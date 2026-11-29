, שנציגם החל היום (ראשון) במשא ומתן עם מפלגת ישר של גדי איזנקוט הן חוק פטור מגיוס בלי סנקציות ויעדים; עצמאות מלאה של החינוך החרדי; ושמירה על הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה.

, שנציגם החל היום (ראשון) במשא ומתן עם מפלגת ישר של גדי איזנקוט הן חוק פטור מגיוס בלי סנקציות ויעדים; עצמאות מלאה של החינוך החרדי; ושמירה על הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה.

, נפגש עו"ד בועז בן צור, חבר צוות המשא ומתן של המפלגה החרדית-אשכנזית, עם נציגי מפלגתו של איזנקוט. פגישה זו מתקיימת לאחר שמוקדם יותר הבוקר נועד בן צור עם אנשי צוות המשא ומתן של יהדות התורה לפגישת התנעה ראשונה, בהמשך להחלטה שהתקבלה בשבוע שעבר לפתוח במשא ומתן ישיר בין המפלגה לבין גוש השינוי.

, נפגש עו"ד בועז בן צור, חבר צוות המשא ומתן של המפלגה החרדית-אשכנזית, עם נציגי מפלגתו של איזנקוט. פגישה זו מתקיימת לאחר שמוקדם יותר הבוקר נועד בן צור עם אנשי צוות המשא ומתן של יהדות התורה לפגישת התנעה ראשונה, בהמשך להחלטה שהתקבלה בשבוע שעבר לפתוח במשא ומתן ישיר בין המפלגה לבין גוש השינוי.

, הודעה שעוררה תגובות מנוגדות בתוך יהדות התורה. גורמים במפלגה טענו כי מדובר במהלך ציני מצד נתניהו, שלדבריהם מיהר לתקוף את המפלגות החרדיות על התקרבותן לגוש השינוי, אך כעת מאפשר לעצמו לפנות לאותו מחנה פוליטי בניסיון להקים ממשלה בלעדיהן.

, הודעה שעוררה תגובות מנוגדות בתוך יהדות התורה. גורמים במפלגה טענו כי מדובר במהלך ציני מצד נתניהו, שלדבריהם מיהר לתקוף את המפלגות החרדיות על התקרבותן לגוש השינוי, אך כעת מאפשר לעצמו לפנות לאותו מחנה פוליטי בניסיון להקים ממשלה בלעדיהן.

מנגד, חבר הכנסת מאיר פרוש בירך על הצעד, וזאת לאחר שעל פי פרסום ב-ynet הוא ויו"ר ש״ס אריה דרעי עודכנו מראש על ידי נתניהו בדבר כוונתו למסור את ההודעה. במקביל למגעים המתקדמים מול גוש השינוי, השמיע ח"כ פרוש, הנחשב למקורב לנתניהו, ביקורת חריפה על האפשרות לחבירה למחנה הנגדי.

מנגד, חבר הכנסת מאיר פרוש בירך על הצעד, וזאת לאחר שעל פי פרסום ב-ynet הוא ויו"ר ש״ס אריה דרעי עודכנו מראש על ידי נתניהו בדבר כוונתו למסור את ההודעה. במקביל למגעים המתקדמים מול גוש השינוי, השמיע ח"כ פרוש, הנחשב למקורב לנתניהו, ביקורת חריפה על האפשרות לחבירה למחנה הנגדי.

מנגד, חבר הכנסת מאיר פרוש בירך על הצעד, וזאת לאחר שעל פי פרסום ב-ynet הוא ויו"ר ש״ס אריה דרעי עודכנו מראש על ידי נתניהו בדבר כוונתו למסור את ההודעה. במקביל למגעים המתקדמים מול גוש השינוי, השמיע ח"כ פרוש, הנחשב למקורב לנתניהו, ביקורת חריפה על האפשרות לחבירה למחנה הנגדי.