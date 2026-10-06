סערה התעוררה היום (שלישי) בפרלמנט האירופי סביב חברת הפרלמנט הצרפתייה והאנטי-ישראלית רימא חסן, לאחר שתועדה אתמול מפילה לרצפה דגלים של ישראל והאיחוד האירופי שהוצבו במסגרת תערוכה לציון טבח 7 באוקטובר.
נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי היא רואה את ההאשמות נגד חסן "בחומרה רבה". לדבריה, "חברת הבית הזה תועדה כשהיא לכאורה משחיתה תערוכה לזכר קורבנות מתקפת הטרור שבוצעה בישראל ב-7 באוקטובר. אנחנו מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה, וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלנו כבר ננקטים, תוך שמירה על זכותה של הנוגעת בדבר להישמע".
לפי גורם בפרלמנט האירופי, חסן תידרש למסור הסברים לנשיאה מצולה, שתכריע אם לנקוט נגדה צעדים משמעתיים. דובר הפרלמנט מסר כי "האירוע המדובר תועד ונבחן כעת על ידי שירותי הפרלמנט האירופי".
בלשכתה של חסן, חברת פרלמנט מטעם מפלגת השמאל הרדיקלי "צרפת הבלתי-כנועה" (LFI), מסרו כי היא כבר סיפקה הסבר זמן קצר לאחר התקרית, אישרו כי הסירה את דגל ישראל - והכחישו כי רמסה אותו כפי שטענו כמה מיריביה. לדבריהם, כשעזבה את אזור התערוכה, "רימא חסן הסירה את דגל ישראל מהמעמד שלו. דגל האיחוד האירופי, שהיה מחובר לאותו מתקן, נפל לאחר מכן בטעות כתוצאה מאובדן שיווי המשקל. אף דגל לא נרמס ולא ניזוק". בלשכתה הוסיפו כי המעשה נעשה כחלק מ"גינוי רצח העם המתמשך שמבצעת ממשלת ישראל", כלשונם, אך טענו כי הוא "לא כוון בשום אופן כלפי האנשים שהאירוע נועד לכבד, וגם לא כלפי זכרם".
מנגד, חבר הפרלמנט האירופי הצרפתי מהימין, פרנסואה-קסבייה בלאמי, טען אמש כי שמע עדויות לכך שחסן "הפילה את דגלי אירופה וישראל" מחוץ לאולם שבו התקיים אירוע לזכר מתקפת 7 באוקטובר. לדבריו, מדובר ב"צורה של שותפות עם מי שמבקשים - גם בתוך אירופה - לייבא מחדש את השנאה האנטישמית שסימנה את השעות האפלות ביותר בתולדות היבשת שלנו". בלאמי אף פרסם תמונה שבה נראים דגלי ישראל והאיחוד האירופי מוטלים על הרצפה לאחר התקרית. עם זאת, תיעוד שבו נראית חסן עצמה מפילה את הדגלים טרם פורסם לציבור.
גם חברת הפרלמנט נטלי לואזו, מהסיעה הליברלית-מרכזית Renew Europe, תקפה את חסן בחריפות. "רימא חסן רומסת דגל ישראל בפרלמנט האירופי. 7 באוקטובר הוא בעוד יומיים. LFI הגיעה לתחתית חוסר ההגינות", כתבה בחשבון ה-X שלה.
מהמשטים לעזה ועד המעצר בצרפת
חסן, בת 34, היא משפטנית צרפתייה-פלסטינית שנולדה במחנה הפליטים ניירב שבסוריה ועברה לצרפת בילדותה. הסוגיה הפלסטינית עומדת במרכז פעילותה הציבורית והפוליטית, ובשנים האחרונות היא הפכה לאחת המבקרות החריפות של ישראל בפרלמנט האירופי. היא מאשימה את ישראל ב"אפרטהייד" וב"רצח עם" ברצועת עזה, תמכה ביוזמות חרם וסנקציות נגדה ואף קראה להחרים חברות בינלאומיות בשל פעילותן בישראל.
העימות בינה לבין ישראל כבר הוביל כמה פעמים להרחקתה מהארץ. בפברואר 2025 אסרה ישראל את כניסתה כשהגיעה עם משלחת של האיחוד האירופי, והיא הוחזרה מנתב"ג. ביוני אותה שנה השתתפה במשט לעזה, נעצרה לאחר שחיל הים השתלט על הספינה וגורשה פעם נוספת. באוקטובר 2025 השתתפה גם במשט "סומוד" לעזה וגורשה מישראל בפעם השלישית.
בחודשים האחרונים הסתבכה חסן גם בצרפת. משטרת פריז עצרה אותה בחשד לתמיכה בטרור בעקבות ציוץ שבו ציטטה את קוזו אוקמוטו, ממבצעי הטבח בנמל התעופה לוד ב-1972, שבו נרצחו 24 בני אדם. בציוץ, שנמחק בהמשך, הביאה חסן דברים שבהם הציג אוקמוטו את "ההתנגדות" הפלסטינית כחובה כל עוד נמשך הדיכוי. במהלך המעצר נמצאו בתיקה כמה גרמים של סם סינתטי, והחקירה הורחבה גם לחשדות הנוגעים להחזקתו ולהובלתו.
עוד קודם לכן, בדצמבר 2024, הוגשה בצרפת תלונה נגד חסן בעקבות טקסט שבו השוותה בין האפשרות של אזרחים צרפתים-ישראלים לשרת בצה"ל לבין זכותם, לטענתה, של צרפתים-פלסטינים להצטרף ל"התנגדות המזוינת הפלסטינית". ארגון יהודי שהגיש את התלונה טען כי מדובר בתמיכה בטרור. חסן מצדה טענה כי גינתה את "פשעי המלחמה של חמאס" לצד הביקורת שלה על ישראל.