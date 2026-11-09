פחות מיומיים חלפו מאז שנשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע שיטיל את המנדט על יו"ר ישר! גדי איזנקוט, והבקיעים במה שהיה אמור להיות גוש הומוגני יחסית אל מול גוש נתניהו נראים יותר ויותר. אלו לא רק העימותים בגוש השינוי על ממשלת מיעוט כן או לא, זהות השותפות האפשריות, מי יהיה יו"ר הכנסת - אלא גם אמירות, לעתים בוטות, אחד נגד השני.
מבין רביעיית ראשי גוש השינוי - איזנקוט, יו"ר ביחד נפתלי בנט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן - היחיד שאינו חלק מהעימותים הוא בנט, ששומר על שתיקה כמעט מוחלטת מאז הבחירות. אתמול (ראשון) נועד בנט עם איזנקוט, אבל אפילו הודעה רשמית לא נמסרה אחרי אותה פגישה.
היום אמור להיפגש איזנקוט עם ליברמן, בהמשך לרצף התבטאויות מרומזות שבהן הם תקפו זה את זה. העימותים החלו עוד לפני הבחירות, והגיעו לשיא בפוסט ב-16 באוקטובר, שבו ליברמן כינה את איזנקוט "גנץ 2", והאשים אותו בחתירה להקמת ממשלה עם נתניהו ואריה דרעי.
השניים אמנם נועדו אחר כך, אבל הכעס של יו"ר ישראל ביתנו על "קמפיין המפלגה הגדולה" של איזנקוט, שלטענתו הביא לכך שמפלגתו ירדה בשלושה עד ארבעה מנדטים, לא שכך. אתמול, על רקע ניסיונו של איזנקוט להקים ממשלת מיעוט בתמיכה מבחוץ של רע"מ, אל מול זה של ליברמן להקים ממשלה עם החרדים, הוא אמר כי הקמת ממשלת מיעוט היא למעשה פרס לבנימין נתניהו: "כל אחד שמדבר אצלנו על ממשלת מיעוט – ממליך את נתניהו תוך חצי שנה לקדנציה של 4 שנים עם 70 מנדטים לפחות".
ברגע קבלת המנדט מהרצוג שלח איזנקוט מסר לליברמן באומרו: "מי שינסה לטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא הציל את ישראל בשעת חירום". הוא השתמש במילים דומות גם ביום שישי, לאחר מצעד הממליצים: "זהו רגע מבחן למנהיגות ולאהבת המולדת. מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים - הדבר לא ייסלח לו".
אבל העימותים אינם רק בין איזנקוט לליברמן. אתמול אמר גולן כי "אם ליברמן רוצה ממשלה שלא תגייס חרדים ושלא תבטל את חוקי הפיכה, הוא מוזמן להקים ממשלה עם נתניהו". יו"ר ישראל ביתנו כינה זאת "עליהום של טמטום וזדון". לדבריו, "עוד לפני תום מערכת הבחירות אמרתי שהכנסת החדשה חייבת לפעול מיד להחלפת יו״ר הכנסת, מינוי מבקר המדינה, חקיקת חוק המגביל את כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד וביטול חוקי המהפכה המשטרית לאחר מכן. זה סדר העדיפויות הנכון. כל מי שמציע סדר עדיפויות אחר - הוא פשוט אידיוט".