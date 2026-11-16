בלונים שוב חוזרים לעוטף? כוחות צה"ל קפצו היום (שני) לאזור עין השלושה בעקבות זיהוי של בלונים שעליהם הותקן מכשיר GPS על הקרקע. נבדק האם הבלונים חצו את הגבול מעזה. על פי הודעת צה"ל: "לאחר סריקות, הבלונים אותרו ועליהם אמצעי חשוד ללא חומר נפץ וזוכו על ידי הכוחות". עוד נמסר כי "צה״ל נמצא בקשר רציף עם הרבש״צים והמועצה האזורית".
נזכיר כי בחודש אוגוסט האחרון אותרו בעוטף כמה עפיפונים שלפי הערכות הגיעו מעזה. אז התחייב שר הביטחון ישראל כ"ץ כי צה"ל "יפנה אזורים ברצועת עזה שמהם יופרחו עפיפונים או בלונים לעבר ישראל".
בתוך כך, כוחות צה"ל השמידו מנהרה באורך של 300 מטרים מזרחית לקו הצהוב ברצועת עזה. כך מסר היום דובר צה"ל. על פי ההודעה: "במסגרת הפעילות, הכוחות איתרו ופעלו להשמדת התוואי, כחלק מהמאמץ המתמשך לאיתור ולנטרול תשתיות טרור במרחב".
דובר צה"ל התייחס היום גם לתקיפה החריגה בבית החולים נאסר בשבוע שעבר ומסר כי בין ההרוגים שהוצגו כאזרחים תמימים היו מחבלי חמאס - שאחד מהם לקח חלק בחטיפתה של עדינה משה ב-7 באוקטובר. על פי דיווחים פלסטיניים שישה בני אדם ששהו בבית החולים נאסר בחאן יונס נהרגו וכ-20 נפצעו. בדיווחים בעזה וברחבי העולם נמתחה ביקורת על ישראל בשל תקיפה של בית חולים ועל פגיעה באזרחים כביכול.
כעת מסר צה"ל כי חלק מההרוגים בתקיפה היו מחבלים בארגון הטרור חמאס. על פי צה"ל, בתקיפה חוסל מוראד תופיק מחמוד אבו זריפה, ששימש כראש צוות בחוליית הנדסה - פשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתה של עדינה משה. עוד חוסלו ראש מדור קשר במחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של חמאס חאלד אסאמה אבו ענזה ומחבל נוחבה בחטיבת חאן יונס מוחמד נאפד אבו עוואד. בהודעת צה"ל אין התייחסות לגורלו של מח"ט חאן יונס בחמאס שהיה על פי פרסומים היעד המרכזי בתקיפה.