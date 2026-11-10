חשיפת ynet: למרות שבגוש השינוי ישנה העדפה להקמת ממשלה עם המפלגות החרדיות , גורמים במחנה השינוי לא ויתרו על יו"ר רע"מ מנסור עבאס כשותף אופציונלי בקואליציה עתידית. ל-ynet נודע היום (שלישי) בימים האחרונים מתקיימות שיחות אינטנסיביות עם גורמים ברע"מ ועבאס עצמו על נקודה אחת חשובה: הכרה בחמאס כארגון טרור.

עבאס, לפי הגורמים, הביע הסכמה עקרונית לקיים את התנאי הרביעי בעקרונות שהציב יו"ר ישר! גדי איזנקוט - והוא להכיר כאמור בחמאס כארגון טרור. עם זאת, הוא דורש מצדו רצינות של גוש השינוי לקיום שותפות אמיתית איתו. מי שנמצא במאמצי התיווך הם הדמוקרטים שלקחו על עצמם את "פרויקט עבאס" וגם גורמים במפלגתו שלאיזנקוט. עבאס עצמו לא הכחיש את הפרסום בישיבת הסיעה של רע"מ היום - והביע שאיפה להיות חלק מהממשלה הבאה: "התשובה מבחינתנו תינתן במהלך המו"מ להקמת הממשלה".

גלריה מגעים בציר חשאי. "עבאס הביע הסכמה להכיר בחמאס כארגון טרור" ( צילום: שלו שלום )

ה"מתווכים": מפלגת הדמוקרטים וגורמים בישר! ( צילום: אלכס קולומויסקי, Jack GUEZ/AFP )

בתשובה לשאלת ynet אישר יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן בישיבת הסיעה של מפלגתו את המגעים עם רע"מ: " אני לא חושב שזו מכשלה בפניו (להכיר בחמאס כארגון טרור - מ"א). אני מאמין שכל האמירות וההצהרות יגיעו כתוצאה של משא ומתן ". מנגד, ליברמן נשאל על הפרסום גם כן בישיבת הסיעה של ישראל ביתנו, והבהיר שוב שלא ייתן יד לממשלת מיעוט עם רע"מ והרשימה המשותפת, אך לא התייחס ישירות לאפשרות שעבאס יכיר בחמאס כארגון טרור.

בישיבת הסיעה של רע"מ עבאס נשאל כאמור על הפרסום ב-ynet ולא הכחיש אותו: "גוש נתניהו יהפוך בעוד כמה שעות לאופוזיציה בכנסת. נמשיך לקדם את המהלך של החלפת הממשלה הנוכחית. אנחנו רוצים להיות חלק מהקואליציה והממשלה הבאה. זו זכות בסיסית". לדבריו, שותפות של רע"מ בקואליציה תחזק את המעמד הבינלאומי של ישראל: "יש לנו אמונה במשטר הדמוקרטי. כשאתה משלב מפלגות שונות וציבורים שונים זה רק מחזק את הדמוקרטיה". כשנשאל ישירות אם יכיר בחמאס כארגון טרור השיב אמר כי הדבר יוכרע במשא ומתן.

"עמדתנו, ואני שוב רוצה להבהיר אותה, היא שאנחנו גם תמכנו במתווה של הנשיא טראמפ שבסופו של דבר ממשלת ישראל אימצה אותו ושהוא מביא לפירוק וכל ארגון צבאי או מזוין שפעל ב-7 באוקטובר. אנחנו דוגלים במדינה ריבונית שתשלוט על שטחה ולא תאפשר קיום של מיליציות וארגונים הן בשטחים הפלסטיניים והן במדינת ישראל. גם בתוך מדינת ישראל יש קבוצות שמפעילות אלימות ומאתגרות את הריבונות ואת המשילות של ישראל", אמר.

נזכיר כי ארבעת התנאים שהציב איזנקוט עבור כל שותפה קואליציונית הם העקרונות הבאים: הכרה בישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ושוויונית; מחויבות לערכי מגילת העצמאות; חובת שירות לכלל אזרחי ישראל - צבאי, לאומי ואזרחי; הכרה בחמאס כארגון טרור ובחובה להשמדת הכוח הצבאי-שלטוני שלו ברצועת עזה.

ההסבר שסיפק בבית הנשיא

בסבב ההתייעצויות בבית הנשיא בשבוע שעבר הסביר עבאס מדוע הוא אינו מכנה ישירות את חמאס "ארגון טרור". מנכ"ל בית הנשיא אייל שויקי פנה לעבאס ושאל: "למה לא לומר שחמאס הוא ארגון טרור?". בתשובתו, עבאס רמז לסכנה לביטחון משפחתו - והבהיר מנגד כי יש לו "תשובה חד משמעית בנושא". עם זאת, ביקש "תשאיר לי את המרווח הזה לבנות גשר ולהשפיע גם בצד השני. ותשאיר לי מרווח לשמור על עצמי ועל משפחתי. אנחנו גשר, בוא לא נהרוס את הגשר הזה".

