראי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, רק בתנאי שהוועדות החדשות לא יתכנסו לפני יום שני. משמעות ההסכמה היא עיכוב בתחילת עבודתן של כלל הוועדות החדשות, ובהן ועדת החוץ והביטחון. אף שהקמת הוועדה כבר אושרה, העיכוב בהשלמת ההליך ובכינוסה מונע ממנה בשלב זה להתחיל בדיוניה.
המהלך ממחיש את התלות של גוש השינוי בגוש נתניהו בכל הנוגע לניהול עבודת הכנסת, כל עוד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה נותר בתפקידו. לאחר שגובשה תמיכה של רוב חברי הכנסת בקיום הצבעה לבחירת יו"ר חדש, ההצבעה נקבעה ליום שלישי הקרוב בשעה 16:00.
בתוך כך, איזנקוט יקבל תדרוך ביטחוני מהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אלוף גיא מרקיזנו, לאחר שפנה ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה בדרישה לחייב את ראש הממשלה בנימין נתניהו לעשות זאת, שכן עקב השבעת הכנסת החדשה, יאיר לפיד כבר אינו ראש האופוזיציה והתפקיד אינו מאויש. יו"ר ישר! יתודרך במשרדו ברמת השרון, והקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס ביום ראשון ב-20:00-17:00.
ליברמן, שמונה לראשות ועדת חוץ וביטחון, מסר: "אני מזהיר, ממשלת מעבר אינה רשאית לקבל החלטות העלולות לגרור את ישראל למלחמה ללא פיקוח פרלמנטרי, וללא הסכמה מלאה של כל גורמי הביטחון. אני מדגיש - כל גורמי הביטחון".
בעקבות הפנייה החריגה של יו"ר ישר! גדי איזנקוט שדרש מנתניהו לגלות "איפוק וזהירות" בכל הנוגע להפעלת כוחות הביטחון, שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אנחנו לא זקוקים לאישור מהאופוזיציה או משום גורם משפטי כדי להנחות את צה"ל לביצוע סיכולים בעזה, פעולות הגנה והתקפה בלבנון, שימור אזור הביטחון בסוריה להגנת יישובי הגולן, פינוי שכונת מחבלים בחברון והמשך הפעילות ההתקפית נגד הטרור ביהודה ושומרון". לדבריו, "גם מול איראן הוכחנו נחרצות ושיקול דעת, בתיאום מלא עם צה"ל - וכך יהיה גם כעת בהתאם למה שיידרש".
הוא הוסיף: "ביטחון ישראל לא נמצא במעבר ולא ממתין להליכים הפוליטיים שמתנהלים במקביל. יש ראש ממשלה אחד, שר ביטחון אחד שמנחים את צה"ל - וממשלה אחת שאחראית על קבלת ההחלטות בכל הנוגע לביטחון ישראל והגנת תושבי מדינת ישראל, וזאת כמובן תחת הפיקוח הקיים והמתבקש".
בפנייתו אתמול כתב איזנקוט: "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון". נתניהו מצדו טען כי אלו דברים "חסרי אחריות", והוסיף: "במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות".