הציבור בנורבגיה מגיב בימים האחרונים בביטול, בשעשוע ובבוז לעלבונות האחרונים מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבעצרת בחירות בלילה שבין ראשון לשני הגדיר את ארצם "מדינת בית שימוש" (shithouse country), בשל זעמו על כך ששוב לא קיבל את פרס נובל לשלום.
טראמפ אמר את הדברים בעצרת בחירות שבה השתתף במדינת מישיגן לקראת בחירות אמצע הכהונה שייערכו בארה"ב בשבוע הבא, ובאותו מעמד הצהיר כי מהגרים מנורבגיה אינם רצויים בארה"ב. הוא אמר בבוטות ש"נורבגיה גרועה" (Norway sucks), וציין כי יקבל בברכה מהגרים ממדינות מסוימות – אך לא מנורבגיה, משום שלא קיבל את הפרס הנחשק, שמוענק על-ידי ועדת נובל היושבת באוסלו.
"אני לא מאוהב בנורבגיה", אמר טראמפ. "למען האמת, נורבגיה גרועה. נורבגיה הפכה למעשה למדינת בית שימוש". לשם השוואה, בעבר השתמש טראמפ בביטויים דומים לתיאור מדינות עולם שלישי כגון האיטי, לוב, סומליה ותימן. קודם לכן החודש אמר טראמפ כי העובדה שלא הוענק לו פרס נובל לשלום היא "כתם בל יימחה" על נורבגיה.
שר החוץ של נורבגיה, אספן בארת' איידה, הגיב באופן דיפלומטי למדי על הדברים האחרונים, ובריאיון לרשת השידור הלאומית הנורבגית NRK אמר כי טראמפ יודע היטב שוועדת הנובל היא ועדה עצמאית, שאינה מקבלת תכתיבים, הוראות או המלצות מהמדינה הנורבגית.
נורבגים אחרים ניצלו את ההזדמנות כדי להשתעשע על חשבונו של טראמפ. חברת Visit Norway, שהיא לשכת התיירות הרשמית של המדינה, פרסמה ברשתות החברתיות פוסט לעגני שבו כתבה: "שמענו כמה רחשים על 'מדינת בית שימוש'. ובכן, מה נוכל לומר, אכן יש לנו כמה מחדרי השירותים המרהיבים ביותר בעולם. באהבה, Visit Norway". לפוסט צירפה החברה קישור לפרויקט באתר שלה המציג כמה מ"בתי השימוש הטובים בעולם", בלשונה, הפזורים בנופיה המרהיבים של המדינה הסקנדינבית.
באתר מוצגות תמונות של מיטב תאי השירותים באתרי התיירות של נורבגיה, ומוסבר בו כי "חדרי השירותים שלאורך דרכי הנוף הנורבגיות הם מופת של יצירה אדריכלית. מגוון השירותים המרהיבים של נורבגיה עשיר, כפי שניתן לראות, בדוגמאות נהדרות לאופן שבו דבר שגרתי ומשעמם כמו בית שימוש יכול להפוך למוקד משיכה תיירותי. מנהל הדרכים הציבוריות של נורבגיה אמון על פיתוח דרכי הנוף הנורבגיות והמתקנים שבהן, ועדיין שמורים אצלו אס או שניים בשרוול".
