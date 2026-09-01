זו הודעת הפרקליטות כפי שפורסמה כלשונה:

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר, בגין המתה בקלות דעת של האסיר הביטחוני תאאר אבו עאצב ותקיפת שמונה אסירים נוספים בכלא קציעות.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד טל כהן אדיר מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי בנובמבר 2023 שימש אחד הנאשמים כמפקד המשמרת במתחם שבו הוחזקו האסירים והיה אחראי על ספירתם. יתר הנאשמים שימשו בתפקידי סוהרים, לוחמי יחידת "כתר" וכלבן.

ביום 18.11.23, בשעות הצהריים, שאל אבו עאצב את סמל המשמרת אם יש "הודנה" במלחמה, והדברים הועברו למפקד המשמרת. לפני ספירת הערב ערך מפקד המשמרת תדריך לכוח, סיפר על דבריו של אבו עאצב והנחה את הנאשמים כי באופן חריג ייכנסו לתא במהלך הספירה, כדי להראות לאסירים שאין הפסקת אש. מפקד המשמרת הבהיר כי ייקח אחריות על כל שיקרה ואף הזהיר סוהרות שנכחו בתדריך שלא להיכנס לתא כדי שלא תיפגענה.

בהמשך הוביל מפקד המשמרת את הכוח לתא שבו שהו המנוח ושמונה אסירים נוספים. לאחר שהחל בספירת האסירים, הורה לנאשמים להיכנס לתא. על פי כתב האישום, הנאשמים חברו יחד במטרה להכות את האסירים ולחבול בהם, ותקפו אותם באגרופים, בבעיטות וחלקם גם באמצעות אלות. מפקד המשמרת פיקד על המתרחש ואף הכה בעצמו אסיר אחד או יותר. לאחר מספר דקות הורה לכוח לחדול, והנאשמים יצאו מהתא מבלי שאיש מהם דיווח על התקיפה או על אירוע חריג במהלך הספירה.

בסמוך לאחר מכן התמוטט המנוח ואיבד את הכרתו. הוא פונה למרפאת הכלא ובהמשך לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותו. על פי כתב האישום, מותו נגרם כתוצאה מהמכות שספג, אשר גרמו לפגיעות חמורות בלבו ובמערכת הנשימה. לשמונה האסירים הנוספים נגרמו חבלות של ממש.

באישום נוסף מיוחסת למפקד המשמרת ולסמל המשמרת עבירה של הדחה בחקירה. על פי כתב האישום, לאחר שנפתחה חקירת המשטרה הנחה סמל המשמרת את אחד הסוהרים לשקר בחקירתו בנוגע לשימוש באלות. למפקד המשמרת מיוחס כי לאחר שנחקר, ביקש באמצעות סוהר אחר מסוהרת שטרם נחקרה לתאם את גרסתה עם גרסאות הנאשמים. הסוהרת מסרה בתחילה גרסה כוזבת, אך בהמשך הודתה כי שיקרה ומסרה את גרסתה לאירוע.