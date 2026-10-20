התביעה הציבורית בצרפת ביקשה היום (שלישי) מבית המשפט בפריז להטיל עונש של עשרה חודשי מאסר על תנאי על חברת הפרלמנט האירופי רימא חסן, ולשלול ממנה לשנתיים את הזכות לכהן בתפקיד ציבורי. חסן נאשמת ב"האדרת טרור", לאחר שב-26 במרץ פרסמה פוסט ברשת X ובו ציטטה את דברי המחבל היפני קוזו אוקמוטו: "הקדשתי את נעוריי למען פלסטין. כל עוד הדיכוי קיים, ההתנגדות אינה רק זכות אלא חובה".
הציוץ של חסן על אוקמוטו, שעמד בראש חוליית המחבלים שרצחה 24 בני אדם בטבח בנמל התעופה לוד ב-30 במאי 1972, נמחק בהמשך. לפי הדיווח בעיתון "לה פריזיאן", בעת מעצרה נמצאו בתיקה סמים סינתטיים, והיא חשודה גם בשימוש, הובלת והחזקת סמים.
זו בכל מקרה לא הפעם הראשונה שחסן מואשמת בתמיכה בטרור: בדצמבר 2024 הוגשה נגדה תלונה על טקסט שכתבה, לפיו "אם צרפתים-ישראלים מורשים לשרת בצבא הישראלי ונהנים מהטבות של אזרחות כפולה, אז כל צרפתי-פלסטיני צריך להיות רשאי להצטרף להתנגדות המזוינת הפלסטינית".
רק לפני שבועיים עמדה חסן במוקד סערה נוספת, לאחר שתועדה מפילה לרצפה דגלים של ישראל והאיחוד האירופי שהוצבו במסגרת תערוכה לציון טבח 7 באוקטובר. נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, התייחסה לתקרית ואמרה כי היא רואה את ההאשמות נגד חסן "בחומרה רבה".
חסן, שמכהנת בפרלמנט האירופי מטעם צרפת וידועה כמתנגדת חריפה לישראל, ניסתה להיכנס אליה שלוש פעמים - ובכולן גורשה. בפעם הראשונה, אסרה ישראל את כניסתה בפברואר 2025 בעודה נמצאת במטוס שהמריא מבריסל, והיא גורשה מנמל התעופה בן גוריון מיד כשנחתה עם משלחת האיחוד האירופי. בחודש יוני אותה שנה השתתפה חסן במשט לרצועת עזה, נעצרה וגורשה פעם נוספת. לאחר מכן, באוקטובר, השתתפה במשט "סומוד", וגורשה מהארץ בפעם השלישית.
חסן נולדה במחנה הפליטים הפלסטיני נירב שבסוריה, ומגדירה עצמה פלסטינית. בישראל מייחסים לה בין היתר קמפיין תמיכה בחמאס. במשרד התפוצות ציינו בעבר כי חסן קראה בפומבי לחרם על חברות מסחריות הפועלות בישראל, השתתפה ביוזמות להחרמת המדינה ופרסמה תכנים המעודדים הטלת סנקציות נגדה.
בין היתר, האשימה את ישראל באפרטהייד כשהשוותה אותה למשטר הישן בדרום אפריקה, וקראה להטיל עליה חרם מוחלט. בספטמבר 2024 אף קראה להחרים את רשת המזון "קרפור" בשל פעילותה בישראל, וב-2025 הביעה תמיכה בחרם על רשת סטארבקס בטענה כי היא "שותפה לרצח העם בעזה".