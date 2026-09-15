סעודיה דיווחה בצהריים (יום ג') על הסלמה במתקפות של החות'ים מתימן על שטחה, כשהתרעות מפני ירי חות'י הופעלו באזורי ג'דה ומכה, שעד כה לא היו ברשימת הערים המטווחות בסבב הנוכחי, וכן באזור טאיף. הירי הזה בא אחרי שבימים האחרונים דיווחו החות'ים על שלל תקיפות סעודיות בתימן והבטיחו שהן לא יישארו ללא מענה, והוא מעלה את השאלה מהו תוקפה של "ברית מכה", הברית הצבאית שנחתמה רק לאחרונה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, ושלפיה הן אמורות לסייע זו לזו כשאחת מהן מותקפת.
העיר מכה שבה הופעלו היום התרעות, יש לזכור, איננה רק עוד עיר בסעודיה, אלא העיר החשובה ביותר לאיסלאם, מקום הולדתו של הנביא מוחמד. במכה שוכנת בין השאר הכעבה, האבן הקדושה שאליה עולים לרגל מיליוני מוסלמים בשנה. על שם העיר הזו נקרא "הסכם מכה", אותו הסכם שעליו חתמו בחודש שעבר סעודיה, טורקיה ופקיסטן, ושקובע כי כל מתקפה על אחת מהן תיחשב למתקפה על שלושתן. עם זאת בכל הנוגע לתקיפות נגד סעודיה ההסכם טרם הוכיח את עצמו.
מי שציפה שטורקיה או פקיסטן ייחלצו באופן ממשי לסייע לסעודים בעקבות המתקפות של החות'ים ושל ארגוני פרוקסי איראניים אחרים על שטחם התבדה, ובינתיים הן מסתפקות בגינויים בלבד. כך למשל בסוף השבוע, אחרי התקיפה שביצעו מיליציות פרו-איראניות בעיראק על סעודיה, פרסם משרד החוץ הפקיסטני הודעה שלפיה איסלאמאבד "מגנה בתוקף את מתקפות הכטב"מים נגד צינור הנפט 'מזרח-מערב' באזורי ריאד ואל-מדינה שבסעודיה שגרמו נזק לצינור ופצעו אזרחים". היא הוסיפה אז כי "המתקפות והפגיעה בתשתיות אזרחיות מהוות הפרה של המשפט הבינלאומי ושל הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של סעודיה, ומהוות איום חמור על השלום, הביטחון והיציבות באזור". פקיסטן הדגישה כי היא "שבה ומביעה את תמיכתה האיתנה בריבונות, בשלמות הטריטוריאלית, בביטחון ובשגשוג של סעודיה, ומדגישה שוב את הזדהותה עם ההנהגה, הממשלה והעם".
גם גינוי טורקי לתקיפה נגד צינור הנפט פורסם באותו יום, ולפיו טורקיה מגנה בחריפות את מתקפות הטב"מים ששוגרו מעיראק לסעודיה. "אנחנו שבים ומביעים את תמיכתנו בריבונותה ובשלמותה הטריטוריאלית של סעודיה, ומשבחים את הרשויות הסעודיות על גישתן המאופקת, שמטרתה למנוע הסלמה במתיחות באזור". ביום שלאחר מכן דיווח משרד החוץ הסעודי על שיחת טלפון שהתקיימה בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן וראש ממשלת פקיסטן שהבז שריף, ומסר כי הם דנו במאמצים להרגעת המתיחות באזור. בשיחה ההיא, מסרה ריאד, גינה ראש ממשלת פקיסטן את התקיפות של החות'ים נגד סעודיה ושיבח את הסעודים על האיפוק שגילו.
