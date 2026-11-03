. היא מעולם לא הוכרזה נעדרת והעדות שאפשרה את הגשת כתב האישום נגד האח ועוד בני משפחה, אף שכאמור לא נמצאה הגופה, הייתה של חנאן אבורקבה, שוהה בלתי חוקית שהגיעה לישראל מעזה כשהייתה בת 14, ושימשה מטפלת של נעמאת, אמה של ניבין, חולת סוכרת קטועת רגליים בכיסא גלגלים. אבורקבה העידה כי נעמאת הייתה עדה לרצח, אך למרות מאמציה לא הצליחה לסייע לבתה מכיסא הגלגלים שלה.

. היא מעולם לא הוכרזה נעדרת והעדות שאפשרה את הגשת כתב האישום נגד האח ועוד בני משפחה, אף שכאמור לא נמצאה הגופה, הייתה של חנאן אבורקבה, שוהה בלתי חוקית שהגיעה לישראל מעזה כשהייתה בת 14, ושימשה מטפלת של נעמאת, אמה של ניבין, חולת סוכרת קטועת רגליים בכיסא גלגלים. אבורקבה העידה כי נעמאת הייתה עדה לרצח, אך למרות מאמציה לא הצליחה לסייע לבתה מכיסא הגלגלים שלה.

כעת, לאחר שאותרו וזוהו שרידי גופתה בשטח פתוח בנגב, חזר הכאב לבני משפחתה, חבריה ומכריה. עבורם לא מדובר רק בסיום תעלומה שנמשכה יותר משש שנים, אלא גם בפתיחה מחודשת של הפצע העמוק. חברתה של ניבין סיפרה ל-ynet כי "הכאב חזר מחדש. ניבין הייתה צעירה נפלאה, נאמנה ואהובה. היינו משוחחות וניסיתי להקל על כאבה ולתמוך בה. מעולם לא תיארתי לעצמי שהיא תירצח. המשכתי להתקשר גם אחרי שנרצחה, קיוויתי שאולי היא תענה.

כעת, לאחר שאותרו וזוהו שרידי גופתה בשטח פתוח בנגב, חזר הכאב לבני משפחתה, חבריה ומכריה. עבורם לא מדובר רק בסיום תעלומה שנמשכה יותר משש שנים, אלא גם בפתיחה מחודשת של הפצע העמוק. חברתה של ניבין סיפרה ל-ynet כי "הכאב חזר מחדש. ניבין הייתה צעירה נפלאה, נאמנה ואהובה. היינו משוחחות וניסיתי להקל על כאבה ולתמוך בה. מעולם לא תיארתי לעצמי שהיא תירצח. המשכתי להתקשר גם אחרי שנרצחה, קיוויתי שאולי היא תענה.

כעת, לאחר שאותרו וזוהו שרידי גופתה בשטח פתוח בנגב, חזר הכאב לבני משפחתה, חבריה ומכריה. עבורם לא מדובר רק בסיום תעלומה שנמשכה יותר משש שנים, אלא גם בפתיחה מחודשת של הפצע העמוק. חברתה של ניבין סיפרה ל-ynet כי "הכאב חזר מחדש. ניבין הייתה צעירה נפלאה, נאמנה ואהובה. היינו משוחחות וניסיתי להקל על כאבה ולתמוך בה. מעולם לא תיארתי לעצמי שהיא תירצח. המשכתי להתקשר גם אחרי שנרצחה, קיוויתי שאולי היא תענה.

"היום הבנתי שהיא נרצחה באכזריות. היא הותירה אחריה כאב עצום אצל כל מי שאהב אותה. קשה להשלים שניבין איבדה את חייה בנסיבות כל כך קשות, היה לי קשה להאמין אבל זה מה שקרה לה. תמיד קיוויתי שיתברר משהו אחר. היום המציאות הכואבת הוכחה".

"היום הבנתי שהיא נרצחה באכזריות. היא הותירה אחריה כאב עצום אצל כל מי שאהב אותה. קשה להשלים שניבין איבדה את חייה בנסיבות כל כך קשות, היה לי קשה להאמין אבל זה מה שקרה לה. תמיד קיוויתי שיתברר משהו אחר. היום המציאות הכואבת הוכחה".

"היום הבנתי שהיא נרצחה באכזריות. היא הותירה אחריה כאב עצום אצל כל מי שאהב אותה. קשה להשלים שניבין איבדה את חייה בנסיבות כל כך קשות, היה לי קשה להאמין אבל זה מה שקרה לה. תמיד קיוויתי שיתברר משהו אחר. היום המציאות הכואבת הוכחה".