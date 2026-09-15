מי שציפה שטורקיה או פקיסטן ייחלצו באופן ממשי לסייע לסעודים בעקבות המתקפות של החות'ים ושל ארגוני פרוקסי איראניים אחרים על שטחם התבדה, ובינתיים הן מסתפקות בגינויים בלבד. כך למשל בסוף השבוע, אחרי התקיפה שביצעו מיליציות פרו-איראניות בעיראק על סעודיה, פרסם משרד החוץ הפקיסטני הודעה שלפיה איסלאמאבד "מגנה בתוקף את מתקפות הכטב"מים נגד

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