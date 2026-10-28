לקראת השבעת הכנסת ה-26, המתוכננת ל-10 בנובמבר, בגוש השינוי מתחילים להיערך למהלכים הפוליטיים והפרלמנטריים של היום שאחרי הבחירות . החל משעות הבוקר (רביעי) מתנהלות שיחות בין בכירים במפלגת ישר! של גדי איזנקוט, אנשי ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן ונציגים ממפלגת ביחד של נפתלי בנט, בניסיון לגבש צעדים אסטרטגיים משותפים מול ראש הממשלה בנימין נתניהו.

גלריה ליברמן, איזנקוט ובנט ( צילום: ריאן פרויס )

יו"ר הכנסת אוחנה ( צילום: שלו שלום )

במוקד המגעים עומדת האפשרות להחליף את יו"ר הכנסת המכהן , אמיר אוחנה מהליכוד, כבר עם השבעת הכנסת החדשה - עוד לפני הקמת ממשלה. מדובר באחד התפקידים המשמעותיים ביותר במשכן, שמעניק למחזיק בו השפעה רבה על סדר היום הפרלמנטרי ועל קידום מהלכי חקיקה.

לפי פסיקת בג"ץ משנת 2020, דרישה של 61 חברי כנסת לקיים הצבעה על בחירת יו"ר חדש מחייבת להביא את הנושא להצבעה, גם לפני הקמת הממשלה. אלא שכדי להבטיח רוב למהלך, בגוש השינוי יידרשו גם לתמיכתם של חברי הכנסת מהמפלגות הערביות - סוגיה שמעוררת התלבטות פוליטית.

בקרב גורמים בגוש יש מי שמבקשים להבחין בין הקמת קואליציה או ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות, לבין שיתוף פעולה נקודתי עימן לצורך מהלכים פרלמנטריים. עם זאת, גם התומכים במהלך מודעים לרגישות הציבורית הכרוכה בו, ובוחנים את ההשלכות האפשריות על התמיכה בגוש. בסביבת נתניהו, מנגד, מתכוונים לפעול לבלימת המהלך ולהטיל ספק בלגיטימיות הציבורית שלו באמצעות קמפיין נרחב.

נתניהו במטה הליכוד אתמול. נערך לקרב בלימה נגד המהלך ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

במקביל למגעים על החלפת יו"ר הכנסת, גורמים בכירים בגוש השינוי מנסים לגבש ציר מרכז-ימין שיכלול את שלוש המפלגות של בנט, ליברמן ואיזנקוט. הכוונה היא ליצור מסגרת פוליטית מתואמת, שתאפשר לשלושת המנהיגים לפעול באופן אחיד מול הליכוד ולהגדיל את כוח המיקוח שלהם במשא ומתן הפוליטי הצפוי. במסגרת השיחות נבחנת גם השאלה אם לצרף לציר את מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן, כשיש מי שמסתייגים מהאפשרות הזאת בשל זיהויה של המפלגה עם השמאל והחשש שצירופה יקשה על שלוש המפלגות לפנות לציבור מצביעי המרכז-ימין ולהרחיב את התמיכה בהן.

במערכת הפוליטית מעריכים כי איזנקוט עשוי לבחון כבר בימים הקרובים אפשרות להקמת ממשלה בשיתוף בנט וליברמן. אחת האפשרויות שנבחנות היא ששלוש המפלגות יפעלו כגוש אחד מול הליכוד, במטרה למקסם את כוחן במשא ומתן ולהשפיע על הרכב הממשלה הבאה. מהלך כזה עשוי גם לצמצם את כוח המיקוח של יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, ואולי אף להחליש את השפעתן של המפלגות החרדיות.

חברי רשימת יש! נפגשו ודנו בתוצאות הבחירות הידועות עד כה. הם הודו למאות אלפי הבוחרים, לאלפי הפעילים, ראשי המטות ואנשי השטח, "שפעלו בחודשים האחרונים והובילו להישג חסר תקדים של תמיכה ציבורית במפלגה חדשה שהוקמה לפני שנה בלבד וסחפה קהלים מגוונים ורבים בחברה הישראלית".

המהלכים הנבחנים בגוש השינוי מגיעים על רקע תוצאות הבחירות לכנסת ה-26, שלא העניקו כה רוב לאף אחד מהגושים. לפי תוצאות הביניים המעודכנות, לאחר ספירת 85.6% מהקולות, גוש נתניהו עומד על 53 מנדטים, גוש השינוי על 48 והמפלגות הערביות על 19. הליכוד היא המפלגה הגדולה עם 26 מנדטים, ואחריה ישר! של איזנקוט עם 21, הרשימה המשותפת וביחד של בנט ולפיד עם 12 כל אחת, והדמוקרטים עם שמונה. ישראל ביתנו, רע"ם, יהדות התורה, ש"ס ועוצמה יהודית זוכות בשבעה מנדטים כל אחת, והציונות הדתית-זהות בשישה.

הרצוג ורעייתו מצביעים אתמול. "מצפה לראש פתוח" ( צילום: הילל בן אור )

עם זאת, התמונה עדיין אינה סופית: ספירת המעטפות הכפולות, שמספרן מוערך ב-430 עד 480 אלף, טרם הושלמה ועשויה לשנות את חלוקת המנדטים. בהיעדר רוב של 61 חברי כנסת לאחד הגושים, המפלגות הערביות מחזיקות בעמדת מפתח בכל הנוגע לאפשרות להחליף את יו"ר הכנסת, וגם בתרחישים הנוגעים להרכבת הממשלה הבאה.