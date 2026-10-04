נערכים לשלב חדש. אחרי 100 ימי גיוס אינטנסיביים, מתוכם 80 יממות של לחימה עיקשת בשטח לבנון, חטיבת המילואים 55 של הצנחנים השלימה פרק משמעותי נוסף במערכה שעיקרה טיהור מרחב שבין הגבול ועד הקו הצהוב. גורמים במערכת הביטחון הסבירו כי כיבוש השטח היה רק השלב הראשון, ואילו טיהור השטח הוא השלב העיקרי שאליו הגיעו הכוחות לאחר מכן. הלוחמים פגשו מציאות מורכבת בקו הצהוב והם מספרים על כמויות האמצעים הבלתי נתפסות שנחשפו בכל בית, ובעיקר על הרוח האיתנה של אנשי המילואים, שמתייצבים פעם אחר פעם - למרות המחיר האישי הכבד.

גלריה חטיבה 55 במרחב הביטחוני בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

את חטיבה 55 מחליפים כעת כוחות מחטיבת ביסל"ח וגם כוחות גדוד גפן של קורס הקצינים. הכוחות נערכים לימי החורף הקשים בדרום לבנון מבצעים תרגולות ומשפרים לעמדות מפתח מהן יוכלו לשלוט בתצפית ובאש על הנעשה בעומק השטח. מדובר על נקודת ציון משמעותית מאוד כאשר החשש הוא מפני שגרת אבטחה מקו ההגנה וללא פעילות התקפית - דבר שעלול להביא איתו פגיעה בכוחות בשלל אירועים: מפגיעות בתאונות דרכים ותאונות אימונים ועד לשחיקה באבטחת הקו הצהוב ולעמידה בקו הגנה דבר שמזמין תקיפות של האויב.

ברקע, במהלך סוף השבוע התרחשו שתי תאונות מבצעיות שבהן נפצעו לוחמי צה"ל. באירוע אחד התנגשו שני כלים של צה"ל הפועלים תחת אוגדה 36, וכמה חיילים נפגעו באורח קל. במקרה אחר, שהתרחש במרחב המערבי תחת אוגדה 91, נפצעו שני לוחמים באורח קשה ובינוני כתוצאה מתפעול לא נכון של רימון. האירועים הללו הם חריגים כמובן - אך גם מחדדים את המציאות החדשה שנכנסים אליה הכוחות בדרום לבנון.

אחרי חודשים רבים של תקיפות ופעילות יזומה בעומק השטח, הכוחות נכנסים למוד פעולה אחר שהם יצטרכו להתרגל אליו - ומתמקדים כעת בהגנה קידמית והתקפית ובהמשך גם בטיהור השטח. מי שכאמור סיימו משימה בת 80 יממות בלבנון הם לוחמי המילואים של חטיבה 55, שעיקר משימתם הייתה הגנה מהקו הצהוב בדרום לבנון, כשעומק הגזרה מגיע ל-12 קילומטרים מהגבול.

"כמעט בכל בית אותר מצבור אמל"ח חריג" ( צילום: דובר צה"ל )

המאפיין המיוחד והמאתגר ביותר במשימה היה כיס של שני כפרים שלא טוהרו באופן מלא, מג'דל זון ובעיקר הכפר אל-מנסורי. לדברי גורמי ביטחון, האויב ניצל את התקופה שמאז הפסקת האש כדי להכין את השטח בצורה יסודית ומאיימת נגד הכוחות. במסגרת פעילות החטיבה, הושמדו יותר מ-600 תשתיות טרור, ובהן שמונה פירים, עשרות מטענים ועשרות משגרים שאותרו בבתים ובשטחים פתוחים, לצד מחסני אמצעי לחימה רבים.

"כמעט בכל בית אותר מצבור אמל"ח בכמות חריגה. פעמים רבות ארגזי רימונים, וסטים וקסדות, ולעיתים מחסנים ממש של 20 עד 30 כלי נשק, שמהווים הצטיידות לסדר כוח מחלקתי", הסביר גורם ביטחוני. במסגרת הפעילות, הכוחות הפעילו את כלל היכולות העומדות לרשותם, כבשו את שני הכפרים וסיכלו מחבלי חיזבאללה רבים. בהתחלה, המחבלים תועדו כשהם מעבירים אמל"ח בתוך הבתים - ואז הותקפו.

