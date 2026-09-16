לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, המבוסס על כמה גורמים המעורים בנושא, סעודיה השיקה פתרון חדש להעברת נפט בצל המשבר ב מצר הורמוז , התקדמות החות'ים שמאפשרת להם לשלוט בפועל על מצר באב אל-מנדב ו הפגיעה בקו הנפט "מזרח-מערב" שעוקף את מצר הורמוז. לפי הגורמים, הסעודים מעבירים כעת נפט גולמי בין ספינות מול נמל סוחאר בעומאן, ומשם הנפט הזה מועבר לבתי זיקוק ביבשת אסיה. מאז פרסום הדיווח הערב (רביעי), כבר נרשמה ירידה במחירי הנפט.

החות'ים נכנסים לעיר אל-מוחא בקריאות "מוות לאמריקה, מוות לישראל", שבוע שעבר





גלריה בית זיקוק של חברת ארמקו הסעודית, ארכיון ( צילום: REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo )

נכון לשעה 18:12 שעון ישראל, מחירי החוזים העתידיים של נפט מסוג ברנט ירדו ב-2.92 דולר, או 2.7%, ל-105.83 דולר לחבית. חוזי העתיד של WTI האמריקני ירדו ב-3.32 דולר, או 3.1%, ל-102.51 דולר. לירידת המחירים תרמה גם ירידה קטנה מהצפוי במלאי הנפט הגולמי של ארצות הברית. עם זאת, לפי דיווח ב"פייננשל טיימס", מחירי הנפט בסין הגיעו היום לשיא של כל הזמנים בעקבות המצב במזרח התיכון, כאשר החוזים העתידיים על נפט בשנחאי נסחרו ב-129 דולר לחבית, יותר מהשיא הקודם שעמד על 121.80 דולר בשבועות הראשונים של המלחמה באיראן.

מחירי הנפט עלו ביותר מ-3 דולרים במחזור המסחר הקודם לאחר שמקורות בתעשיית הספנות שהעמסות נפט גולמי במרכז היצוא של סעודיה בנמל ינבוע שלחופי הים האדום הושעו, וכי ריאד ביטלה חלק ממשלוחי הנפט שלה ללקוחות באירופה. ההשעיה הגיעה בעקבות התקיפות על צינור "מזרח-מערב", שהיווה מעין מסלול סעודי עוקף למצר הורמוז, והזין את נמל ינבוע. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ממשיכות להכחיש מעורבות בתקיפה הדרמטית הזו, בעוד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טופל את האשמה ישירות על איראן.

במקביל, ובעוד שהלחימה בין הסעודים לבין החות'ים נמשכת, בסוכנות הידיעות AP דווח כי מלאי הטילים המיירטים של סעודיה הולך ואוזל - וכי ריאד פנתה לבנות בריתה במערב ובאזור לקבלת עזרה. לפי הדיווח, סעודיה ביקשה מצרפת, בריטניה, פקיסטן ומצרים לשלוח סיוע בהגנה אווירית לאזור כדי שניתן יהיה ליירט טילים וכטב"מים שמשוגרים לעבר סעודיה מצד החות'ים או מיליציות אחרות שנתמכות בידי איראן. ארצות הברית היא ספקית המיירטים העיקרית של סעודיה, אולם בדיווח הוסבר כי הידלדלות המלאי האמריקני במהלך החודשים האחרונים הובילה לפנייה לעזרה מבעלות ברית אחרות.

כך או כך, ההשתלטות החות'ית על רצועת החוף האסטרטגית בים האדום שמאפשרת להם שליטה על מצר באב אל-מנדב, במתקפה שבה הביסה את כוחותיה של ממשלת תימן הנתמכים על-ידי סעודיה, ממשיכה לעורר דאגה בעולם ובמזרח התיכון בפרט. רויטרס חשפה בצהריים כי גורמים אמריקניים רשמיים נפגשו בתחילת השבוע בעומאן עם נציגים של המורדים מתימן, ולפי הדיווח במפגש הזה הודיעו החות'ים לארה"ב כי בכוונתם להימנע מתקיפת כלי שיט אמריקניים במצר באב אל-מנדב הקריטי, שעליו השתלטו למעשה.

לפי רויטרס הפגישה, שלא פורסמה בפומבי אך שלושה מקורות אישרו את דבר קיומה, נערכה ביום ראשון בשגרירות ארה"ב בבירה העומאנית מסקט, והחות'ים אמרו בה לבכירים האמריקנים כי הם נותרים מחויבים להפסקת האש שסוכמה בינם לבין ארה"ב ב-2025, וכי לפיכך אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקניים. אחד המקורות, גורם תימני, אמר לרויטרס בנוסף כי אנשי המיליציה ציינו גם שלא יתקפו ספינות ישראליות או כל כלי שיט מסחרי אחר, למעט כאלה השייכים לסעודיה.

לדברי סעודיה, אתמול שיגרו החות'ים לראשונה בסבב המהלומות הנוכחי כטב"ם לעבר העיר הסעודית מכה, העיר החשובה ביותר למוסלמים. במכה שוכנת בין השאר הכעבה, האבן הקדושה לאיסלאם, ומיליוני מוסלמים עולים אליה לרגל מדי שנה. ריאד אמנם אומרת כי יירטה את הכטב"ם, אך היום הצהירה כי הירי אל מכה, המרוחקת כ-1,100 קילומטרים מגבול תימן, הוא בגדר "חצייה של קו אדום". החות'ים מצדם הכחישו כי שיגרו כלי טיס בלתי מאויש אל מכה. הפעם האחרונה שבה ניסו לתקוף את העיר הייתה ככל הנראה ב-2017, אז שיגרו לכיוונה טיל בליסטי.

החות'ים לצד הכטב"ם הסעודי שהופל לכאורה

בתוך כך, הבוקר טענו החות'ים כי הפילו מטוס קרב מדגם F-15 של הקואליציה שמובילה סעודיה מעל מחוז מארב שבמרכז המדינה, אם כי הם לא צירפו ראיות לכך ולא הבהירו מתי אירעה לכאורה ההפלה. החות'ים טענו כי הפילו גם כטב"ם סיור, אך הפעם צירפו תמונה להמחשת טענותיהם.

"מבין כל בעלות הברית של איראן באזור, החות'ים הם הכי מחויבים, הכי טהורים מבחינה אידאולוגית והכי אגרסיביים", אמר לסוכנות הידיעות AP מייקל נייטס, מי שעסק בכתיבה מרובה על המורדים התימניים ועומד כיום בראש מחלקת המחקר ב"הורייזון אינגייג'", חברת ייעוץ אסטרטגית מניו יורק. "האיראנים פיתחו וקידמו אותם ב'מסלול מהיר'. דברים שלקחו לחיזבאללה הלבנוני 20 שנה לפתח, החות'ים פיתחו בחמש".