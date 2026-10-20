התביעה הציבורית בצרפת ביקשה היום (שלישי) מבית המשפט בפריז להטיל עונש של עשרה חודשי מאסר על תנאי על חברת הפרלמנט האירופי רימא חסן, ולשלול ממנה לשנתיים את הזכות לכהן בתפקיד ציבורי. חסן נאשמת ב"האדרת טרור", לאחר שב-26 במרץ

פרסמה פוסט ברשת X ובו ציטטה את דברי המחבל היפני קוזו אוקמוטו