משימה מרכזית נוספת הייתה אכיפת המרחב הביטחוני, לאחר שחיזבאללה ניסה לחצות את הקו הצהוב ולהיכנס לאזור שבו צה"ל שוהה. כ-10 פעילי טרור סוכלו באמצעות שילוב כוחות של טנקים, חיל האוויר ורחפנים. ההערכה היא כי חיזבאללה ימשיך לנסות לחדור את הכיסים בקו הצהוב ולנסות לפגוע מחדש בלוחמי צה"ל.

"לא עושים הגנה מקו השער". תיעוד התקיפה אתמול בדרום לבנון

התפיסה המבצעית בשטח עברה שינוי מהותי מאז 7 באוקטובר, וגורמים במערכת הביטחון מדגישים כי "מרכיב ההגנה הפך להתקפי ומבוסס על מרחבי אבטחה עמוקים, מתוך הבנה שבצבא למדו שלא עושים הגנה מקו השער אלא עושים הגנה לנהריה מתוך מג'דל זון, במרחק 12 קילומטרים לעומק, מה שמייצר עומק בהגנה, הגנה התקפית ומרחב אבטחה גדול ושוליים המאפשרים מרחב נשימה" כך הסביר אותו גורם בכיר.

באשר לאיומים מתפתחים כמו רחפני נפץ או רחפני סיב, בצה"ל מציינים כי מדובר באתגר מבצעי משמעותי לתמרון הבא. כידוע, עדיין אין פתרון רחב ומסודר לאירוע ויש לא מעט מערכות שנבדקות חלקן גם בשטח ואלו אף חולקו ללוחמים, אך עיקר הקשב לטיפול בתופעה עבור החיילים הוא מיגון נכון וכמובן זיהוי והתרעה בזמן.

לצד פרסומים על פגיעות, יש עשרות רבות של רחפנים שמצליחים ליירט ולהתגבר עליהם, כאשר אוגדה 91 ופיקוד הצפון נמצאים בתהליך למידה משמעותי. בפיקוד הצפון מסבירים כי נקודת הפתיחה האסטרטגית הנוכחית נוחה במיוחד לתמרון הבא, שכן צה"ל יושב בקו הצהוב הכי עמוק ובנקודות זינוק למרכזי כובד של חיזבאללה. "ברגע שיינתן האות, הכוחות נמצאים במרחק של לילה אחד מצור - מה שמאפשר להדק את היכולת ההתקפית בקלות רבה יותר", הסביר גורם ביטחוני.

האתגר: העורף המשפחתי של הלוחמים

מעבר להישגים המבצעיים, לב העניין נותר - האנשים. כאשר כ-4,500 מלוחמי חטיבת הצנחנים במילואים, שמבצעים את סבב הלחימה הרביעי או החמישי שלהם, פעלו רצוף גם לאורך החגים. האתגר הגדול ביותר הוא בעורף המשפחתי ובהפעלה ממושכת של 100 ימי צו. כדי לסייע ככל הניתן, הופעל בחטיבה מערך תמיכה מקיף לעורף המשפחתי, החל מפעילויות לבני המשפחות, דרך פניות למרצים באוניברסיטאות כדי להקל על מילואימניקים סטודנטים, ועד למכתבי תודה אישיים למעסיקים על ההתחשבות.

לקראת חודשי החורף, הכוחות נערכו מבעוד מועד כדי להבטיח כשירות מבצעית מלאה, ולדברי גורמי ביטחון, לאחר שבקיץ צוידו המבנים בגנרטורים, מזגנים ותשתיות תברואה, לקראת החורף הלבנוני שוהים הכוחות במתחמים מוגנים בתוך הכפרים ולא תחת כיפת השמיים, והצירים הוכנו מראש.

עם סיום המשימה הנוכחית וחזרה לכשירות מחסנים, המבט כבר מופנה קדימה, והכוחות מודעים לכך שאולי יופעלו שוב ב-2027 לאחר שבוצעו איתם שיחות עיבוד ותיאום ציפיות. בנוגע לעומס המצטבר על משק המילואים, גורמי ביטחון מבהירים כי מדובר בסוגיה שיש להמשיך לנהל בחוכמה, שכן קיים עומס גדול והאתגר המרכזי הוא השוק הפרטי, כשלוחמים שנקראים צו אחרי צו והחברות שנושאות בנטל יוצרים קושי אמיתי.