שותפותיה של סעודיה ל"ברית מכה" אולי מגנות, אך בינתיים התקיפות נמשכות. מלבד ההתרעות היום בצהריים שכללו את מכה דווח במהלך הלילה, בסביבות השעה 1:00, על התרעות באזורי אבהא וחמיס משיט שבסעודיה, ובהמשך דווח שוב על התרעות באזורי אל-עלא, ג'אזאן, אבהא, ג'דה א-טאיף וינבוע. תורכי אל-מאלכי, הדובר הרשמי של כוחות הקואליציה בראשות סעודיה (התומכת בממשלת תימן המוכרת על-ידי הקהילה הבינלאומית), פרסם בלילה הודעה רשמית שבה מסר כי החות'ים ממשיכים לתקוף מטרות אזרחיות בתוך סעודיה וכי במתקפות אתמול בטילים ובכטב"מים על חמיס משיט, אבהא וטאיף נפצעו 13 אזרחים קל עד בינוני ונגרם נזק לשבעה בתים ולשני כלי רכב.
ד"ר יואל גוז'נסקי, איש המל"ל לשעבר, חוקר בכיר וראש תוכנית המפרץ ב-INSS, אמר בשיחה עם ynet כי להתרעות במכה היום יש משמעות סמלית: "זו גם העיר החשובה ביותר לאיסלאם וזה גם המקום שבו לפני חודש נחתמה 'ברית מכה', שאמורה להגן על סעודיה, ואנחנו רואים את שתי המדינות השותפות לחתימה על הברית, פקיסטן וטורקיה, מתַרצות. אחד מהתירוצים הוא שהברית לא אושררה. זה מראה שלא חשבו על זה עד הסוף, לפחות בצד הטורקי והפקיסטני. יש אכזבה בסעודיה, ולכן יורש העצר בן סלמאן ממהר לקהיר לפגוש את הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי. הוא הולך לאן שהוא יכול".
"אני חושב שמדובר פה בקטסטרופה מבחינת הסעודים", אמר גוז'נסקי. "במידה רבה הם הביאו את זה על עצמם בשורה של מהלכים שהם עשו: גירוש האמירתים מתימן והתקיפות נגד הכוחות הנאמנים לאמירויות, האיומים בחודשיים האחרונים שהם ישחררו את חודיידה ואפילו את צנעא, ריכוזי הכוחות לאורך הגבול. ראינו מה זה עושה – התקיפות של הסעודים בעיראק (בסוף יולי) אחרי שהמיליציות תקפו שם, קיבלו בחזרה תקיפות על צינור 'מזרח-מערב' שהשביתו את הצינור, ואפשר לראות מה האיומים שלהם על תימן הביאו להם. הם במבוכה אסטרטגית, כישלון צבאי סעודי איום. לקחו להם את באב אל-מנדב. יש היום סגר על כל ייצוא הנפט הסעודי בהורמוז וגם בבאב אל-מנדב, והחות'ים מאיימים גם על צפון הים האדום".
לדברי גוז'נסקי ישראל צריכה לתת לסעודיה סיוע שקט: "כל עוד החות'ים לא תקפו אותנו עכשיו, לא צריך לתת להם סיבה לתקוף אותנו. לא צריך להתערב קינטית בפעולה ישראלית עצמאית בתימן ובבאב אל-מנדב. באב אל-מנדב סגור לישראל כבר כמעט שלוש שנים ואין צורך להתעורר עכשיו. הסיוע לסעודיה צריך להיות שקט, גם כדי לא להביך אותה וגם כדי לא להקים עלינו כל מיני מתנגדים במזרח התיכון. צריך לשאול את סעודיה מה הם צריכים ולראות אם אנחנו יכולים לתת את זה, למשל הגנה מפני טילים. תארו לעצמכם שמערכת ישראלית שומרת על מכה ואל-מדינה מפני התקפות של מוסלמים אחרים. זה הישג גדול יותר מכל ההישגים האחרים שאנחנו צריכים. לא צריך לבוא לסעודים בדרישות לנורמליזציה, אלא קודם כל לעזור להם, עכשיו, בשקט, ולא צריך לשלוח כוחות ישראליים ימיים ואחרים לבאב אל-מנדב, מה שרק יגרום להסתבכות ולצרות".