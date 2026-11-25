הכנסת הצביעה היום (רביעי) בקריאה טרומית בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. 65 הצביעו בעד מול 50 שהתנגדו. קודם לכן אושר בקריאה טרומית גם קידום תיקון לחוק יסוד: הממשלה, שבמסגרתו תוגבל כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים. ההצעה כוללת הסדרה גם של סוגיית הנבצרות וסעיף שמכונה "חוק הנאשם". על פי ההצעה, מי שהוגש נגדו כתב אישום פלילי לא יוכל להרכיב ממשלה. 65 חברי כנסת תמכו בהצבעה אל מול 48 מתנגדים.

מחאת משפחות שכולות בזמן ההצבעה ( צילום: דוברות מועצת אוקטובר )





בדברי ההסבר להצעה נכתב שהוועדה תחקור גם את סוגיית ההתערבות הזרה בלשכת ראש הממשלה, כלומר פרשת "קטאר-גייט". עוד מבקשת ההצעה לקבוע שהוועדה תבדוק את התנהלות צה"ל במרחב רווי אוכלוסייה אזרחית בהתאם לדין הבינלאומי, אך פרקש-הכהן הודיעה כי דברי ההסבר יתוקנו ולא תתבקש חקירה של חיילי צה"ל.

שרת התחבורה מירי רגב אמרה לפני ההצבעה כי "הצעת החוק הזו לא תביא לבדיקה של מה קרה במחדל. רוצים לחקור את חיילינו האמיצים והגיבורים. לא רוצים להגיע לאמת. הם רוצים שמי שיחקור זה בית המשפט העליון שקיבל החלטות כנגד היכולת המבצעית של חיילי צה"ל ושל המפקדים". בזמן דבריה משפחות שכולות קראו לה לרדת מהפודיום, ואחרי שההצבעה עברה מחאו כפיים.

גלריה "סוגרים את המעגל". פריצת הגדר ב-7/10

ח"כ רפי שטרית (ישראל ביתנו), שבנו אלרואי נפל כשלחם מול המחבלים שפלשו למוצב נחל עוז, תועד מתחבק עם חלק ממשפחות מועצת אוקטובר שהיו במשכן. "היום אנחנו סוגרים את המעגל הזה. אמנם רק קריאה טרומית, אבל אנחנו נמשיך גם לקריאה שנייה וגם לשלישית".

קודם לכן עבר בקריאה טרומית התיקון לחוק יסוד: הממשלה שקובע כי מי שכיהן כראש ממשלה שמונה שנים רצופות לא יוכל לשוב לתפקיד אלא לאחר תקופת צינון של שמונה שנים, וכי לא יתמנה לראש ממשלה מי שנותרו לו פחות משנתיים לסיום התקופה המרבית. עוד הוצע כי נאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה. ההצעה, כך לפי הנוסח, תיושם גם על כתבי אישום תלויים ועומדים.

ח"כ אלמוג כהן (הליכוד) יצא נגד ההצעה: "איפה עובר הגבול? האם זה מוסרי בכלל? יותר ממיליון ומאתיים אלף איש הצביעו לראש הממשלה כי הם מאמינים לו. הם מלכתחילה האמינו שהוא לא מושחת. הוא לא מייצג את עצמו, הוא מייצג את מי שהאמין בו. הניסיון של אנשים לטשטש את האמת לא יצלח".

גם הגבלת כהונה אושרה בטרומית ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי "מטבע הדברים, כהונה ממושכת בתפקיד רב עוצמה זה עלולה להביא לריכוז מופרז של כוח בידי האדם שמכהן בו, ולכך עלולות להיות השלכות מזיקות. הגבלת התקופה המרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה לשמונה שנים באמצעות קביעת הסדר בחוק היסוד, כפי שמוצע בהצעת חוק זו, יכולה לסייע ביצירת איזון בין היעילות השלטונית וכיבוד רצון הציבור לבין ההשפעה המזיקה של ריכוז עוצמה מופרזת בידי אדם אחד".

הצעת החוק קובעת כי התיקון לחוק יחול מהכנסת הבאה, ובליכוד תקפו ואמרו כי מדובר בחוק פרסונלי שנועד לפגוע בראש הממשלה בנימין נתניהו, בצל הדרמה במשפטו הפלילי . בגוש איזנקוט יש מי שמתנגדים לסעיף הנאשם, שקובע כי נאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה, והוא עשוי לרדת תוך קידום הליך החקיקה.