בטור תגובה לטראמפ שפורסם בעיתון הנורבגי "דאגבלאדט" תחת הכותרת "ישר לאסלה" נכתב: "כן, דונלד, אנחנו 'מדינת בית שימוש'. נורבגיה היא הרי מולדתם של שירותי השדה". הכותב מסביר בו כי נורבגים הם האחרונים שייעלבו מכך שיזהו אותם עם שירותים השוכנים באוויר הפתוח, משום שרבים מהם מקשרים את השירותים הללו למסורת הנורבגית ולתרבות הבקתות שלה, שבהן היו שירותים כאלה נפוצים. "טראמפ התלונן על פרס נובל לשלום פעמים רבות כל כך עד שהדבר נראה כמעט כמו אובססיה", כתב, "ולא משנה כמה פעמים גם ראש הממשלה וגם משרד החוץ הנורבגי מבהירים כי לממשלה אין שום קשר להענקת הפרס, הוא מטיל את האשמה עליהם". הוא הוסיף כי "רוב מכריע בקרב המצביעים האמריקנים מסכים עם ועדת הנובל: טראמפ בהחלט אינו ראוי לשום פרס שלום, נהפוך הוא. המלחמה באיראן היא נקודת הביקורת המרכזית נגד טראמפ, גם בקרב אנשיו שלו, והיא שנייה רק ליוקר המחיה ולתקופת האינפלציה והמחירים הגואים. הוא הבטיח שישים קץ למלחמות האינסופיות, בייחוד במזרח התיכון; במקום זאת, הוא חבר לבנימין נתניהו במלחמה שהוא אינו מצליח להיחלץ ממנה".
דבריו של טראמפ נגד נורבגיה גררו ביקורת גם בתוך ארה"ב. הסנאטור הדמוקרטי ברני סנדרס, מבכירי האגף הפרוגרסיבי בשמאל האמריקני, כתב ברשת X כי "נורבגיה היא אחת המדינות הדמוקרטיות והמשגשגות ביותר על פני כדור הארץ. טיפולי בריאות בחינם, לימודים אקדמיים בחינם, דמוקרטיה חזקה ועיתונות חופשית. טראמפ אומר ש'נורבגיה מחורבנת' ושהיא 'מדינת בית שימוש' כי היא לא נותנת לו פרס נובל לשלום. לא שפוי. יש לנו נשיא לא מאוזן מבחינה נפשית".
סנדרס לא הגזים בהחמאותיו למדינה הנורדית. נורבגיה, שבה חיים כ-5.6 מיליון תושבים בלבד, היא מהמדינות העשירות והמפותחות בעולם. קרן העושר הריבונית שלה, "קרן הנפט", שהוקמה בשנות ה-90 מהכנסות הנפט והגז, היא הגדולה מסוגה בעולם. שוויה עומד על כ-2.3 טריליון דולר, והיא מחזיקה בממוצע כ-1.5% מכלל החברות הנסחרות בבורסות תבל. במדד הפיתוח האנושי של האו"ם, שמשקלל תוחלת חיים, השכלה והכנסה, נורבגיה מדורגת במקום השני בעולם, בצוותא עם שווייץ ומאחורי איסלנד, וההכנסה הלאומית לנפש בה היא מהגבוהות בעולם. השנה האחרונה גם הייתה השנה העשירית ברציפות שבה דורגה נורבגיה במקום הראשון במדד חופש העיתונות של "עיתונאים ללא גבולות".
טראמפ, נזכיר, טוען עוד מכהונתו הראשונה כי הוא ראוי לפרס נובל לשלום, ותביעתו לקבל את הפרס הזה רק גברה בשנה שעברה, אחרי שהכריז כי הצליח להביא לחתימת 8 הסכמי שלום. בפועל לא היה מדובר בהסכמי שלום במלוא מובן המילה, אלא בעיקר בהפסקות אש או במלחמות שנפתחו – חלקן בתמיכתו – והופסקו אחרי זמן קצר, כשהיה מעוניין בכך. בפרס נובל זכתה השנה שופטת בית הדין הבינלאומי בהאג לשעבר נאבי פילאי מדרום אפריקה, מבקרת חריפה ביותר של ישראל, שגם חיברה דו"ח שהאשים את ישראל ברצח עם.
העצרת שבה אמר טראמפ את הדברים נגד נורבגיה השבוע הייתה אותה עצרת סוערת שבה הוא השווה את המועמד הדמוקרטי המוסלמי לסנאט עבדול אל-סייד למחבלים ממתקפת הטרור של 11 בספטמבר 2001 והשמיע הערות גסות על ישבניהם של פוליטיקאים אחרים בתנועת MAGA של תומכיו וכן על ישבנה של התומכת שלו ניקי מינאז'.