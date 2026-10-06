נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי היא רואה את ההאשמות נגד חסן "בחומרה רבה". לדבריה, "חברת הבית הזה תועדה כשהיא לכאורה משחיתה תערוכה לזכר קורבנות מתקפת הטרור שבוצעה בישראל ב-7 באוקטובר. אנחנו מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה, וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלנו כבר ננקטים, תוך שמירה על זכותה של הנוגעת בדבר להישמע".

נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי היא רואה את ההאשמות נגד חסן "בחומרה רבה". לדבריה, "חברת הבית הזה תועדה כשהיא לכאורה משחיתה תערוכה לזכר קורבנות מתקפת הטרור שבוצעה בישראל ב-7 באוקטובר. אנחנו מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה, וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלנו כבר ננקטים, תוך שמירה על זכותה של הנוגעת בדבר להישמע".

נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מצולה, התייחסה היום לתקרית במליאה ואמרה כי היא רואה את ההאשמות נגד חסן "בחומרה רבה". לדבריה, "חברת הבית הזה תועדה כשהיא לכאורה משחיתה תערוכה לזכר קורבנות מתקפת הטרור שבוצעה בישראל ב-7 באוקטובר. אנחנו מתייחסים לעניין הזה ברצינות רבה, וכל הצעדים המתאימים הקבועים בנהלים שלנו כבר ננקטים, תוך שמירה על זכותה של הנוגעת בדבר להישמע".