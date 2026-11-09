, והבקיעים במה שהיה אמור להיות גוש הומוגני יחסית אל מול גוש נתניהו נראים יותר ויותר. אלו לא רק העימותים בגוש השינוי על ממשלת מיעוט כן או לא, זהות השותפות האפשריות, מי יהיה יו"ר הכנסת - אלא גם אמירות, לעתים בוטות, אחד נגד השני.

, והבקיעים במה שהיה אמור להיות גוש הומוגני יחסית אל מול גוש נתניהו נראים יותר ויותר. אלו לא רק העימותים בגוש השינוי על ממשלת מיעוט כן או לא, זהות השותפות האפשריות, מי יהיה יו"ר הכנסת - אלא גם אמירות, לעתים בוטות, אחד נגד השני.