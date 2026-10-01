ארצות הברית שולחת לאזור את נושאת המטוסים תאודור רוזוולט ויחידת מארינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי לאחר בחירות האמצע, בתחילת נובמבר, ישובו האמריקנים לתקוף באיראן.
באתר החדשות The Hill דווח כי נושאת המטוסים תאודור רוזוולט יצאה מסן דייגו שלחופי האוקיינוס השקט ביום ראשון השבוע, וכי היא עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף נושאת מטוסים אחרת שכבר נמצאת בזירה. נושאת המטוסים הזו, כך דווח, תספק תחליף לנושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון הממוקמת ביפן, שנשלחה בחודש שעבר לאזור פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) כדי להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן, ברקע הדיווחים על הידרדרות חמורה במצבם הנפשי של אנשי הצוות שלה.
שליחת נושאת המטוסים לאזור מגיעה בצל המשב במצר הורמוז וההסלמה בין סעודיה לחות'ים בתימן. ארה"ב פועלת להגביר את הזרמת הנפט באזור, וכלי שיט אמריקניים ממשיכי להטיל סגר ימי על חופי איראן.
ברקע הדברים הללו, קטאר לוחצת להביא לפריצת דרך במשא ומתן בין ארה"ב לאיראן, לסיום המלחמה ביניהן שהחלה לפני כשבעה חודשים, ואולם לפי דיווחים שונים - מאמציה לא הניבו התקדמות משמעותית. באתר "אקסיוס" דווח כי גורמים אמריקניים מעריכים שהמבוי הסתום מחזק את ההערכה בשני הצדדים כי גוברת הסבירות לעימות צבאי מחודש, בצל חילופי האיומים ביניהם מוקדם יותר השבוע.
הגורמים סבורים שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ עשוי להורות על חזרה לפעולות לחימה נרחבות לאחר בחירות האמצע. אתמול בלילה טראמפ חזר על עמדתו שלפיה אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני וכי המלחמה תסתיים בקרוב.
"אינני יודע אם הם עומדים לוותר כבר עכשיו, אבל הם יוותרו", אמר טראמפ לכתבים. לדבריו, "מצבם גרוע מאוד". מנגד, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי תקף את הממשל ואמר שלשום: "נשיא ארצות הברית לכוד. הוא לא יכול לנהל משא ומתן וגם לא לצאת למלחמה. בהיעדר יכולת לפעול ביעילות, הממשל האמריקני בחר להטיל מצור אווירי על איראן. זרים רבים באו וחלפו לאורך ההיסטוריה, אך איראן ומדינות האזור נותרו".
לפי שעה, בקטאר לא מוותרים על הנתיב הדיפלומטי, וגורמים בוושינגטון ציינו שדוחא תמשיך במאמצים, למרות תחושת התסכול בכל הצדדים. דוחא שבה לתפקיד המתווכת לאחר שמילאה בעבר תפקיד בגיבוש מזכר ההבנות מחודש יוני, שאומנם הוביל להפסקת אש, אך זו קרסה תוך זמן קצר.