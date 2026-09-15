בשבועות האחרונים מתחולל שינוי משמעותי מאחורי הקלעים במזרח התיכון: במדינות המפרץ הולכת ומתחזקת ההבנה כי אי-אפשר עוד להשלים עם הבריונות של איראן ושלוחיה - וכי נדרש מהלך אזורי משותף כדי להתמודד איתם. לראשונה, מדינות ערביות מגלות נכונות להשתלב בסוג של קואליציה בהובלת ארצות הברית, ובמסגרת הזאת הן כבר אינן פוסלות גם שיתוף פעולה עם ישראל.
אחד הגורמים שתרמו לשינוי הוא הסיוע הישראלי לאיחוד האמירויות במהלך המלחמה. במפרץ ראו בכך הוכחה לכך שבשעת צרה ישראל יודעת לעמוד לצד שותפותיה - ומדינות נוספות כבר החלו לגשש מול ירושלים ולבדוק אם גם הן יוכלו לקבל סיוע בהגנה, בדומה לזה שניתן לאמירויות.
האמריקנים מזהים את המגמה ופועלים במקביל לגיבוש ארכיטקטורה ביטחונית אזורית חדשה. מצד אחד, בוושינגטון מנסים לבנות קואליציה נגד איראן בהשתתפות מדינות ערביות. מבחינת מדינות האזור, אחת המשימות המרכזיות היא להבטיח את חופש השיט במצר הורמוז ובבאב אל-מנדב - שני נתיבים שהפכו מבחינתן מבעיה אזורית לבעיה גלובלית, ולכן הן סבורות שהעולם צריך להתגייס ולסייע לאמריקנים בהבטחת חופש השיט בהם.
במקביל, האמריקנים בוחנים גם פתרונות ארוכי טווח שנועדו לצמצם את התלות במצר הורמוז. בין היתר מדובר באפשרות להניח צינור נפט שיעקוף את המצר, וכן להרחיב את יכולת הזיקוק על אדמת ארה"ב - באופן שיאפשר להגדיל את היצע הדלקים למשק האמריקני ולהקטין את הרגישות לשיבושים באזור.
המפגש הנדיר בגרמניה
על רקע ההתפתחויות הללו יזם בשבוע שעבר פיקוד המרכז של הצבא האמריקני (CENTCOM) מפגש נדיר בגרמניה - הראשון מסוגו מאז פרוץ המלחמה עם איראן - בהשתתפות מפקדי צבא בכירים מארה"ב, ישראל ושורה של מדינות ערביות. לפי דיווח באתר "אקסיוס", המשתתפים דנו במלחמה מול איראן ובמתיחות הרחבה באזור.
את המפגש ארגן מפקד סנטקום, האדמירל בראד קופר. המפגש סיפק הזדמנות נדירה למפקדים מישראל וממדינות במפרץ שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל להיפגש ולהחליף דעות על ההתפתחויות הביטחוניות. לצד קופר השתתפו בו ראשי המטות הכלליים של ישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, כוויית, קטאר, ירדן ומצרים.
קופר ביקש להרגיע את המשתתפים והבהיר כי הצבא האמריקני אינו מתכוון לצמצם את נוכחותו באזור, חרף ההתקפות האיראניות על בסיסים אמריקניים. הוא גם תדרך את עמיתיו על התוכנית האמריקנית להרחבת תנועת הספינות במצר הורמוז. גורם ישראלי אמר כי הרמטכ"ל אייל זמיר תדרך את המשתתפים על פעילות צה"ל בזירות השונות. סנטקום אישר את קיום המפגש ומסר כי אירח בגרמניה מנהיגים צבאיים בכירים משמונה מדינות בכנס מתוכנן, שבו נדונו הזדמנויות לחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
שיתוף הפעולה הזה כבר בא לידי ביטוי במהלך המלחמה. ישראל פרסה באיחוד האמירויות את מערכת כיפת ברזל, לצד אנשי צוות שסייעו בהפעלתה, וכן סיפקה לאמירויות סיוע בזמן אמת בתחומי המודיעין, הסיור והמעקב (ISR). במקביל, התרחב במהלך המלחמה גם שיתוף המודיעין בין ישראל לבין מדינות ערביות נוספות באזור.
ההזדמנות מול סעודיה
סנטקום פועל גם לקידום דיאלוג בין ישראל לסעודיה, במטרה שישראל תסייע לריאד בהתמודדות עם החות'ים. הסעודים ספגו בתקופה האחרונה מהלומות מצד החות'ים, ונותרו במידה רבה לבדם, לאחר שברית ההגנה שביקשו לבסס עם פקיסטן וטורקיה התגלתה מבחינתם כמשענת קנה רצוץ.
למרות האכזבה הרבה בירושלים מההתנהלות הסעודית בתקופה האחרונה ומהתרחקותה מישראל, בישראל לא ממהרים לשמוח לאידם של הסעודים - ולא אומרים להם, כפי שתיאר זאת גורם המעורה בנושא, "לכו לטורקים ולפקיסטנים שיעזרו לכם". בישראל אף רואים במשבר הזדמנות אפשרית לשינוי כיוון בריאד: להרחיק את סעודיה מהציר שמזוהה עם האחים המוסלמים ולקרב אותה מחדש לציר המדינות המתונות באזור. עם זאת, בירושלים מדגישים כי גם לסעודים יש מה לעשות בדרך לשיקום היחסים, וכי ישראל מצפה מהם לבצע תפנית במדיניותם.
גורם ישראלי בכיר מאוד אמר בהקשר הזה: "אני אופטימי שיהיה בסוף הסכם עם סעודיה. הסעודים היו חברים טובים ושיתוף הפעולה היה נהדר. צריכים לוודא שהם לא לוקחים את הגרעין האזרחי לכיוון לא נכון".
גם במדינות ערב שנכחו במפגש בגרמניה נשמעים כעת קולות ברורים יותר בנוגע לאיום האיראני. בכיר באחת מהן אמר: "אני לא חושב שלאף אחת מהמדינות שלנו הייתה אשליה שאיראן לא תתקוף אותנו. אם המשטר האיראני חושב שתקיפת הבסיסים האמריקניים בשטחנו תגרום לנו לשנות את הסדרי הביטחון שלנו עם ארה"ב ועם חברות אחרות בקואליציה - הם טועים". לדבריו, התוצאה דווקא הפוכה: "זה רק מחזק את האמונה שאנחנו זקוקים לקואליציה צבאית וליחסים עם ידידינו האמריקנים ועם מדינות שחושבות כמונו, משום שזו ההגנה הטובה ביותר שלנו".