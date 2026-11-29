היעד - השבעת ממשלה בעוד שמונה ימים: גורמים פוליטיים בכירים מעריכים שייקח עוד יום-יומיים עד שהמועמד להרכבת הממשלה, גדי איזנקוט, יוכל לומר "עלה בידי". במקרה כזה, בגוש השינוי יכוונו להשבעה ביום שני הבא. איזנקוט לא יכריז "עלה בידי" לפני שכל ההסכמים הקואליציוניים ייחתמו, ולכן הוא מאיץ את המשא ומתן עם כולם במקביל.
אבל כדי שזה יקרה, יהיה צורך בסיכומים עם יהדות התורה - שהיו"ר שלה יעקב אשר נועד הערב (ראשון) כבר יותר מארבע שעות עם אנשי איזנקוט, ועם ביחד של נפתלי בנט, המפלגה היחידה בגוש השינוי שלא סיכמה על הסכם קואליציוני.
בנט, שמיועד לתפקיד שר האוצר בממשלת שינוי-חרדים בתמיכת רע"מ, מבקש סמכויות נרחבות, שהיו בעבר שייכת למשרד האוצר והוצאו ממנו בקדנציה האחרונה. בנוסף ממתין יו"ר ביחד לראות את מתווה הגיוס, מבקש להקים ועדת שרים לענייני מערך המילואים ולקדם את "מהפכת המשרתים", מהדגלים המרכזיים שהניף בקמפיין הבחירות.
לצד זאת, בנט רוצה שחבר סיעתו ישמש כיו"ר ועדת הכספים, ושקרן טרנר ממפלגתו - לשעבר מנכ"לית משרד התחבורה - תחליף את מירי רגב בתפקיד שרת התחבורה.
מוקדם יותר נפגשו איזנקוט ובנט במלון דן אכדיה בהרצליה, ובתום פגישתם, שארכה פחות משעה והסתיימה ללא הסכם קואליציוני, פורסמה מטעמם הודעה משותפת בה נכתב כי "השניים שוחחו בפגישה על המגעים להקמת הממשלה, ועל המו"מ המתקיים בין צוותי המפלגות, שנמשך גם בשעה זו".
בנט ממשיך לדחוף לממשלת אחדות עם הליכוד ובנימין נתניהו, ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתח על כך ביקורת חריפה היום. "נפתלי לא האמנת לו אז, למה אתה מאמין לו עכשיו?!", כתב ליברמן ברשת X, וצירף סרטון ממאי 2021 - שבו אמר נתניהו: "אהיה מוכן להיענות לבקשתו של בנט להסדר רוטציה שבו הוא יכהן ראשון כראש ממשלה במשך שנה אחת. חברי ימינה ישולבו בממשלה ובכנסת בתפקידים חשובים".
איזנקוט עצמו נפגש היום עם נתניהו, שהסכים אתמול להיות שני ברוטציה - אבל תחת תנאים מסוימים. ל-ynet נודע כי נתניהו אמר לאיזנקוט בפגישה שהתקיימה בקריה: "אני צריך לסיים את עיסוקיי" - משמע להיות ראש הממשלה במה שמכונה "האירוע הביטחוני הקרוב". נתניהו לא נקב במועד או בזמן שבו הוא דורש להישאר ראש הממשלה. בליכוד הכחישו כי בפגישה נתניהו דרש להישאר בתפקיד ראש הממשלה בתקופה הקרובה, ואמרו שהוא הציע שאיזנקוט ייכנס מיד לתפקיד.
במסגרת השיחות על הרוטציה, שאיזנקוט אמר עליה בפוסט ביום שישי כי זה "רק קצה הקרחון של סרבנות עיקשת", הציע נתניהו שכל אחד מהם יכהן שנה - איזנקוט שנה, ואז נתניהו שנה, וכך הלאה.
איזנקוט בתגובה, באמצעות צוות המשא ומתן, הציע כי הוא יכהן שלוש שנים ברצף, ואז נתניהו יכהן שנה, אם יעמוד בהתחייבויותיו. נתניהו אף סירב לוותר על יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, כחלק מהגוש שלו.