גורמים פוליטיים בכירים מעריכים שייקח עוד יום-יומיים עד שהמועמד להרכבת הממשלה, גדי איזנקוט, יוכל לומר "עלה בידי". במקרה כזה, בגוש השינוי יכוונו להשבעה ביום שני הבא. איזנקוט לא יכריז "עלה בידי" לפני שכל ההסכמים הקואליציוניים ייחתמו, ולכן הוא מאיץ את המשא ומתן עם כולם במקביל.

גורמים פוליטיים בכירים מעריכים שייקח עוד יום-יומיים עד שהמועמד להרכבת הממשלה, גדי איזנקוט, יוכל לומר "עלה בידי". במקרה כזה, בגוש השינוי יכוונו להשבעה ביום שני הבא. איזנקוט לא יכריז "עלה בידי" לפני שכל ההסכמים הקואליציוניים ייחתמו, ולכן הוא מאיץ את המשא ומתן עם כולם במקביל.

היעד - השבעת ממשלה בעוד שמונה ימים: גורמים פוליטיים בכירים מעריכים שייקח עוד יום-יומיים עד שהמועמד להרכבת הממשלה, גדי איזנקוט, יוכל לומר "עלה בידי". במקרה כזה, בגוש השינוי יכוונו להשבעה ביום שני הבא. איזנקוט לא יכריז "עלה בידי" לפני שכל ההסכמים הקואליציוניים ייחתמו, ולכן הוא מאיץ את המשא ומתן עם כולם במקביל.

אבל כדי שזה יקרה, יהיה צורך בסיכומים עם יהדות התורה - שהיו"ר שלה יעקב אשר נועד הערב (ראשון)

אבל כדי שזה יקרה, יהיה צורך בסיכומים עם יהדות התורה - שהיו"ר שלה יעקב אשר נועד הערב (ראשון)

מוקדם יותר נפגשו איזנקוט ובנט במלון דן אכדיה בהרצליה, ובתום פגישתם, שארכה פחות משעה והסתיימה ללא הסכם קואליציוני, פורסמה מטעמם הודעה משותפת בה נכתב כי "השניים שוחחו בפגישה על המגעים להקמת הממשלה, ועל המו"מ המתקיים בין צוותי המפלגות, שנמשך גם בשעה זו".

מוקדם יותר נפגשו איזנקוט ובנט במלון דן אכדיה בהרצליה, ובתום פגישתם, שארכה פחות משעה והסתיימה ללא הסכם קואליציוני, פורסמה מטעמם הודעה משותפת בה נכתב כי "השניים שוחחו בפגישה על המגעים להקמת הממשלה, ועל המו"מ המתקיים בין צוותי המפלגות, שנמשך גם בשעה זו".

מוקדם יותר נפגשו איזנקוט ובנט במלון דן אכדיה בהרצליה, ובתום פגישתם, שארכה פחות משעה והסתיימה ללא הסכם קואליציוני, פורסמה מטעמם הודעה משותפת בה נכתב כי "השניים שוחחו בפגישה על המגעים להקמת הממשלה, ועל המו"מ המתקיים בין צוותי המפלגות, שנמשך גם בשעה זו".

. "נפתלי לא האמנת לו אז, למה אתה מאמין לו עכשיו?!", כתב ליברמן ברשת X, וצירף סרטון ממאי 2021 - שבו אמר נתניהו: "אהיה מוכן להיענות לבקשתו של בנט להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים".

. "נפתלי לא האמנת לו אז, למה אתה מאמין לו עכשיו?!", כתב ליברמן ברשת X, וצירף סרטון ממאי 2021 - שבו אמר נתניהו: "אהיה מוכן להיענות לבקשתו של בנט להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים".