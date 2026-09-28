העצרת הכללית של האו"ם אמנם הסתיימה בסוף השבוע, אך תמונה שנלקחה במפגש שנערך בשוליה, הצליחה לעורר הדים ברחבי העולם גם בימים שאחרי. מדובר בתיעוד בו נראה בכיר האו"ם טום פלטשר כשהוא "משתחווה" בפני שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י.

גלריה בכיר האו"ם טום פלצ'ר משתחווה בפני שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י

התמונה, שזכתה לכותרות בתקשורת האיראנית, הצליחה להכעיס גורמים יהודים וישראלים. הלל נוייר ראש ארגון UN WATCH הגיב: "בושה. הדיפלומט הבריטי לשעבר טום פלטשר, כיום ראש סוכנות הסיוע של האו"ם, משתחווה בפני שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, שמשטרו טבח זה עתה בעשרות אלפי מפגינים בינואר. פלטשר לעיתים קרובות הדהד את נקודות הדיבור של משטר איראן נגד ארה"ב וישראל".

גם שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, זעם - ושאל את הבכיר: "מר פלטשר, האם בשיחה עלתה ה'עבודה ההומניטרית' של המשטר נגד המפגינים האיראנים?".

24 פגישות, כולל מעצמות

למשלחת האיראנית ששוגרה לעצרת, היה סדר יום מדיני פורה ביותר . מי שייצגו את הרפובליקה האיסלאמית בכינוס היו הנשיא מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עראקצ'י. על פי בדיקה של רשת CNN במהלך ביקורו בניו יורק, נפגש עראקצ'י עם נציגים של לפחות 24 מדינות, בהן שרי חוץ של המעצמות האירופיות הבכירות.

( צילום: Jouni Porsanger / LEHTIKUVA / AFP, shutterstock, AP, gettyimages, רויטרס )

עראקצ'י נפגש בין היתר עם שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס ועם מקביליו מבריטניה, צרפת, גרמניה, ספרד, פורטוגל, הולנד, פולין, רוסיה ואוקראינה. עוד נפגש עראקצ'י עם מקבילו הירדני איימן א-ספדי, זמן קצר בלבד לאחר שאיראן תקפה מטרות אמריקניות בשטחה של הממלכה ההאשמית. נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נפגש עם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש וקיים שיחה עם נציגים של התקשורת המערבית.

אבל גולת הכותרת של הדיפלומטיה האיראנית במהלך כינוס העצרת הכללית הייתה המפגש של עראקצ'י עם שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סטיב וויטקוף. עראקצ'י סיפר לאחר פגישה לעיתונאים מערביים על כך שהניח הצעה חדשה על שולחן המו"מ בין טהרן לוושינגטון. במהלך הלילה אמנם דווח כי טראמפ דחה את ההצעה ונערך להמשך תקיפות צבאיות, אך מבחינת האיראנים החשיבות היא בעצם קיום המפגש.

גם בפגישות אחרות שמע עראקצ'י מסרים תקיפים כלפי ארצו. על פי דיווח ב-BBC שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד סיפר למקבילו האיראני על "נחישותה הבלתי-מתפשרת של בריטניה להיאבק באיומים מצד גופים הקשורים לאיראן על אדמת בריטניה, לרבות תקיפות נגד הקהילה היהודית הבריטית". שרי חוץ אחרים קראו לעראקצ'י להגיע להבנות בעניין חופש התנועה הימית במצר הורמוז והדגישו את הצורך בפתרון דיפלומטי של הסכסוך עם ארצות הברית.

ניסיון הפיגוע בבריטניה - והקשר האיראני

פלטשר, שכאמור שימש כדיפלומט בריטי, לא היה היחיד בממלכה שקיבל ביקורת על כך שנפגש עם עראקצ'י בעצרת. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד נפגש גם הוא, בשולי הכינוס השנתי, עם שר החוץ האיראני. שר החוץ בממשלת הצללים של האופוזיציה הבריטית, טום טוגנדהאט, אמר על כך: "המשטר האיראני לא עשה שום דבר שמצדיק מפגש של שר בריטי בכיר עם שליחיו. הם רוצחים מפגינים, מאיימים על בעלות בריתנו ומחמשים ארגוני טרור. לחיצת ידיים מעניקה להם לגיטימציה שאותה הם לא הצליחו להשיג באמצעות אלימות".

"לחיצת יד שמעניקה לגיטימציה". שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד עם שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י

סוכלה מתקפת טרור - ונבדק אם איראן מאחורי זה. בסיס חיל האוויר פיירפורד ( צילום: רויטרס )

האירועים קיבלו משמעות נוספת לאחר שאתמול הכריזה משטרת בריטניה על "אירוע גדול" בכפר וולפורד הסמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, בסיס שמשמש את חיל האוויר האמריקני ושממנו יצאו מטוסי קרב למשימות הפצצה באיראן, ובשעות שלאחר מכן נחשף כי היא עצרה שם חמישה גברים בחשד שתכננו מתקפת טרור. ברשותם נמצאו שלושה כלי רכב מסחריים עמוסים בחומרי נפץ, ובתמונות שצילם תושב מקומי נראו העצורים מוטלים על מדרכה ללא חולצה כשידיהם אזוקות מאחורי גבם וכשהם עוברים בידוק על-ידי כוחות הביטחון הבריטיים.

בדיעבד מתברר כי החשודים נעצרו במרחק של כ-320 מטרים בלבד מהבסיס, והתקשורת בבריטניה מדווחת שכוחות הביטחון בודקים את האפשרות שאיראן היא ששלחה אותם לבצע את הפיגוע, אחרי שביולי השנה כבר איימה לתקוף בסיסים כמו פיירפורד אם מטוסים אמריקניים ימשיכו להמריא מהם להפציץ בשטחה.