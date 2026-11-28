יו"ר רע"מ, מנסור עבאס , הגדיר הערב (שבת) לראשונה את חמאס כארגון טרור, לאחר ש ב-ynet נחשף מוקדם יותר החודש כי עבאס צפוי לעשות זאת כדי לאפשר את כניסתו לקואליציה עתידית. הוא נשאל אם חמאס ארגון טרור והשיב: "חמאס ארגון טרור. זה מזמן ברור אצלי, זה לא בגלל המעמד (המצב הפוליטי). הגדרנו את הפעולות של חמאס כפעולות טרור".

גלריה "פגעתי ביכולת להיות גשר". ח"כ מנסור עבאס ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

לדבריו, עשה זאת למעשה מוקדם יותר השבוע יחד עם יתר חברי הכנסת הערבים בחוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית השבוע בכנסת. "יכול להיות שאם הצעת החוק לא הייתה מונחת על השולחן, ושני חברים שלנו חתומים עליה והצבענו עבורה, יכול להיות שלא הייתי אומר את זה", אמר בריאיון בחדשות 12. הוא נשאל שוב אם חמאס ארגון טרור ואמר: "את לא רואה שזה כתוב שם? זהו, נגמר האירוע".

"נקודת המבט הייתה לא להצהיר את ההצהרה הזו, למרות שיש לי עמדה מוצקה בנושא", אמר, "מי שרוצה ללמוד על היחס שלי לתנועת חמאס או לפעולות שהיא עשתה ב-7 באוקטובר, גם לפני ואחרי, יש לו תמונה ברורה. לא התכוונתי להגיד, אבל אל תופתעי אם ימשיכו להאשים אותנו שאנחנו תומכי טרור ויביאו עוד שאלה. 'הוא לא מגדיר את פתח כארגון טרור'. בסדר? ימצאו דברים לדחוק אותנו תמיד לשוליים, לעשות דה-לגיטימציה לאזרחים הערבים ולנציגים שלהם".

הוא ניסה להסביר את המורכבות של הנושא עבורו, כנבחר ציבור בכיר בחברה הערבית: "הנושא הזה מורכב עדיין, וזה לא קשור להאשמה נגדנו שאנחנו תומכים בטרור. יש היבטים שונים של הנושא הזה, שקשורים לרמה האישית, לרמת החברה הערבית, לרמת היחסים עם העם הפלסטיני בכללותו, להסתכלות על הסכסוך עצמו. אנחנו לא פתרנו את הבעיות".

נציגי רע"מ בבית הנשיא ( צילום: שלו שלום )

כשנשאל אם שיחק לידיהם של מתנגדיו השיב: "יכול להיות שפגעתי ביכולת שלי להיות גשר". לדבריו, ייתכן שההצהרה שסיפק הערב מסכנת את משפחתו. "אנחנו ננסה להתמודד, להסביר לאנשים. כי מישהו יחשוב, 'או-קיי, הוא האויב שלנו, בוא נחסל אותו'", אמר.

לאורך השבועות האחרונים ברע"מ חשבו שלצאת בהכרזה שחמאס ארגון טרור זה לא מהלך דרמטי מדי, משום שמראש כל הזמן גינה את הארגון ויצא נגדו, אם כי הדברים היו "מסביב" והוא לא קרא לילד בשמו. עם זאת, עבאס מבין שבמו"מ כרגע מול גוש איזנקוט, עם המטרה שהוא שם לנגד עיניו לדאוג לציבור הערבי, הדבר הזה הכרחי. לכן, הוא הולך לשחרר את ההצהרה הזו מיוזמתו, מתוך תקווה שהיא תשפר את הסיכוי שלו ושל רע"מ להשתלב בממשלה או בקואליציה - ולא רק של סגלוביץ'.

הדרישות של רע"מ

כשנשאל מוקדם יותר החודש מדוע לא אמר שחמאס ארגון טרור, אמר עבאס כי יש "תשובה חד-משמעית". בתשובה לשאלת מנכ"ל בית הנשיא אייל שויקי במעמד ההמלצות, הסביר: "תשאיר לי את המרווח הזה לבנות גשר ולהשפיע גם בצד השני. ותשאיר לי מרווח לשמור על עצמי ועל משפחתי. אנחנו גשר, בוא לא נהרוס את הגשר הזה. בוא לא נהפוך אותנו לתומכי טרור ולא לבוגדים. זה בהיבט מסוים פיקוח נפש, תשאירו לנו את זה. אנחנו חד משמעית נגד טרור ואלימות נגד כל אדם".

בינתיים, רע"מ לא נמצאת בכיס של איזנקוט. עבאס נועד עם יאיר לפיד מוקדם יותר השבוע ואמר לו כי על גוש השינוי לא לבנות על הימנעות רע"מ. עבאס אמר כי או שמפלגתו תצביע בעד הקמת ממשלה בתמורה למילוי דרישותיה - או שתצביע נגדה.

ח"כ סגלוביץ' לצידו של עבאס ( צילום: אביהו שפירא )

הדרישות הבולטות של עבאס הן מאבק בפשיעה בחברה הערבית; העברת תקציבים לחברה הערבית - המשך תוכניות החומש, והשקעה ברשויות המקומיות, חינוך, תעסוקה, תשתיות ודיור; דרישות הנוגעות לנגב ולחברה הבדואית, ובהן הסדרת יישובים בדואיים, ועצירת הרס הבתים; וגם השתתפות בממשלה - עבאס מעוניין שרע"מ תהיה חלק מהקואליציה, ולא רק רשת ביטחון מבחוץ.

בליכוד, שבעבר ניהלה מגעים עם יו"ר רע"מ, התייחסו לאפשרות שעבאס יכריז על חמאס כארגון טרור - כפי שעשה הערב - וטענו כי מדובר במצג שווא. "בעוד רגע הציבור הישראלי יצפה בהצגת שווא של מנסור עבאס שנכתבה על ידי גוש השמאל", האשימו. "בעוד רגע תשמעו פרשנים מוחאים כפיים על מס השפתיים של מנסור עבאס. אבל שלא ישטו בכם - מנסור עבאס הוא יו"ר התנועה האיסלאמית, תנועת בת של האחים המוסלמים שדוגלים בעקרון שכדי להביס את הכופרים מותר לשקר להם".