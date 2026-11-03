"סיפורה הקשה של ניבין חייב להדהד", תיארה קרובת משפחתה של ניבין אלעמרני, שנרצחה ב-2020 - ושרידיה זוהו רק אתמול (שני) במכון לרפואה משפטית. "סיפורה חייב להזכיר את חובת החברה והגורמים האחראים למאבק באלימות ולהגן על חייהן של נשים", היא הוסיפה.
ניבין נרצחה על-ידי אחיה נעמן, שעליו נגזרו לפני ארבע שנים 28 שנות מאסר, במסגרת הסדר טיעון ומבלי שאותרה גופתה. היא מעולם לא הוכרזה נעדרת והעדות שאפשרה את הגשת כתב האישום נגד האח ועוד בני משפחה, אף שכאמור לא נמצאה הגופה, הייתה של חנאן אבורקבה, שוהה בלתי חוקית שהגיעה לישראל מעזה כשהייתה בת 14, ושימשה מטפלת של נעמאת, אמה של ניבין, חולת סוכרת קטועת רגליים בכיסא גלגלים. אבורקבה העידה כי נעמאת הייתה עדה לרצח, אך למרות מאמציה לא הצליחה לסייע לבתה מכיסא הגלגלים שלה.
כעת, לאחר שאותרו וזוהו שרידי גופתה בשטח פתוח בנגב, חזר הכאב לבני משפחתה, חבריה ומכריה. עבורם לא מדובר רק בסיום תעלומה שנמשכה יותר משש שנים, אלא גם בפתיחה מחודשת של הפצע העמוק. חברתה של ניבין סיפרה ל-ynet כי "הכאב חזר מחדש. ניבין הייתה צעירה נפלאה, נאמנה ואהובה. היינו משוחחות וניסיתי להקל על כאבה ולתמוך בה. מעולם לא תיארתי לעצמי שהיא תירצח. המשכתי להתקשר גם אחרי שנרצחה, קיוויתי שאולי היא תענה.
"היום הבנתי שהיא נרצחה באכזריות. היא הותירה אחריה כאב עצום אצל כל מי שאהב אותה. קשה להשלים שניבין איבדה את חייה בנסיבות כל כך קשות, היה לי קשה להאמין אבל זה מה שקרה לה. תמיד קיוויתי שיתברר משהו אחר. היום המציאות הכואבת הוכחה".
חברה אחרת תיארה גם את הקושי כאישה בחברה הערבית, שנודע לה שאיבדה חברה לאלימות במשפחה. "אני דורשת למצות את הדין עם כל מי שהיה מעורב ברצח", אמרה. "יש להבטיח שכל מי שלקח חלק ברצח או בסיוע יישא באחריות. מעבר לפענוח התעלומה, הסיפור של ניבין מעלה שוב שאלות קשות על אלימות נגד נשים בחברה הערבית ועל המחיר הכבד שמשלמות משפחות שלמות. זיהוי השרידים שם סוף לאי הוודאות באשר לגורלה, אבל הוא לא מביא נחמה למי שאהב אותה. הכאב יישאר גם אחרי סגירת המעגל".