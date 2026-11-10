יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התייחס הערב (שלישי) לחתימות שהגיש גוש השינוי במטרה להחליפו , ועדכן כי ההצבעה על כך תתקיים ביום שלישי בשבוע הבא - היום האחרון שבו הנוהג הקבוע מאפשר לו לקיים אותה.

גלריה אוחנה, היום ( צילום: נועם מושקוביץ/דני שם טוב ערוץ הכנסת )

"קיבלתי הערב בקשה חריגה של 67 חברי כנסת, להעמיד על סדר היום הצבעה לבחירת יושב ראש לכנסת ה-26. על כן, קבעתי כי ביום שלישי הקרוב בשעה 16:00, עם פתיחת מליאת הכנסת, יתקיים דיון ולאחריו הצבעה", מסר.

"לצערי, על פי הפרסומים בתקשורת, הבקשה החריגה לבחירת יושב ראש הכנסת - שלא במועד השבעת הממשלה, נועדה לקדם חקיקה שתעניק כוח עצום ליועצת המשפטית לממשלה ותעמיק יותר את חוסר האיזון בין הדרג הנבחר לבין הדרג הפקידותי. למרות התנגדותי העזה לכוונתה של הקואליציה המתגבשת, אפעל, כפי שהבטחתי, לכבד את רצון רוב חברי הכנסת - והמליאה כאמור תכונס בעוד שבוע".

רק הבוקר נחשף ב-ynet שגדי איזנקוט עדכן את ראשי גוש השינוי כי יו"ר הכנסת הבא יהיה מתן כהנא ממפלגתו. יו"ר ישר! רצה לשמור תחילה את התפקיד לעצמו, אך לבסוף החליט שלפחות בזמן המגעים להקמת ממשלה, כהנא יחזיק בתפקיד. את ההחלטה קיבל איזנקוט כבר אתמול, בין היתר לנוכח הביקורת על כך שיו"ר כנסת חייב להיות אדם שמכיר את עבודת הכנסת מקרוב.

מייד לאחר פרסום תוצאות הבחירות הודיעו בגוש השינוי כי הם מעוניינים להחליף את יו"ר הכנסת אוחנה, כדי להשתלט על ניהול הפרלמנט, לקדם מהלכי חקיקה - ולבטל חוקים שהעבירה הממשלה הקודמת, עוד לפני השבעת זו החדשה.

סירב לפנות את מקומו - ולכן הוכנס סעיף 61 החתימות. יולי אדלשטיין ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לפי החוק, יו"ר הכנסת הנוכחי יכול להמשיך לשמש בתפקידו בתקופת המעבר ויש לקיים את הבחירות לתפקיד היו"ר לא יאוחר ממועד הקמת הממשלה החדשה. כלומר על פניו זה יכול לקחת גם חודשיים.

אך פסק דין בבג"ץ אדלשטיין - שניסה למנוע ב-2020 את כינוס המליאה לצורך הצבעה על החלפתו כיו"ר - קבע כי אם ישנה דרישה של 61 חברי כנסת לקיים הצבעה על מינוי יו"ר כנסת חדש, יש לקיים אותה מייד, לפני מועד כינון הממשלה.

כאמור, במרץ 2020, לאחר הבחירות לכנסת ה-23, חתמו 61 ח"כים על בקשה לבחור יו"ר כנסת חדש במקומו של יולי אדלשטיין, אך הוא סירב להעלות את הנושא על סדר היום של המליאה ודחה שוב ושוב את כינוסה - בטענה שהדבר יפגע במאמצים להקמת ממשלת אחדות.