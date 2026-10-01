ארצות הברית שולחת לאזור את נושאת המטוסים תאודור רוזוולט ויחידת מארינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי לאחר בחירות האמצע, בתחילת נובמבר, ישובו האמריקנים לתקוף באיראן.

ארצות הברית שולחת לאזור את נושאת המטוסים תאודור רוזוולט ויחידת מארינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי לאחר בחירות האמצע, בתחילת נובמבר, ישובו האמריקנים לתקוף באיראן.

ארצות הברית שולחת לאזור את נושאת המטוסים תאודור רוזוולט ויחידת מארינס נוספת. ההחלטה על כך התקבלה על רקע איומי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי לאחר בחירות האמצע, בתחילת נובמבר, ישובו האמריקנים לתקוף באיראן.

באתר החדשות The Hill דווח כי נושאת המטוסים תאודור רוזוולט יצאה מסן דייגו שלחופי האוקיינוס השקט ביום ראשון השבוע, וכי היא עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף נושאת מטוסים אחרת שכבר נמצאת בזירה. נושאת המטוסים הזו, כך דווח, תספק תחליף לנושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון הממוקמת ביפן, שנשלחה בחודש שעבר לאזור פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) כדי להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן, ברקע הדיווחים על הידרדרות חמורה במצבם הנפשי של אנשי הצוות שלה.

באתר החדשות The Hill דווח כי נושאת המטוסים תאודור רוזוולט יצאה מסן דייגו שלחופי האוקיינוס השקט ביום ראשון השבוע, וכי היא עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף נושאת מטוסים אחרת שכבר נמצאת בזירה. נושאת המטוסים הזו, כך דווח, תספק תחליף לנושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון הממוקמת ביפן, שנשלחה בחודש שעבר לאזור פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) כדי להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן, ברקע הדיווחים על הידרדרות חמורה במצבם הנפשי של אנשי הצוות שלה.

באתר החדשות The Hill דווח כי נושאת המטוסים תאודור רוזוולט יצאה מסן דייגו שלחופי האוקיינוס השקט ביום ראשון השבוע, וכי היא עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף נושאת מטוסים אחרת שכבר נמצאת בזירה. נושאת המטוסים הזו, כך דווח, תספק תחליף לנושאת המטוסים ג'ורג' וושינגטון הממוקמת ביפן, שנשלחה בחודש שעבר לאזור פיקוד המרכז של ארה"ב (סנטקום) כדי להחליף את נושאת המטוסים אברהם לינקולן, ברקע הדיווחים על הידרדרות חמורה במצבם הנפשי של אנשי הצוות שלה.

, לסיום המלחמה ביניהן שהחלה לפני כשבעה חודשים, ואולם לפי דיווחים שונים - מאמציה לא הניבו התקדמות משמעותית. באתר "אקסיוס" דווח כי גורמים אמריקניים מעריכים שהמבוי הסתום מחזק את ההערכה בשני הצדדים כי גוברת הסבירות לעימות צבאי מחודש, בצל

, לסיום המלחמה ביניהן שהחלה לפני כשבעה חודשים, ואולם לפי דיווחים שונים - מאמציה לא הניבו התקדמות משמעותית. באתר "אקסיוס" דווח כי גורמים אמריקניים מעריכים שהמבוי הסתום מחזק את ההערכה בשני הצדדים כי גוברת הסבירות לעימות צבאי מחודש, בצל