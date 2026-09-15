גם במדינות ערב שנכחו במפגש בגרמניה נשמעים כעת קולות ברורים יותר בנוגע לאיום האיראני. בכיר באחת מהן אמר: "אני לא חושב שלאף אחת מהמדינות שלנו הייתה אשליה שאיראן לא תתקוף אותנו. אם המשטר האיראני חושב שתקיפת הבסיסים האמריקניים בשטחנו תגרום לנו לשנות את הסדרי הביטחון שלנו עם ארה"ב ועם חברות אחרות בקואליציה - הם טועים". לדבריו, התוצאה דווקא הפוכה: "זה רק מחזק את האמונה שאנחנו זקוקים לקואליציה צבאית וליחסים עם ידידינו האמריקנים ועם מדינות שחושבות כמונו, משום שזו ההגנה הטובה ביותר שלנו".