הוא הדגיש: "בוא לא נהפוך אותנו לתומכי טרור ולא לבוגדים. זה בהיבט מסוים פיקוח נפש, תשאירו לנו את זה. אנחנו חד-משמעית נגד טרור ואלימות נגד כל אדם".

לדבריו, "מייסד התנועה האיסלאמית יצא נגד מעשי הטרור והפיגועים (של חמאס) ואנחנו ממשיכים בדרך הזאת. אף אחד בתנועה וגם החברים ברע"מ לא נחקר באשמה של בגידה או הזדהות עם ארגון טרור - אי-אפשר לבוא אלינו כל הזמן במבחן הנאמנות". הרצוג הזכיר כי כחלק מהתוכנית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חמאס קודם כל להתפרק מנשקו, ורק אחר כך יקודם הפתרון המדיני. עבאס השיב על כך: "אנחנו רוצים את זה (את פירוק הנשק), כבר אמרתי את זה".

"מבקש להבהיר - חמאס לא ארגון צדקה". יאסר חוג'יראת מרע"מ

היום גם יאסר חוג'יראת, שיושבע לחבר כנסת מטעמה של רע"מ, ניסה להבהיר את אמירתו שעוררה סערה על כך שחמאס הוא "ארגון צדקה". לטענתו, דבריו נערכו והוצגו בצורה "מגמתית ומסולפת". "לא מעט מחבריי פנו אליי בעקבות הריאיון ששודר ב-i24News. פנו אליי גם אנשים יקרים מהמשפחות השכולות, מהחברה הבדואית ומהחברה היהודית, שאיבדו את היקר להם מכול. לאנשים האלה, שאני מכבד ומוקיר מעומק ליבי, אני מבקש לתת הסבר ברור וישיר. חלק מההסבר שלי לא הובא במלואו, ומה שנותר היה משפט בודד שיצר רושם כאילו טענתי שחמאס הוא 'ארגון צדקה'. אני מבקש להבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים: לא אמרתי שחמאס הוא ארגון צדקה, אינני חושב כך, וזו אינה עמדתי", כתב בפוסט ארוך שפרסם.

חוג'יראת הדגיש: "אני מגנה ומוקיע טרור מכל סוג, ללא שום הסתייגות וללא שום הצדקה. אני מתנגד באופן נחרץ לפשעי חמאס, למעשי הרצח והחטיפה ולסבל העצום שנגרם לישראלים. הזוועות שהתרחשו ב-7 באוקטובר אינן ניתנות להצדקה, ואין שום מטרה פוליטית או לאומית שיכולה להצדיק פגיעה מכוונת כזו באזרחי המדינה, ערבים ויהודים כאחד. אני תומך במתווה הנשיא טראמפ, הכולל את פירוק חמאס ושאר הארגונים החמושים מנשקם. אסור לאפשר מציאות שבה גורם כלשהו יוכל לשוב ולבצע את הזוועות שראינו בשבעה באוקטובר. ביטחונם של אזרחי המדינה, יהודים וערבים, הוא חובה מוסרית וציבורית שאינה נתונה למשא ומתן".

ההודעות ממקורבו של נתניהו

אתמול פורסם בחדשות 12 כי בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל בשבועות האחרונים קמפיין דה-לגיטימציה לממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, מקורבו נתן אשל פנה שוב ושוב ליו"ר רע"מ מנסור עבאס - לפני הבחירות ואחריהן - וניהל איתו מגעים מאחורי הקלעים.

גם מקורבו של נתניהו ניהל מגעים עם עבאס אחרי הבחירות ( צילום: חיים גולדברג, יריב כץ )

המטרה של אשל, אחד האנשים המקורבים לנתניהו, הייתה למנוע מעבאס לסייע לממשלה בראשות גדי איזנקוט לקרום עור וגידים. לפי הדיווח, גם כאשר נתניהו החל בקמפיין נגד גוש השינוי וממשלת המיעוט, אשל שב ופנה לעבאס עם שאלה נוספת: "האם תעזרו בכנסת לאיזנקוט, למרות שהוא לא רוצה אתכם בקואליציה?".

מהליכוד נמסר בתגובה כי "אנחנו לא מכירים את חילופי הדברים והם אינם על דעתו של ראש הממשלה. הליכוד מתנגדת לכל שיתוף פעולה עם מפלגות תומכות טרור".

נזכיר שנתניהו כבר ניהל קשרים עם עבאס בעבר, ואף הזמין אותו למעון רה"מ בבלפור. מי שפתח את הערוץ הזה אז היה נתן אשל. אתמול נתניהו פרסם סרטון נוסף שבו קרא ל"ממשלת אחדות" בהובלתו על בסיס מפלגות הקואליציה הקיימת - כולל המפלגות החרדיות - ופעם נוספת תקף את המפלגות הערביות. "אי אפשר להקים ממשלה עם תומכי חמאס, עם ממשלה שתלויה בתומכי חמאס", אמר נתניהו בסרטון.