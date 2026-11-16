. נבדק האם הבלונים חצו את הגבול מעזה. על פי הודעת צה"ל: "לאחר סריקות, הבלונים אותרו ועליהם אמצעי חשוד ללא חומר נפץ וזוכו על ידי הכוחות". עוד נמסר כי "צה״ל נמצא בקשר רציף עם הרבש״צים והמועצה האזורית".

. נבדק האם הבלונים חצו את הגבול מעזה. על פי הודעת צה"ל: "לאחר סריקות, הבלונים אותרו ועליהם אמצעי חשוד ללא חומר נפץ וזוכו על ידי הכוחות". עוד נמסר כי "צה״ל נמצא בקשר רציף עם הרבש״צים והמועצה האזורית".

. אז התחייב שר הביטחון ישראל כ"ץ כי צה"ל "יפנה אזורים ברצועת עזה שמהם יופרחו עפיפונים או בלונים לעבר ישראל".

. אז התחייב שר הביטחון ישראל כ"ץ כי צה"ל "יפנה אזורים ברצועת עזה שמהם יופרחו עפיפונים או בלונים לעבר ישראל".

בתוך כך, כוחות צה"ל השמידו מנהרה באורך של 300 מטרים מזרחית לקו הצהוב ב

בתוך כך, כוחות צה"ל השמידו מנהרה באורך של 300 מטרים מזרחית לקו הצהוב ב

ב-7 באוקטובר. על פי דיווחים פלסטיניים שישה בני אדם ששהו בבית החולים נאסר בחאן יונס נהרגו וכ-20 נפצעו. בדיווחים בעזה וברחבי העולם נמתחה ביקורת על ישראל בשל תקיפה של בית חולים ועל פגיעה באזרחים כביכול.

ב-7 באוקטובר. על פי דיווחים פלסטיניים שישה בני אדם ששהו בבית החולים נאסר בחאן יונס נהרגו וכ-20 נפצעו. בדיווחים בעזה וברחבי העולם נמתחה ביקורת על ישראל בשל תקיפה של בית חולים ועל פגיעה באזרחים כביכול.