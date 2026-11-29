ביהדות התורה מאיצים את המגעים הקואליציוניים - אבל מציגים שורת דרישות שייתכן שלגוש השינוי יהיה קשה לקבל. דרישות הפתיחה של החרדים, שנציגם החל היום (ראשון) במשא ומתן עם מפלגת ישר של גדי איזנקוט הן חוק פטור מגיוס בלי סנקציות ויעדים; עצמאות מלאה של החינוך החרדי; ושמירה על הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה.
לאחר כישלון השיחות בין הליכוד לישר, נפגש עו"ד בועז בן צור, חבר צוות המשא ומתן של המפלגה החרדית-אשכנזית, עם נציגי מפלגתו של איזנקוט. פגישה זו מתקיימת לאחר שמוקדם יותר הבוקר נועד בן צור עם אנשי צוות המשא ומתן של יהדות התורה לפגישת התנעה ראשונה, בהמשך להחלטה שהתקבלה בשבוע שעבר לפתוח במשא ומתן ישיר בין המפלגה לבין גוש השינוי.
ההתפתחויות הללו מתרחשות על רקע הכרזתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על נכונותו לוותר על התפקיד הראשון ברוטציה, הודעה שעוררה תגובות מנוגדות בתוך יהדות התורה. גורמים במפלגה טענו כי מדובר במהלך ציני מצד נתניהו, שלדבריהם מיהר לתקוף את המפלגות החרדיות על התקרבותן לגוש השינוי, אך כעת מאפשר לעצמו לפנות לאותו מחנה פוליטי בניסיון להקים ממשלה בלעדיהן.
מנגד, חבר הכנסת מאיר פרוש בירך על הצעד, וזאת לאחר שעל פי פרסום ב-ynet הוא ויו"ר ש״ס אריה דרעי עודכנו מראש על ידי נתניהו בדבר כוונתו למסור את ההודעה. במקביל למגעים המתקדמים מול גוש השינוי, השמיע ח"כ פרוש, הנחשב למקורב לנתניהו, ביקורת חריפה על האפשרות לחבירה למחנה הנגדי.
בריאיון שהעניק למנחם טוקר בתחנת הרדיו קול חי, הכחיש פרוש כי קיימת התקדמות ממשית מול ראשי הגוש, וטען כי איזנקוט לא הציג שום הצעה קונקרטית עד כה. לדברי פרוש, לפלג החסידי לא היה כל קשר עם איזנקוט. הוא הוסיף כי גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אינו יכול להציע דבר בכוחות עצמו.
בסיעת יהדות התורה נחשבים פרוש ואליקים שטארק כציר המקורב לנתניהו. לעומתם, יו"ר אגודת ישראל יצחק גולדקנופף, שאמר בשבוע שעבר כי "ליברמן ביקש סליחה מהחרדים", וארבעת חברי דגל התורה מתקדמים למשא ומתן עם איזנקוט.
בתוך כך, שר החוץ גדעון סער מהליכוד נפגש הערב עם האדמו"ר מצאנז, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. בחסידות טוענים כי "מדובר בביקור פרטי".