נורבגים אחרים ניצלו את ההזדמנות כדי להשתעשע על חשבונו של טראמפ. חברת Visit Norway, שהיא לשכת התיירות הרשמית של המדינה, פרסמה ברשתות החברתיות פוסט לעגני שבו כתבה: "שמענו כמה רחשים על 'מדינת בית שימוש'. ובכן, מה נוכל לומר, אכן יש לנו כמה מחדרי השירותים המרהיבים ביותר בעולם. באהבה, Visit Norway". לפוסט צירפה החברה קישור לפרויקט באתר שלה המציג כמה מ"בתי השימוש הטובים בעולם", בלשונה, הפזורים בנופיה המרהיבים של המדינה הסקנדינבית.

נורבגים אחרים ניצלו את ההזדמנות כדי להשתעשע על חשבונו של טראמפ. חברת Visit Norway, שהיא לשכת התיירות הרשמית של המדינה, פרסמה ברשתות החברתיות פוסט לעגני שבו כתבה: "שמענו כמה רחשים על 'מדינת בית שימוש'. ובכן, מה נוכל לומר, אכן יש לנו כמה מחדרי השירותים המרהיבים ביותר בעולם. באהבה, Visit Norway". לפוסט צירפה החברה קישור לפרויקט באתר שלה המציג כמה מ"בתי השימוש הטובים בעולם", בלשונה, הפזורים בנופיה המרהיבים של המדינה הסקנדינבית.

נורבגים אחרים ניצלו את ההזדמנות כדי להשתעשע על חשבונו של טראמפ. חברת Visit Norway, שהיא לשכת התיירות הרשמית של המדינה, פרסמה ברשתות החברתיות פוסט לעגני שבו כתבה: "שמענו כמה רחשים על 'מדינת בית שימוש'. ובכן, מה נוכל לומר, אכן יש לנו כמה מחדרי השירותים המרהיבים ביותר בעולם. באהבה, Visit Norway". לפוסט צירפה החברה קישור לפרויקט באתר שלה המציג כמה מ"בתי השימוש הטובים בעולם", בלשונה, הפזורים בנופיה המרהיבים של המדינה הסקנדינבית.

באתר מוצגות תמונות של מיטב תאי השירותים באתרי התיירות של נורבגיה, ומוסבר בו כי "חדרי השירותים שלאורך דרכי הנוף הנורבגיות הם מופת של יצירה אדריכלית. מגוון השירותים המרהיבים של נורבגיה עשיר, כפי שניתן לראות, בדוגמאות נהדרות לאופן שבו דבר שגרתי ומשעמם כמו בית שימוש יכול להפוך למוקד משיכה תיירותי. מנהל הדרכים הציבוריות של נורבגיה אמון על פיתוח דרכי הנוף הנורבגיות והמתקנים שבהן, ועדיין שמורים אצלו אס או שניים בשרוול".

באתר מוצגות תמונות של מיטב תאי השירותים באתרי התיירות של נורבגיה, ומוסבר בו כי "חדרי השירותים שלאורך דרכי הנוף הנורבגיות הם מופת של יצירה אדריכלית. מגוון השירותים המרהיבים של נורבגיה עשיר, כפי שניתן לראות, בדוגמאות נהדרות לאופן שבו דבר שגרתי ומשעמם כמו בית שימוש יכול להפוך למוקד משיכה תיירותי. מנהל הדרכים הציבוריות של נורבגיה אמון על פיתוח דרכי הנוף הנורבגיות והמתקנים שבהן, ועדיין שמורים אצלו אס או שניים בשרוול".

באתר מוצגות תמונות של מיטב תאי השירותים באתרי התיירות של נורבגיה, ומוסבר בו כי "חדרי השירותים שלאורך דרכי הנוף הנורבגיות הם מופת של יצירה אדריכלית. מגוון השירותים המרהיבים של נורבגיה עשיר, כפי שניתן לראות, בדוגמאות נהדרות לאופן שבו דבר שגרתי ומשעמם כמו בית שימוש יכול להפוך למוקד משיכה תיירותי. מנהל הדרכים הציבוריות של נורבגיה אמון על פיתוח דרכי הנוף הנורבגיות והמתקנים שבהן, ועדיין שמורים אצלו אס או שניים בשרוול".